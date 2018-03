HDZ-ovi glasači su potpune budale, Istanbulska konvencija bila je predizborno obećanje HDZ-a

Foto: Index

ISTANBULSKA konvencija bila je dio HDZ-ova programa prije prošlih izbora. Crno na bijelo, ratifikacija Istanbulske konvencije najavljena je kao predizborno obećanje, a to se lako može provjeriti na stranicama HDZ-a, gdje je još uvijek dostupan HDZ-ov predizborni program.

"Hrvatsko je društvo suočeno s problemom nasilja u obitelji. Osigurat ćemo veći broj skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te im omogućiti zaštitu i odgovarajuću pravnu i financijsku pomoć. Smatramo apsolutno neprihvatljivim bilo kakav oblik fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja te ćemo značajno unaprijediti sustav prevencije i zaštite od svih oblika nasilja kroz institucije i potporu udrugama civilnog društva čije je djelovanje usmjereno na to područje. U potpunosti ćemo ispuniti obveze prema Istanbulskoj konvenciji koja je za Republiku Hrvatsku stupila na snagu 2014. Konvencija sadrži područja prevencije, zaštite od progona, kao i temeljne mjera nadzora provođenja propisa", piše na 94. stranici Izbornog programa pod sloganom "Vjerodostojno".





Shodno tome, postavlja se pitanje gdje su tada bili Milijan Brkić, Davor Ivo Stier ili Ivana Maletić? Jesu li HDZ-ovi odličnici iz vrha stranke uopće čitali vlastiti program? Ako jesu, zašto tada nisu reagirali i ustali protiv Istanbulske konvencije?

Gdje su bili i što su prije izbora mislili i brojni HDZ-ovi članovi i simpatizeri koji sada galame da je ratifikacija Istanbulske konvencije prevara birača. Postavlja se pitanje jesu li glasači HDZ-a uopće pročitali program i jesu li glasali savjesno ili su na izbore izašli samo da izađu i glasaju za HDZ, bez da znaju što isti nude? Naravno, pitanje je retoričko.



Dakle, priče o tome da je ratifikacija Istanbulske konvencije prevara birača potpuno su deplasirane. Štoviše, možemo slobodno kazati da je ratifikacija IK jedno od rijetkih HDZ-ovih obećanja koje namjeravaju ispuniti.



HDZ galamio o Istanbulskoj i ranije



No, nije ratifikacija Istanbulske konvencije nešto što je slučajno upalo u program HDZ-a. Dok su bili u oporbi, a to smo već pisali, HDZ-ovci su žestoko napadali SDP jer odugovlači s ratifikacijom Istanbulske konvencije. U vrijeme Tomislava Karamarka (koji sad također napada IK) čak su organizirali i presice u kojima su zazivali što hitniju ratifikaciju ovog dokumenta.



Naime, 25. studenog 2014. godine u središnjici HDZ-a održana je press konferencija na kojoj su u ime stranke istupili Miro Kovač, Josipa Rimac i Margareta Mađerić, tražeći od vlade Zorana Milanovića da - hitno ratificira Istanbulsku konvenciju!



Dok su sa strane stajali i odobravajuće klimali glavama Kovač i Rimac, Mađerić je rekla sljedeće: ''Većina europskih država već je ratificirala, punim nazivom, Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji. A pitamo zašto to Hrvatska još nije učinila!? Pozivamo ministricu Milanku Opačić da što prije pripremi Konvenciju za ratifikaciju u saboru!''





Predsjednik HDZ-a u tom trenutku bio je Tomislav Karamarko koji se sada na Facebooku oglašava paničnim litanijama o tome kako će Istanbulska konvencija uništiti “kršćanske korijene hrvatskog naroda”, dok je prvi operativac stranke bio Milijan Brkić koji sada tvrdi da nije najpametnije ratificirati IK. Naravno, nema šanse da bi Kovač koji sada također govori da se u IK podmeće iz Katoličke crkve izmišljena “rodna ideologija”, Rimac i Mađerić na Trgu žrtava fašizma nastupali kao privatna lica, oni su neprijeporno govorili ispred HDZ-a i izražavali službeni stav stranke koju su tada vodili Tomislav Karamarko i Milijan Vaso Brkić.



Gdje je tada bio Hrast?



Dakle, da još jednom ponovimo. HDZ od 2014. javno poziva na hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije, a 2016. godine to su stavili u svoj predizborni program. Crno na bijelo. Nisu se tada bunili ni Brkić, ni Stier, niti Maletić. Predsjednik kistanjskog HDZ-a nije davao ostavke, a glasači i članovi nisu govorili o prijevari birača niti napadali predsjedništvo stranke na Facebooku.



A nije se bunio ni Hrast. Štoviše, Hrast koji je danas najglasniji protivnik IK, ušao je u koaliciju sa strankom koja je u programu obećavala ratifikaciju Istanbulske konvencije koju danas napadaju. Upravo zahvaljujući HDZ-u, Hrast je došao do sabora. Postavlja se pitanje gdje su bili tada i zašto im tada nije smetala ratifikacija ove konvencije koju je HDZ jasno najavio. Ili i oni nisu čitali program ili ih nije bilo briga.



I Kolinda pozivala na ratifikaciju



A da bude jasno koliko je HDZ žarko želio da se IK ratificira, sjetimo se riječi još jedne tadašnje HDZ-ovke koja je to morala prestati biti nakon što je postala predsjednica države.



“Kada postanem predsjednica Republike Hrvatske žestoko ću se boriti za jednakost spolova. Pozivam i na ubrzanje procesa ratifikacije Konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, odnosno - Istanbulske konvencije. Pitam se zašto Hrvatska još nije među tim državama koje su ratificirale Konvenciju, zašto žrtve rodno uvjetovanog nasilja nisu zaštićene prema standardima ove konvencije i još jednom pozivam sve da se doista uhvatimo ukoštac s tim problemom”, pitala se Kolinda u studenom 2014. godine, isti dan kad su HDZ-ovi prvaci održali čuvenu konferenciju za medije.



Dakle, nakon svega, valja zaključiti: Istanbulska konvencija zapravo je jedno od rijetkih obećanja koje Plenkovićeva vlada namjerava ispuniti. A svi oni koji su glasali za HDZ i sad galame o izdaji birača ili su licemjeri ili budale.

*Index koristi third party aplikacije za realizaciju anketa, kako bi smanjili mogućnost manipulacije anketom od strane korisnika, ali i potpuno odagnali mogućnost Indexovih manipulacija rezultatima. Svejedno, online ankete ne mogu se smatrati znanstveno utemeljenima, niti vjerodostojno predstavljaju većinu hrvatske populacije. Index, naime, relativno rijetko posjećuju potpuni idioti, koji pak u ukupnoj hrvatskoj populaciji imaju značajan udio.