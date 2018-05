Hodači za život potpisivali peticiju za zaštitu svećenika pedofila

Foto: Facebook



UZ ŠTANDOVE na kojima se prikupljaju potpisi protiv Istanbulske konvencije te za izmjenu izbornog sustava na uštrb manjina, jučer je kraj zagrebačkog željezničkog kolodvora osvanuo još jedan - za zaštitu svećenika pedofila.



Hodači za život nisu baš shvatili Labrovićev performans



Riječ je o performansu našeg najpoznatijeg konceptualnog umjetnika Siniše Labrovića, koji je ovom prilikom pokrenuo inicijativu „Zaštitimo svećenike od optužbi za pedofiliju“ s referendumskim pitanjem: "Jeste li za to da se Ustavom Republike Hrvatske zabrani kazneni progon svećenika, biskupa i nadbiskupa Katoličke crkve u Hrvatskoj, kao i vjeroučitelja zbog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta?“

Labrovićeva inicijativa je u neka četiri sata, od deset ujutro do dva popodne, prikupila oko šezdeset potpisa među kojima su se našli i oni prosvjednika s Hoda za život.



Ljudi potpisivali bez suvišnih pitanja

Štandu na kojem su bile okačene parole „Spriječimo progon nevinih svećenika“ i „Spasimo čast Katoličke crkve“ te hrvatska i vatikanska zastava, dio ljudi pristupao je bez suvišnih pitanja davajući svoje podatke i potpise.

"Zanimljivo je da ljudi nemaju potrebe kod tako neke važne stvari i davanja svojih podataka, a poneseni zastavama i uvjereni da je to potpuno ispravno, provjeriti do kraja o čemu se radi“, kazao je za Index Labrović, dodajući kako je sve to skupa zapravo za njega bilo tužno.

"Da bismo prekinuli ovaj val nepravednih i lažnih napada na Katoličku crkvu u Hrvatskoj i osigurali Katoličkoj crkvi i njenim pripadnicima miran rad bez straha da bi se neki akt katoličke ljubavi danas, sutra ili za dvadeset godina mogao medijski fabricirati protiv časti, ugleda i nadljudskog napora koji Katolička crkva svakodnevno ulaže za boljitak Hrvata, mislimo da je vrijeme da kažemo: 'Dosta!'

Pravi je čas da jednom zauvijek začepimo gubicu medijskim zlotvorima i protivnicima jedinstva Crkve i Naroda. Neka narod odluči vjeruje li u apsolutnu i vječnu nevinost Katoličke crkve i njenih poslanika koji nesebično šire ljubav prema svakom hrvatskom čovjeku, ženi i djetetu. Posebno djetetu, vjerujemo, ugledajući se u Krista koji je govorio: 'Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje'!“, dio je proglasa Organizacijskog odbora građanske inicijative Zaštitimo svećenike od progona za pedofiliju, koordinatora Siniše Labrovića.

"Vjerujem da bi neki od tih ljudi, što se kaže, dali vam od usta i podijelili s vama zadnji zalogaj jer su to dobri ljudi, ali to hranjenje i prežderavanje domoljubljem i katolicizmom, koje se odvija posljednjih godina, čini ih lakim metama“, kaže Labrović kojemu su motivi za ovaj performans bili ironiziranje stvarnosti i dovođenje do apsurda sličnih inicijativa, ali i provjera stvarnosti.



Bilo je i vjernika koji su rekli da to nikad ne bi potpisali

Ipak, kako je rekao, veseli ga što su neki ljudi, iako je u ovom slučaju glumio đavoljeg odvjetnika braneći svećenike i inicijativu, raspravljali s njim i deklarirajući se kao vjernici kazali da ne bi to nikad mogli potpisati jer su svi isti pred zakonom. No, kako kaže, bilo je više onih koji su bespogovorno potpisivali.

"Tim je ljudima bila dovoljna ta domoljubna i crkvoljubna scenografija da potpišu na povjerenje. Neki ljudi su pod agendom zaštite crkve, ne zato što su loši ljudi, nego zato što kad izvadite zastavu i urliknete da se brani čast Katoličke crkve, spremni progutati udicu bilo čega bez da provjere koje bi mogle biti posljedice takvog čina, što bi to moglo značiti za druge ljude“, kaže Labrović koji smatra da je to rezultat određene zapuštenosti i nepostojanja demokratskog i političkog obrazovanja koja ide na ruku političkoj kasti i određenim pokretima.

"Radi se o parafašističkim pokretima. To konstantno uznemiravanje, histerizacija i autoviktimizacija te svođenje cijele palate kompleksnih pitanja suvremenosti na par parola i širenje straha proizvodi prilično loš, potencijalno jako razoran rezultat. Ne znam što će biti finalni proizvod, lijepo je koristiti tuđe neznanje za svoje ciljeve, ali ti ljudi koji to rade dalekosežno jako štete ovoj zemlji. Zaogrčući se bombastičnim parolama, tim se ljudima mogu prodati opasne i opake ideje, inicijative i politike“ zaključuje Labrović, koji je ovu akciju izveo u okviru programa Queer Zagreb Sezone 2018.