Hrvatska pošta od Nove godine podigla cijene brojnih usluga

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

HRVATSKA pošta od Nove godine je podigla cijene. Ili, kako će nam kazati u odgovoru kojeg su nam poslali, cijene su korigirali.



Poslali smo im upit u kojem ih pitamo koje su točno usluge koje pruža Hrvatska pošta podigle cijenu.



"Nakon dugogodišnje stagnacije cijena, a uz kontinuiran rast troškova vezanih uz dostavne procese, nužne kapitalne investicije u sortirne strojeve i gradnju novih sortirnih kapaciteta, Hrvatska pošta je od 1. siječnja 2018. korigirala cijene usluga. Napominjemo kako su cijene slanja pisama unutar Hrvatske i izvan nje, kao jedna od najčešće korištenih usluga, ostale nepromijenjene. Tako cijena slanja pisma unutar Republike Hrvatske ostaje 3,10 kn.





Povećane su cijene za dopisnicu, preporučenu pošiljku, pismena i pošiljke s označenom vrijednosti, a snižene su cijene dostave knjiga (tiskanica). Dopisnica poskupljuje za 30 lipa (sa 2,80 na 3,10 kn). Slanje preporučene pošiljke mase do 50 g poskupjelo je 2 kn (sa 9,50 na 11,50 kn), a slanje vrijednosnih pošiljaka poskupljuje u dijelu cijene po masi, dok cijena po vrijednosti ostaje ista. Dio cijene po masi za vrijednosne pošiljke mase do 50 g iznosi 17,50 kn, što je povećanje od 2,50 kn. Ujednačavanjem cijene slanja knjiga i tiska pojeftinit će slanje knjiga od 7% do 17%. Cijena je korigirana i za dio dopunskih usluga poput uručenja osobno primatelju, ponovne dostave i sl.", odgovorili su nam iz Hrvatske pošte.To je zapravo više manje isto priopćenje koje je ranije objavljeno na stranicama HP-a.Zanimljivo, ovo poskupljenje dolazi nakon što je posljednjih mjeseci u više navrata putem medija bilo napisa o nezadovoljstvu korisnika Pošte zbog činjenice što im se sve češće događa da im naručeni paketi ne budu dostavljeni, a o čemu smo više puta pisali.

