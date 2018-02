I državni vrh okrenuo se protiv Ramljaka. Ovo mora biti njegov kraj

Foto: Index/Pixsell/Marko Lukunić



ANTE RAMLJAK, vladin povjerenik u Agrokoru, opet je u središtu najnovije afere vlade Andreja Plenkovića.



>> Martina Dalić o isplatama koje su šokirale Kolindu: Nisam znala za te iznose



>> Kolinda: Šokirana sam, duboko je nemoralno ako Agrokor toliko plaća savjetnike



>> Njonjo o Ramljakovoj aferi sa savjetnicima Agrokora: "To nije simpatično"



Još u studenom prošle godine Index je ekskluzivno objavio kako je Ramljak opet u sukobu interesa jer je za savjetnike uzeo svoju bivšu tvrtku, no kada smo ovog tjedna objavili i račune koji to dokazuju, nastala je nova politička kriza.



Po prvi put povjerenika Ramljaka, osim članova oporbe i dijela ekonomista, otvoreno kritizira i sam državni vrh: predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i šef sabora Gordan Jandroković Njonjo. Gotovo svi - osim ministrice gospodarstva Martine Dalić i samog premijera Andreja Plenkovića. Podsjetimo, i ministrica Dalić i Andrej Plenković danas su pobjegli od neugodnih novinarskih pitanja o Agrokoru, a za to imaju i vrlo dobre razloge.



>> Nervozna Dalićka očajnički branila Ramljaka pa pobjegla od novinara



Podsjetimo, Lex Agrokor donesen je u travnju prošle godine u strogoj tajnosti. Do danas nismo saznali tko ga je pisao, a zakon je donesen u vrlo kratkom roku bez ikakve javne rasprave. Vrlo brzo uočile su se manjkavosti takvog zakona prije svega u prevelikim ovlastima povjerenika Ramljaka koje nadilaze bilo kojeg stečajnog upravitelja u dosadašnjim slučajevima tvrtki koje su se našle u financijskim problemima.



Zato smo nabrojali 11 razloga zbog kojih je Ramljak morao biti smijenjen, no s obzirom na razmjere najnovije afere, čini se da Ramljakov eventualni odlazak neće biti dovoljan kako bi se sanirala šteta, kako ekonomska, tako i politička. No, krenimo redom.

1. Namjestio posao bivšoj tvrtki



Činjenicu da je Ramljak angažirao kao podizvođača svoju bivšu tvrtku Index je prvi problematizirao još u studenom prošle godine.



No, dok nismo objavili račune iz kojih je vidljivo da Texo Management, njegova bivša tvrtka ima mjesečnu naknade od 971.576 kuna, odnosno da im je osiguran godišnji prihod od 12 milijuna kuna, Ramljak je neometano radio što je htio. Uz podršku Dalić, ali i privremenog vjerovničkog vijeća, kojeg je sam instalirao.



Ne samo da je svojoj bivšoj firmi osigurao milijunsku zaradu, nego će Texo, po svemu sudeći, dobiti naknadu za uspjeh, tzv. success fee. Sporan je i odabir drugih savjetnika jer su birani mimo javnog natječaja izravnim odabirom vladinog povjerenika, koji to pokušava prikriti činjenicom da su podizvođači Alix Partnersa. Sporna je i brojka od planiranih 500 milijuna kuna koliko se procjenjuje da će koštati savjetnički tim od 140 ljudi.



2. Imenovao partnera iz bivše tvrtke u NO Belja



Imenovanjem Tomislava Matića u NO Belja Ramljak je zapravo potvrdio ono što znaju svi sudionici novinarskih brifinga - da je on Ramljakov savjetnik, a ne AlixPartnersa.

Za dužnosnika ovo bi imenovanje predstavljalo sukob interesa jer je bivšem partneru dao kontrolu u Belju, jednoj od perjanica Agrokora.



3. Rušio vrijednost dionica





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nakon nacrta nagodbe prema kojem bi se vrijednost iz Leda, Jamnice i drugih poduzeća preselila u nove tvrtke, izjavio je kako je burza kocka što je, naravno, snažno srušilo vrijednost dionica. Iako je mogao osporavati milijarde jamstava, obavezao se da to neće činiti , zbog čega su ga optuživali iz Udruge dioničara.Prema objavljenim dijelovima ugovora o roll-upu otkriveno je da u slučaju smjene vladinog povjerenika zajmodavci koji su sudjelovali u ugovoru u najstarijem kreditu, na čelu s američkim strvinarskim fondom Knighthead, mogu aktivirati milijardu eura težak kredit. Vlada je zapravo time izgubila sve ovlasti, jer se sve za njih moralo pitati, pa tako i savjetnike AlixPartners za sva plaćanja.

Samim roll-upom pomiješane su karte pa će vjerovnici koji nisu ušli u taj ugovor pretrpjeti velike gubitke, dok su se sudionici osigurali najvrednijim nekretninama i progurali se u prvi red isplate. Nije problem što će oni debelo zaraditi, nego što će se drugi zbog ovog pokušati naplatiti tužbama od države.



5. Ugovorio ogroman kredit da bi neki pomladili dugove i dobro zaradili



Visina ugovorenog roll-up kredita imala je zapravo za cilj da odabrano društvo izvuče što više svojih starih potraživanja i pretvori ih nove, čime su dobili prioritet.

U startu je raspodjelom kvota na različite grupe vjerovnika Ramljak išao na ruku vlasnicima obveznica. Zato je ruski Sberbank odbio sudjelovati i pokrenuo niz postupaka protiv Agrokora u regiji.



6. Lagao o visini svoje naknade



U medije su pustili visinu njegove naknade, ali namjerno umanjenu za mjesec u kojem je manje zarađivao. Jasno, tvrdili su da je to slučajno, pa je tek Index objavio pravo brojku: 118.941 bruto mjesečno, odnosno 71.396 kuna neto.

Ugovorio si je plaću manju od Todorića, ali veću od nekih članova njegove uprave. Zapravo je riječ o honoraru. Provjeravali smo je li možda još uvijek zaposlen u Texu, no to su nam opovrgnuli iz Agrokora.



7. Uzeo za savjetnika Knightheadovog odvjetnika



Ramljak je za pravnog savjetnika uzeo odvjetnika Tina Doličkog koji je na prvoj sjednici zastupao Knighthead, što je dodatno podgrijalo tezu da ne radi u javnom interesu nego interesu američkog strvinarskog fonda. Odvjetnik je kasnije davao medijima izjave kako ništa u roll-upu nije sporno.



8. Imenovao Maricu Vidaković u vijeće, iako je s njom prije radio



Texo Management je do ožujak 2017. radio za Kraš, a onda je on imenovao Maricu Vidaković u privremeno vjerovničko vijeće. Realno, Kraš je velika kompanija i važan vjerovnik, ali Ramljak se kao i mnogo puta do sada našao u sukobu interesa.



9. Pisao s adrese Šavorića i uzeo Interkapital za savjetnike



U tajnoj skupini autora Lex Agrokora, koje je okupila Martina Dalić, nalazi se i odvjetnički ured Šavorić i poznata brokerska kuća Interkapital.

Neki su tako pisali Lex Agrokor iako su istovremeno trgovali s dionicama Agrokorovih tvrtki preko svojih fondova. Hanfa nikad nije utvrđivala jesu li trgovali povlaštenim informacijama.

Postali su savjetnici Ramljaka, baš kao i odvjetnik Boris Šavorić kojima se morao zahvaliti na suradnji, kada se ispostavilo da ima mail adresu na njihovoj domeni: izvanredna.uprava@savoric.com



10. Osobno je pisao zakon koji mu je donio veliku korist



Ramljak je među autorima Lex Agrokora, zakona koji je njemu osobno donio golemu korist: 860.000 kuna godišnje, a bivšoj tvrtki 12 milijuna kuna godišnje.

Na mjesto povjerenika došao je mimo natječaja, iz kruga Dalić-Škegro, a nije dužnosnik, pa ga se formalno ne može prozivati oko sukoba interesa, što je posve apsurdno jer je postavljen tamo da štiti javni interes - gospodarsku stabilnost zemlje koja bi se mogla ugroziti nekontroliranom propašću velike kompanije.



11. Sastanak s Knightheadom dok nije bio povjerenik



U ožujku, dok Hrvatska još ne zna da se piše Lex Agrokor, čije autore Martina Dalić i dan-danas skriva od javnosti, u zagrebačkom hotelu Sheraton Ramljak se susreo s predstavnikom američkog fonda Knighthead. Postoji opravdana sumnja da su oni već tada dogovorili model roll-upa, koji će im kasnije donijeti veliku zaradu, zahvaljujući kontaktu s osobom koja je imala povlaštene informacije, mada je tek kasnije postao povjerenik.