INDEX U JASENOVCU Nasip puca na par mjesta, Sava rekordno visoka, stanje je kritično

Foto: Index, Pixsell/Robert Anić, Video: Sanja Padjen



HRVATSKA se i dalje bori s poplavama. Vodostaji brojnih rijeka i dalje su u porastu, pa se čini kako za sada mogu odahnuti jedino Karlovčani jer je vodostaj Korane polako počeo opadati.

Ipak, s obzirom na nove padaline tek ćemo vidjeti kako će se situacija s vodostajima nastaviti razvijati.



Situacija je u potpunosti drugačija s vodostajima Kupe i Save.

Kupa je kod Farkašića dosegla vodostaj od 959 centimetara te je tamo proglašeno izvanredno stanje.

Vodostaj Save na Jasenovcu srušio je rekord iz 1970. godine.

TIJEK DOGAĐAJA PRATITE NA INDEXU:

19:00 Zbog prelijevanja savske vode preko državne ceste (D36) Sisak - Popovača, Hrvatske su ceste u dogovoru sa Stožerom zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije, donijele odluku o privremenom zatvaranja te prometnice za sav promet.



Promet će biti obustavljen od ponedjeljka, 19. ožujka u 19 sati do utorka, 20. ožujka u 7 sati. To znači da će jedina prometna veza između posavskog i moslavačkog dijela županije biti potpuno prekinuta. Najbliži obilazni alternativni pravac je preko Ivanić Grada i Martinske Vesi. Ovisno o uvjetima koji će biti na trenu, Stožer će u utorak donijeti odluku o daljnjoj regulaciji prometa.



Do prelijevanja vode preko prometnice u šumi Brezovica, došlo je zbog sve veće količine savske vode koja se pušta u retenciju Lonjsko polje.

17:21 Dosad najviši, rekordni vodostaj rijeke Save kod Jasenovca je u 14 sati iznosio 920 centimetara i veliki je ispit za sve strukture obrane od poplava koje, zahvaljujući uzornoj suradnji, nadziru stanje i ono nije dramatično iako je u nekim naseljima više kuća okruženo vodom, rečeno je u ponedjeljak (19. ožujka) na izvanrednoj sjednici županijskog Stožera za zaštitu i spašavanje, kojoj je nazočio i predsjednik Vlade Andrej Plenković.



Sjednici su nazočili i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Drago Matanović sa suradnicima.



Nakon što su sudionici sjednice obišli i Ušticu, mjesto gdje se nabujala Una ulijeva u Savu, premijer Plenković je izrazio zadovoljstvo suradnjom svih službi na učvršćivanju i podizanju nasipa uz dvije rijeke.



"Aktivnim angažnanom Hrvatskih voda, Civilne zaštite, Hrvatske vojske, policije Crvenoga križa i svih drugih, posebno lokalnih vlasti, stanje je pod kontrolom. Lonjsko polje služi kao svojevrsni rezervoar u koji je preusmjerava što veća količina vode i tako smanjuje pritisak na rijeku Savu. Ovo dokazuje da je sustav domovinske sigurnosti podignut na višu razinu, te da zajednički angažman na lokalnoj razini i angažman Vlade nastoji maksimalno pomoći ljudima i smanjiti štete koje nastaju od posljedica visokih voda, nastalih zbog kiše i snijega", rekao je Plenković, dodavši kako će Vlada i nadalje ulagati u obnovu nasipa uz rijeku Savu, te da je to dug proces, koji se radi generacijama.



Već pri dolasku u Jasenovac, ministar Krstičević je razgovarao s pripadnicima Hrvatske vojske, i pritom je najavio punu logističku i drugu potporu. I na sjednici Stožera je potvrdio kako je sustav domovinske sigurnosti jedini način na koji je moguće nositi se sa svim elementarnim nepogodama.



Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić izvijestio je nazočne o trenutnom stanju na terenu istaknuvši kako je situacija vrlo ozbiljna od jučer poslijepodne otkada je na snazi izvanredno stanje. Naglasio je kako su pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskih voda cijelu noć obilazili nasipe koji su natopljeni vodom te kako postoji mogućnost da dođe do njihova puknuća. Zbog toga su od ponedjeljka ujutro u obrani angažirani i ronioci, koji pri prodoru vode nasipe zaštićuju folijama.



Zbog porasta vodostaja, Sava se na putu prema retenciji Lonjsko polje počela prelijevati preko nekih prometnica, čiji su propusti preuski za svu vodu. Posebno je kritično na državnoij cesti Sisak - Popovača u šumi Brezovica i gdje se promet odvija naizmjenice jednom prometnom trakom. Iako su na najkritičnijim mjestima pripadnici Hrvatske vojske podigli zečje nasipe u dužini od oko 200 metara, voda se ipak zaobilazno izlijeva na cestu. Već je zabranjen promet teških vozila, a ako porast vodostaja nastavi, promet će potpuno biti obustavljen.



O angažmanu pripadnika Hrvatske vojske na terenu izvijestili su zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Drago Matanović i zapovjednik HKoV-a brigadni general Siniša Jurković istaknuvši: „Na terenu je trenutno angažirano 220 vojnika na dvije lokacije, na cesti Brezovica i kod Jasenovca na punjenju vreća pijeskom i izgradnji zečjih nasipa u naselju Uštica“. General Jurković je također potvrdio kako se na terenu nalazi jedna amfibija, a u spremnosti je još jedna amfibija sa pet čamaca, kao i druga mehanizacija i tehnika te 300 vojnika s tendencijom porasta, ukoliko za to bude potrebe.

16:55 Na terenu su i dalje ekipe HGSS-a Stanica Novska, vatrogasci, djelatnici vodoprivrednih tvrtki i oko 150 vojnika. U akciju pomaganja stanovnicima Jasenovca i okolnih sela je, osim ljudi, uključena i mehanizacija, čamci i amfibija.

HGSS od jutra čamcima prevozi potreban materijal i djelatnike, a odsječenim stanovnicima namirnice.

Stanovništvo u #Mlaka proteklih dana potpuno je odsječeno. Od ranog jutra #HGSS čamcima prevozi potreban materijal i djelatnike za sanaciju i podizanje nasipa, te namirnice izoliranim mještanima. pic.twitter.com/l83Y8WW64q — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) 19. ožujka 2018.

16:45 U videu koji su snimili reporteri Indexa pogledajte kako rijeka Una probija nasip kod sela Tanac. U videu su izjave mještana, a vidi se i napuknuta cesta.



16:20 Ide još jedna neizvjesna noć za stanovnike Jasenovca i okolnih mjesta, borba protiv poplave je na vrhuncu.

15:55 Državna uprava za zaštitu i spašavanje priopćila je o daljnjim aktivnostima vezanim uz poplave. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti.

"S porastom temperatura zraka u prvoj polovici mjeseca ožujka započelo je intenzivnije topljenje velikih količina snijega, a što je dovelo do porasta vodostaja rijeka na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Trenutačno najsloženija situacija je na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Brodsko-posavske i Zagrebačke županije. Na zahtjev načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ravnatelja DUZS-a Dragana Lozančića, za danas u 20:00 sati sazvana je sjednica Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na temu obrane od poplava te praćenja razvoja situacije i poduzimanja odgovarajućih mjera.

DUZS je preko svojih područnih ureda za zaštitu i spašavanje i Županijskih centara 112 u stalnom kontaktu s predstavnicima JLR(P)S te žurnih službi. Kroz stožere civilne zaštite koordinirane su sve aktivnosti između operativnih snaga sustava civilne zaštite za podizanje pripravnosti za slučaj poplava te angažiranja ljudstva i materijalnih sredstava potrebnih za pružanje pomoći ugroženom stanovništvu", stoji u priopćenju DUZS-a.

"Temeljem održanih sjednica i zahtjeva stožera civilne zaštite, za potrebe obrane od poplave na ugrožena područja do sada je iz DUZS-a upućeno:

u Kosinj: 3 čamca aluminijska s opremom, 10 agregata 2,5-5 kw s opremom, 30 prsluka za spašavanje na vodi

u Jasenovac: jedna pumpa visokog kapaciteta

u Karlovac: jedna pumpa visokog kapaciteta i dvije punilice za pijesak s opremom

iz Ravnateljstva za robne zalihe: jedna pumpa visokog kapaciteta (Letovanić) i 2 punilice za pijesak s opremom (Jasenovac, Lipovljani)", dodaje se u priopćenju.

"U pripremi je:

40 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Državne vatrogasne intervencijske postrojbe

20 pumpi za vodu

20 agregata

3 pumpe visokog kapaciteta (preko Robnih zaliha)

4 čamca s opremom

Održavanje sjednica Stožera civilne zaštite, pravovremeno reagiranje na lokalnoj razini, odlična suradnja s Hrvatskim vodama kao glavnim nositeljem obrane od poplava, koordinacija na svim razinama te poduzete preventivne aktivnosti, rezultirali su smanjenjem broja poplavljenih objekata u odnosu na poplave prethodnih godina", priopćeno je iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

15:30 U selu Tancu se odronila cesta. Ronioci su folijom pokušali spriječiti daljnje prodiranje vode prema selu. HGSS Stanica Novska na tom je terenu s osam ljudi od kojih su četvorica ronioca.

Uvjeti u kojima su ronioci radili vrlo su teški, Una je hladna i postoji opasnost od njihovog pothlađivanja. Osim toga, vidljivost u rijeci Uni je izuzetno mala.



"Ljudi-žabe" iz @HrvatskaGSS Karlovac rade membranu na jasenovačkom području na Uni kako ne bi došlo do pucanja nasipa. Za sve je kriva napukla cesta #n1info pic.twitter.com/kZJQUmiHpV — Katarina Brecic (@kbrecic) 19. ožujka 2018.

14:55 U videu koji su snimili reporteri Indexa pogledajte kako se Jasenovac brani od poplave.

14:50 Kako javlja reporter Indexa s terena, na par stotina metara nizvodno od Jasenovca, Sava se probija koz nasip, odnosno voda se počela probijati na mjestu gdje se spajaju cesta i nasip.

14:30 Vodostaji Odre i Kupe u mjestima oko Siska je u porastu te su i tamo angažirane snage MORH-a koje pomažu u obrani od poplave.

Više pogledajte u galeriji:

14:05 Vodostaj Save kod Jasenovca porastao je za 1 centimetar te sada iznosi 920 centimetara.

13:34 Josip Perović, načelnik općine Lekanik, za televiziju N1 poručio je kako se vrhunac vodnog vala očekuje u popodnevnim satima.

Dodao je kako u toj općini najviše strahuju zbog novog nasipa u Letovaniću koji je izgrađen u listopadu.



"Oko tog nasipa je najviše opreza, on je izgrađen u desetom mjesecu i još uvijek se nije dobro slegnuo", rekao je načelnik dodavši kako bi desetak kuća bilo ugroženo ako dođe do puknuća tog nasipa.

13:25 "Stanje je zasada pod kontrolom i pokušava se preusmjeriti što više vode u Lonjsko polje kako bi se situacija olakšala. Hvala vam svima, evo pokazuje se da je sustav zaštite doveden na jednu dobru razinu, pokazuje se zajednički angažman svih lokalnih službe i vlade kako bismo maksimalno smanjili štete od ovih visokih voda, nastalih od kiše i snijega proteklog tjedna. Kao što vidite ni ovdje još jedna kuća nije poplavljena, što je jako važno", rekao je premijer.





Upitan hoće li vlada ulagati u nasipe rekao je da hoće.



"To je posao koji se radi godinama, slobodno možemo reći generacijama. Važno je da se ojačavanje nasipa radi sustavno i da se pravovremeno detektira svako napuknuće kako bi se spriječilo izlijevanje rijeka. Osobito je važno Lonjsko polje koje štiti ne samo ovaj dio nego i cijeli sustav nizvodno pa i obalu BiH, to je jedan dobar primjer kako se dobrim angažmanom mogu štititi i drugi sustavi", rekao je premijer.



Novinari su ga upitali i o imenovanju brata ministrice Obuljen, ima li tu sukoba interesa, a premijer je odgovorio kako nikakvog sukoba interesa nema te kako se radi o osobi koja se tim temama bavi cijeli život.

Osim toga, smatra i kako nema sukoba interesa jer ministrica nije bila na toj sjednici vlade.

Stožer je dobro pripremljen, a od danas je u pripravnosti i nacionalni stožer civilne zaštite. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) March 19, 2018

Ministar Ćorić: Sve resurse koje imaju Hrvatske vode usmjerit ćemo prema ovom području, no prate se sva ugrožena područja. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) March 19, 2018

13:20 Kako javlja Indexov reporter, Vojislav Mazzoco, premijer je krenuo u obilazak kritičnih mjesta u Letovaniću.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

13:15 MORH je objavio snimku iz zraka na kojoj je prikazano kako se vojska bori protiv poplava. Snimku pogledajte na OVOM LINKU.

13:05 U istočnom dijelu Posedarja ispod Jadranske magistrale došlo je do odrona zemlje zbog kojega je ugroženo pedesetak kuća. Opširnije...

13:01 Prema najnovijim informacijama Hrvatskih voda, vodostaj Save na Jasenovcu je porastao za 1 centimetar te je sada na 919 centimetara.

12:32 U Jasenovac je na sastanak Kriznog stožera stigao i premijer Plenković.

12:15 Kako su izvijestili iz MORH-a, u obrani od poplava na području Letovanića, šume Brezovica i Jasenovca pomaže 191 pripadnik Hrvatske vojske s pet teretnih vozila i dva motorna čamca.



Na području Letovanića na izgradnji zečjih nasipa angažirano je 108 pripadnika Hrvatske vojske s tri teretno-terenska motorna vozila i dva motorna čamca, a na području šume Brezovica na cesti Sisak – Popovača 20 pripadnika s jednim teretnim motornim vozilom, gdje se očekuje dolazak još 53 pripadnika Hrvatske vojske.

Također, na području Letovanića angažirano je 10 pripadnika HV-a s jednim teretnim motornim vozilom.

12:10 Vodostaj Save na Jasenovcu u prethodnom satu nije porastao te je i dalje na 918 centimetara.

Ipak, na mjernim postajama nizvodno od Jasenovca dolazi do porasta vodostaja.

12:05 Iz Uštica kraj Jasenovca uživo se javlja reporter Indexa, Vojislav Mazzoco. Nakon Uštica, nastavlja do Jasenovca iz kojeg će se također javiti uživo.

Kako izgleda stanje na terenu u Ušticama pogledajte na snimku:

12:02 Nadležni su rekli i kako je dio ceste između Siska i Popovače poplavljen uslijed velikog bočnog vala voda te kako tek moraju razmotriti hoće li braniti cestu ili će pustiti da bude poplavljena kako bi se olakšalo drugim područjima.

12:00 Na sastanak kriznog stožera stigli su čelnici nadležnih službi i ministar Krstičević. Poručili su kako su spremni i za daleko veći val vode, ali kako svakako moraju biti na oprezu.

11:45 U Kosinjskoj dolini poplavljeno je 50-ak kuća. Stožer civilne obrane zatražio je angažman vojske na čišćenju šumskih cesta koje trenutno vode do doline i preko kojih se dobavljaju sve potrepštine. Tijekom noći ih je zameo snijeg, pa stožer traži angažman vojske na čišćenju tih cesta. Opširnije...

11:35 Prema najnovijim informacijama, na sastanak Kriznog stožera u 12.30 sati dolazi i premijer Plenković.

11:05 Vodostaj Save u Jasenovcu prema najnovijim mjerenjima iznosi 918 centimetara.

11:00 Na sisačkom području Sava stagnira. Međutim, vodostaj Kupe na sisačkom području još je u laganom porastu, pa su u ugroženim pokupskim mjestima, Letovaniću, Starom Brodu i Žažini i nadalje na snazi izvanredne mjere obrane od poplava.

10:59 Stanje je posebno kritično u Trebežu, mjestu gdje je desetak obiteljskih kuća okruženo vodom, a hrana i druge namirnice mještanima se dostavljaju čamcima. Stanovnici tih kuća ne žele biti evakuirani što braniteljima otežava posao.

10:25 Reporterka televizije N1, Katarina Brečić, objavila je na svojem Twitter profilu fotografiju s terena iz Uštice kraj Jasenovca na kojoj se vidi kako je napukla cesta. Na nasipu uz taj dio ceste će raditi ronici kako bi ga osigurali od puknuća.

U Uštici kraj Jasenovca pukla cesta. Ovdje dolaze ronioci da stave membranu kako ne bi puknuo nasip zbog ceste #n1info pic.twitter.com/ccfHUvkiDF — Katarina Brecic (@kbrecic) March 19, 2018

10:20 Radio Mrežnica javlja kako su vodostaji na karlovačkom području u opadanju te kako vatrogasci i licencirane tvrtke Hrvatskih voda cijelu noć prepumpavaju odu zaobalnih i podzemnih voda preko privremeno izgrađenih nasipa te kako će isto nastaviti i danas.

9:55 Trenutno je na području Jasenovca, u mjestu Uštica, angažirano 111 pripadnika Hrvatske vojske, kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava, dodali su iz MORH-a.

9:50 U 12 sati će se održati sastanak Stožera civilne zaštite u Jasenovcu, na kojemu će sudjelovati i ministar obrane, priopćili su iz MORH-a.

9:48 Situaciju u Kosinjskoj dolini otežava snijeg koji je pao tijekom noći.

9:33 Kako javljaju iz HGSS-a, stanovništvo Mlake je potpuno odsjećeno zbog poplava. HGSS-ovci im čamcima prevoze potreban materijal i djelatnike za sanaciju i podizanje nasipa te namirnice.

U #Novska je trenutno raspoređeno 30 spašavatelja #HGSS-a s 10 čamaca. Spašavatelji su tijekom dana, uz DVD Jasenovac, na područje Mlake, prevozili radnike i vreće s pijeskom za utvrđivanje nasipa. Jedan tim dronom je obavljao izviđanje iz zraka... pic.twitter.com/dAigA1bzmb — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) 18. ožujka 2018.

9:30 Vodostaj Save u porastu je cijelim tokom, pa i nizvodno od Jasenovca:

9:20 Kako javljaju reporteri HRT-a, voda iz Odranskog polja došla je do kuća u prigradskim naseljima Siska.

9:10 Kako javljaju reporteri televizije N1, stanje u Jasenovcu se pogoršava. Vodostaj Save i dalje raste, te je dosegao 917 centimetera.

Osim toga, došlo je i do napuknuća ceste te je potrebno zaštititi nasip od pucanja. Stoga na teren u Jasenovcu stižu ronioci.



U Jasenovcu izmjeren najveći vodostaj u povijesti



Izvanredno stanje proglašeno je i na Savi kod Jasenovca koja ne samo da prijeti Jasenovcu, nego je i dosegla najviši vodostaj ikad izmjeren. Dosadašnji rekord bio je iz 1970. godine, kada je izmjeren vodostaj od 907 centimetara.

Sava kod Jasenovca je taj rekord oborila sinoć u 22 sata te je i od tada nastavila rasti.



Jutros u 9 sati je izmjeren vodostaj od 917 centimetara, a proglašeno je i izvanredno stanje.

Sava raste i nizvodno od Jasenovca, gdje su na snazi sve do Slavonskog Šamca redovne ili izvanredne mjere obrane od poplava.





Kako je objavljeno sinoć, nakon sjednice kriznog stožera. Vrhunac vodenog vala na Savi kod Jasenovca očekuje se sutra. Vodostaj Save rast će, kako se očekuje, oko 1-2 centimetar po satu. Mještani pak strahuju kako bi se nasipi mogli urušiti jer su jako natopljeni vodom.



U Kosinjskoj dolini odsječeno 500 osoba



Jučer su u obrani od poplava bile angažirane i snage MORH-a. Tako je u Jasenovcu, Trebežu i Letovaniću u obrani od poplava sudjelovalo 180 vojnika, 20 motornih vozila, pet čamaca, tri pumpe i jedna amfibija, javili su iz MORH-a.



Osim Jasenovca, izvanredno stanje je i u Kosinjskoj dolini. Tamo je oko 500 osoba odsječeno od ostatka svijeta, a mještani i dalje strahuju od katastrofalnih poplava poput onih iz 2010. godine kada je poplavljeno 150 objekata.



Mještani su jučer javljali kako u Kosinjskoj dolini imaju problem sa zmijama koje su se probudile iz zimskog sna i šokirane vodom krenule ulaziti u kuće, a bilo je problema i s miševima.



Direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuraković, sinoć je za HRT izjavio kako će u Kosinjskoj dolini i dalje rasti vodostaj, ali kako tu nema pomoći jer je riječ o prirodnom fenomenu gdje je doticanje vode puno veće od količine koja putem Markovih ponora može poteći prema moru.



U Gorskom kotaru probleme stvara i snijeg



U Gorskom kotaru od sinoć pada snijeg koji stvara dodatne probleme u obrani od poplava.



Situacija je teška i u Trebežu, gdje su stanovnici proveli još jednu besanu noć.

Kako javlja HRT, djelatnici Elektrolike su treći dan na terenu te opskrbljuju benzinskim agregatima i gorivom mještane Kosinjske doline kojima su morali isključiti struju zbog poplave.



Do predvečerja je bez električne energije ostalo samo sedam kuća, uglavnom one iz kojih su se ljudi morali povući.