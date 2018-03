Iskusni diplomati objasnili rusku osvetu Hrvatskoj: "Ovo je iznenađenje"

Foto: Index/123rf



SLUŽBENA Moskva je tajnicu kabineta hrvatske ministrice vanjskih poslova proglasila nepoželjnom u Rusiji.



>> MOSKVA UZVRATILA UDARAC Hrvatska diplomatkinja proglašena nepoželjnom u Rusiji



Podsjetimo, Moskva je odlučila proglasiti Ritu Eterović Goretu, tajnicu kabineta Marije Pejčinović Burić, nepoželjnom u Rusiji, odnosno "personom non grata". To znači da Eterović Goreta, koja je svojevremeno bila visoko rangirana dužnosnica u hrvatskom veleposlanstvu u Rusiji, ne smije putovati u tu zemlju u službenom statusu.



Neuobičajen odgovor Moskve na hrvatsko protjerivanje ruskog diplomata



Radi se o odgovoru Moskve na hrvatsko protjerivanje jednog ruskog diplomata iz Zagreba, a koje je uslijedilo nakon što su u Bruxellesu sve članice Europske unije zamolili da se tako solidariziraju s Velikom Britanijom nakon napada nervnim plinom u Salisburyju.



Iako se nisu sve europske zemlje odlučile tako solidarizirati, dakle protjerivanjem ruskih diplomata, hrvatska vlada na čelu s bivšim diplomatom Andrejem Plenkovićem odlučila se na takav potez. Sada je, sasvim očekivano, stigla ruska osveta.



No zanimljivo je da Rusi nisu uzvratili na identičan način - nisu protjerali nekog hrvatskog diplomata iz Moskve nego su tajnicu kabineta ministrice vanjskih poslova RH odlučili proglasiti nepoželjnom u Rusiji.



Božo Kovačević: To je poruka Ministarvu vanjskih poslova RH



S obzirom na to da se u diplomaciji takve poruke uvijek tumače između redova, kontaktirali smo dva iskusna hrvatska diplomata, Ivicu Maštruka i Božu Kovačevića, koji su nam dali svoje tumačenje ovog poteza Moskve.



"To je na svoj način jedno iznenađenje. Naime, ta osoba (Rita Eterović Goreta, op.a.) bila je visoko pozicionirana diplomatkinja u hrvatskom veleposlanstvu u Moskvi, a sad je na važnom položaju u Ministarstvu vanjskih poslova. Ja mislim da je to stanoviti znak neraspoloženja prema načinu na koji je Ministarstvo vanjskih poslova vodilo poslove prema Rusiji. Da je nekim slučajem vlada bila naklonjenija Rusiji, a predsjednica manje, pretpostavljam da bi po toj logici netko iz Ureda predsjednice bio proglašen personom non grata", rekao je u razgovoru za Index Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji.



"To su, jasno, sve špekulacije, jer zemlja koja protjeruje diplomata ne mora dati nikakvo obrazloženje. Ovdje je riječ o uzvratnim mjerama i to je jedini ruski motiv za donošenje ovakve odluke", dodaje Kovačević.



Percepcija da je tajnica kabineta ministrice vanjskih poslova svojevrsna sekretarica je potpuno pogrešna, tumači Kovačević.



"Tajnica kabineta ministrice nije nikakva niža pozicija. Kao prvo, ona je bila otpravnica poslova u Rusiji u vrijeme kad tamo nismo imali veleposlanika. To nije nikakva sekretarica, ona je glavni izvršni operativac ministrice vanjskih poslova", rekao nam je Kovačević.



Kakvu su nam, dakle, Rusi poslali poruku proglašavanjem Rite Eterović Gorete "personom non grata"?



"Najsnažnija poruka je u tome da se cijelu našu javnost ovime potiče na postavljanje pitanja o opravdanosti hrvatske odluke o protjerivanju ruskog diplomata. Rusija, naime, trenutno nema interes u zaoštravanju odnosa s Hrvatskom, baš naprotiv, u interesu im je da ti odnosi budu što bolji zbog uloge koju ruska Sberbanka ima u priči oko Agrokora", zaključio je Kovačević.



Ivica Maštruko: Nije uobičajeno, ali je razumljivo



Razgovarali smo i s Ivicom Maštrukom, iskusnim hrvatskom diplomatom, koji smatra da se u ovom slučaju može razgovarati o blažoj verziji ruskog odgovora na hrvatsko protjerivanje njihovog diplomata.



"Rekao bih da je to blaža forma odgovora. Naime, bilo bi normalno da sve države koje su to napravile (protjerale ruske diplomate, op.a.) mogu očekivati povratnu reakciju, u odgovarajućem broju i odgovarajućem rangu. Ovo je zapravo jedan blaži oblik zabrane dolaska jednom od naših diplomata. Ne radi se, dakle, o protjerivanju diplomata i njegove obitelji nego se radi o zabrani ulaska te osobe na teritorij Rusije. Na taj način je Moskva izrazila nezadovoljstvo hrvatskim protjerivanjem njihovom diplomata iz Zagreba. To nije uobičajeno, ali je razumljivo", rekao je Ivica Maštruko u razgovoru za Index.



Iako se čini da tenzije između Hrvatske i Rusije rastu, Maštruko situaciju ne opisuje kao dramatičnu, baš naprotiv.



"Imali su opravdanje i za teže sankcije"



"Sve i da je Hrvatska protjerala više ruskih diplomata i da je Rusija odgovorila na isti takav način, nije taj sukob takvog karaktera da bi to prekinulo međudržavne odnose i suradnju. Ne bih rekao da je to neka posebna poruka osim izražavanja nezadovoljstva. Takva reakcija Moskve može se staviti u kontekst izjave ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je poručio da im se sada svi potiho ispričavaju i kažu da su bili prisiljeni na takav potez od strane Europske unije i Velike Britanije. Naime, i sami Rusi znaju da je cijeli niz zemalja takav potez povukao pod političkim pritiskom te ovime poručuju da su toga svjesni", rekao nam je Maštruko.



"Rusi su imali opravdanje i za teže sankcije", zaključuje naš iskusni diplomat.