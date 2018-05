Javio se profesor optužen za pedofiliju: Možete misliti kako se ja osjećam

Screenshot RTL

PROTIV profesora iz Bjelovarsko-bilogorske županije na šibenskom sudu potvrđena je optužnica za spolno zlostavljanje dvoje djece mlađih od 15 godina. Isti profesor predaje u čak četiri škole u toj županiji, a ne tri kako se dosad mislilo.



Index je o ovom slučaju pisao i ranije, kad nije dao suglasnost teško bolesnom sinu da ide na liječenje, a protiv profesora je krajem 2016. podignuta optužnica koja je sad i potvrđena.



Profesor je osumnjičen da je spolno zlostavljao svoje dvoje maloljetne djece.



Taj profesor danas je za RTL ispričao kako u trenutku potpisivanja ugovora nije znao da je optužnica pravomoćna.



Optuženik: Nisam to prijavio, nisam ni mogao prijaviti.



Novinarka: Zbog čega?



Optuženik: Na dan potpisa ugovora o radu, taj dan mi je potvrđena optužnica.



Novinarka: Vi niste osjećali potrebu obavijestiti školu da je protiv vas podignuta, odnosno potvrđena optužnica?



Optuženik: Ne.



Novinarka: Vama to nije bilo sporno?



Optuženik: Pa to nema nikakve veze sa školom! Ovo je tako pakosno napakirano, možete misliti kako se ja osjećam. Nisam ja bezveze pobjegao od nekog na bolovanje. Ja jednostavno ne mogu funkcionirati.





Tko vam je napakirao?Javnost. Ma dajte molim vas, vi znate tko vam je dostavio informacije. Samo jedna osoba ih je imala i dostavila vama...Mislite da nije trebalo izaći u javnost da jedan profesor ima pravomoćnu optužnicu za spolno zlostavljanje, a radi s djecom?Je li se to moralo tako javno napraviti? Svaki postupak oko maloljetnika nije za javno objavljivanje...Znači vi držite da je to sve trebalo proći bez medija i da javnost o tome ništa nije trebala znati?Hoće li meni suditi javnost ili ulica?Inače, ministrica Blaženka Divjak rekla je da je odmah po primitku prijave za profesora, koju je dobila prije nekoliko dana, istu proslijedila inspekciji od koje je zatražila da se provede inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile činjenice."Naravno, škola jednako tako može postupiti suspenzijom ako je podignuta kaznena prijava. Očito se dogodila situacija gdje se u nekom intervalu, s obzirom na dokumentaciju koja je trebala biti predana na sam natječajni postupak, dogodilo podizanje optužnice. Ako je, to tek treba utvrditi. I zbog tog "pravnog vakuuma" dokumenti koji su bili predani u školu očito su bili takvi da tu nije bilo problema. Sada ćemo reagirati promptno i kao što sam kazala Ministarstvo čim je zaprimilo tu prijavu, odmah smo zatražili inspekcijski nadzor. Inspekcija je izašla na teren i čim dobijemo argumente, nalaze, javno ćemo ih obznaniti", rekla je ministrica Divjak za Index.Predsjednica udruge Lavice Anita Papa koja se bori protiv pedofila, u razgovoru za Index rekla je ovaj slučaj prati otpočetka te da on traje duži niz godina."Javili su mi da se vratio raditi u školu. Ima već jednu presudu za obiteljsko nasilje i u to vrijeme je radio kao ravnatelj u jednoj školi. Tad ga nisu maknuli, no doznala sam kako zadnjih mjesec i pol radi u nekoliko škola na zamjenama. O tome sam odmah obavijestila Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao i Ured župana Bjelovarsko-bilogorske županije budući da taj profesor, koji sad ima potvrđenu optužnicu za spolno zlostavljanje djece, radi na tri škole koje se nalaze na bjelovarskom i daruvarskom području", rekla je za Index Anita Papa.Kazala je da je prijavu poslala 8. svibnja i da nije dobila povratan odgovor.