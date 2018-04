Je li ovo bio najgluplji diplomatski skandal?

Foto: Hina

IZA nas je jedan od glupljih i bizarnijih diplomatskih skandala u zadnje vrijeme. Čak i takav, ovaj će incident unazaditi ionako loše odnose Hrvatske i Srbije.



Kratko se podsjetimo što se točno danas dogodilo. Ratni zločinac i zastupnik u srpskom parlamentu Vojislav Šešelj na pod je bacio i gazio hrvatsku zastavu u jednoj od prostorija srpskog parlamenta, a taj događaj, kako će se ispostaviti, nitko nije vidio. O tome je javnost zapravo doznala iz bizarnog priopćenja Šešeljeve stranke, a do kraja dana nije se u javnosti pojavio nitko tko je svjedočio ovom maloumnom činu.



Nakon gaženja zastave, Šešelj je u samom parlamentu izvrijeđao hrvatsko izaslanstvo na čelu s Jandrokovićem koje se u Srbiji našlo da bi svjedočili otvaranju ureda Hrvatske gospodarske komore. Incident u parlamentu Indexu je potvrdila Anka Mrak Taritaš dodavši kako nije vidjela gaženje zastave. Nakon što su čuli da je Šešelj gazio po zastavi, hrvatski izaslanici odlučili su prekinuti službeni posjet i vratiti se u Hrvatsku gdje su odmah održali presicu na kojoj su se svi važno poredali.

Srbi se uporno odbijali ispričati za neugodnosti koje su doživjeli njihovi gosti

Istovremeno, srpska premijerka Ana Brnabić oštro je osudila Šešeljev ispad. No nije se ispričala. Srpska veleposlanica u Zagrebu odbila je primiti prosvjednu notu koju joj je MVEP imao namjeru uručiti. Šlag na kraju bio je televizijski intervju Aleksandra Vučića koji ne da se nije ispričao nego je i napao Hrvatsku.



"Naše je da to osudimo i u tome se razlikujemo od Hrvata koji nijedan incident u Zagrebu nisu osudili. Tamo su me vrijeđali. Njihov zastupnik me natjeravao po ulici. Dan prije posjeta je zapaljeno nekoliko srpskih zastava, ali to mi nije bio razlog da prekinem posjet. Nisu naši državni organi ništa uradili. Ovo je štetno za nas jer će se Srbi u Hrvatskoj osjećati loše. Zagreb najavljuje da će podići spomenik Alojziju Stepincu, i to će proći nezapaženo zbog incidenta. Šešelj je to radio i Mogherini, pa ona nije napustila Srbiju. Dobio sam večeras obavijest o mitingu u Hrtkovcima i kontramitingu, a država neće dozvoliti nasilje'', rekao je Vučić navečer.

Što se uopće moglo očekivati od Šešelja?



U ovom cijelom incidentu valja uočiti nekoliko bitnih stvari. Prvo pitanje koje se može postaviti je činjenica da u srpskom parlamentu kao zastupnik sjedi osuđeni ratni zločinac. To je pitanje koje se u srpskoj javnosti posljednjih dana povuklo nekoliko puta, a on po zakonu tamo ne bi smio sjediti. Ali sjedi i to mu je omogućilo da napravi ovakav cirkus. Stoga Vučićevo optuživanje Hrvata za sve i svašta nakon ovoga nije ništa drugo nego whataboutism, stara sovjetska metoda u kojima bi komunistički funkcioneri na svako neugodno pitanje odgovarali protuargumentom u kojem protivničku stranu optužuju za još gore stvari, a sve s namjerom da na postavljeno pitanje ne odgovore. Tako je slično i Vučić danas, da bi izbjegao daljnju priču o svom političkom ocu, rekao da su Hrvati njemu u Zagrebu priređivali i gore stvari. Jasno, nije se ispričao, iako je hrvatska delegacija neugodan incident doživjela u srpskom parlamentu.

Nadalje, u cijeloj priči čudi i reakcija Hrvatske koja se naljutila zbog nečega što je napravio Vojislav Šešelj. Ratni huškač, četnik i napokon osuđeni ratni zločinac napravio je točno ono što se od njega i očekivalo - provocirao. Već godinama, još od kad je stigao iz Haaga, Šešelj prijeti novim ratovima i pali hrvatske zastave pa bi zapravo izostanak nekakvog njegovog maloumnog pothvata bio iznenađenje. Na tog i takvog Šešelja hrvatska se delegacija naljutila i napustila Srbiju.

Puhovski: Hrvatska je imala priliku Srbiji očitati lekciju



O današnjim događajima popričali smo sa Žarkom Puhovskim, političkim analitičarom koji nam je, između ostalog, kazao kako je Hrvatska danas imala priliku Srbiji očitati lekciju."Prvo, ovo je pokazalo koliko su neozbiljne i glupe bile interpretacije Vučićevog posjeta kao povijesne prekretnice u hrvatsko-srpskim odnosima.Pokazalo se da se i dalje ništa ne mijenja i da je svaki incident dovoljan da se obje strane vrate nekoliko koraka nazad. Drugo, hrvatska je strana iz jednog incidenta izvela zaključke koji zamrzavaju odnose. Takvih incidenata ima kod gotovo svakog državnog posjeta (paljenje zastava i slično), ali ovdje su dvije stvari bitne. To je da je incident izazvao ratni zločinac i poslanik u skupštini. I drugo, incident se dogodio u zgradi koja je za Hrvatsku već točno 90 godina posebno traumatsko mjesto", kaže Puhovski."Usput, Šešelj je mogao primijetiti ulazeći u tu zgradu da se u istom foajeu u kojem je verbalno napao hrvatsku delegaciju nalazi ogromni portret kralja Tomislava, još iz vremena kad je zgrada građena da bude Skupština Države SHS pa Jugoslavije. Treće, u reakciji predsjednika sabora pojavila se jedna nedopustiva rečenica u kojoj se spominje da je on prije odlaska iz Beograda konzultirao premijera što je ustavno nedopustivo jer premijer je izabran u parlamentu i njemu odgovara pa je predsjednik sabora mogao jedino konzultirati predsjednicu države kad je o međunarodnim odnosima riječ. To pokazuje unutrašnju pomutnju, odnosno činjenicu da je Jandroković sebe ipak smatrao šefom izaslanstva HDZ-a kojemu je Plenković predsjednik, a ne sabora.Četvrto, na Šešeljeve prostakluke trebalo je reagirati, iako nitko točno ne zna što se sve dogodilo, no ova vrsta reakcije pokazuje i nesigurnost hrvatskog političkog vrha i odsutnost kvalitete kakvu je Vučić pokazao u Zagrebu. Iz ovoga se, ostajući u Beogradu, mogao stvoriti povod da se Srbiji očita prava lekcija o čitavom dijapazonu tema - od elementarne pristojnosti do ponašanja prema ratnim zločincima. No za to bi bilo potrebno da je hrvatsko vodstvo sposobno i kod kuće postupati u skladu s takvim lekcijama", kaže Puhovski."Nitko to nije vidio, svi su čuli jedni od drugih. Postoji samo Šešeljev narativ, Šešeljeva priča o vlastitom 'junačkom djelu'. Indikativno je da je Šešelj prvi koji je u Haagu osuđen upravo zbog narativa. Nažalost, kod nas to nije nitko ozbiljno komentirao", zaključuje na kraju.