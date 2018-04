Je li Živi zid opasnost za Hrvatsku?

Foto: Marko Prpić/ Pixsell

VIŠE od tri sata trajao je prvi kongres Živog zida, stranke koja već mjesecima raste, sudeći prema anketama. Prema onoj zadnjoj, koju je objavila Nova TV, treća su politička snaga u zemlji. S potporom od 13,8 posto birača za drugoplasiranim SDP-om zaostaju tek 4,2 posto. Ako se nastavi trend rasta Živog zida i pada SDP-a, a nema razloga zašto ne bi, Živi zid bi već u narednih nekoliko mjeseci mogao prestići umiruće socijaldemokrate i postati druga stranka u zemlji.

Bit će to situacija kakvu Hrvatska ne pamti jer buduća hrvatska vlada neće biti moguća bez Živog zida osim u jednoj soluciji - velikoj koaliciji HDZ-a i SDP-a. Dakle, već sad je jasno da je Živi zid, ma što god o njima mislili, pojava koja se ne može zanemariti. No što oni nude, jesu li oni nova šansa za Hrvatsku ili opasna skupina populista?



Živi zid je od marginalne skupine u svega nekoliko godina narastao u treću snagu u Hrvatskoj, a jučerašnji kongres pokazao je da su postali ozbiljno organizirana stranka s jakim lokalnim podružnicama koje su nužne za uspjeh na izborima.



Ozbiljan kongres pun domoljubne patetike



Svaki stranački kongres je prilika da se zbiju stranački redovi, napali članstvo i prema vani pokaže snaga te pošalju određene poruke. Živi zid prilično vješto izbjegava ideološka pitanja, što je i odlika pravih populista, a do sada nisu pokazivali ni nacionalni naboj. No jučerašnji kongres pokazao je da se to mijenja. Uz zastave Živog zida vijorile su se i hrvatske zastave i zastavice, a atmosfera se nabrijavala domoljubnim pjesmama Mojoj lijepoj, To je tvoja zemlja i drugim domoljubnim uspješnicama koje je svih ovih godina isprostituirao HDZ.



Očito su živozidaši shvatili da bez doze patetičnog domoljublja ne mogu dublje zagrabiti u HDZ-ovu bazu.



Usput, Ivan Vilibor Sinčić predstavljen je kao budući hrvatski premijer, a on sam je kazao kako će u budućnosti puniti i veće dvorane od Lisinskog.



No, što Živi zid nudi?



Jučer se moglo čuti sve i svašta. Od većih plaća i penzija za sve i svakoga pa do, što je u svom govoru kazao Ivan Pernar, napuštanja Europske unije i približavanja Rusiji i Kini. Živi zid je narastao kao tipična antisistemska stranka i kao takvi su s godinama u svoje redove okupili sve i svašta. No program Živog zida mogao bi se svesti na nekoliko glavnih točaka: napuštanje EU-a i NATO-a, averzija prema bankama i stranim kompanijama te zadržavanje kune kao nacionalne valute.

U praksi, živozidaši u svojim nastupima govore sve ono što građanin umoran od duopola velikih stranaka i lošeg standarda života opterećenog kreditima želi čuti. Graničeći s teorijama zavjere, živozidaši se, u njihovoj verziji obrane nacionalnog bića, bore i protiv uvoza, GMO-a koji dolazi s uvozom kao i stranih banaka koje su tu samo da bi porobile Hrvate.



Populistički plešući na rubu teorija zavjere, oni taj rub često i prijeđu.



"Dobio sam u ruke službeni popis sastojaka koji se širom svijeta koriste u cjepivima.

Između ostaloga, unutra su GMO virusi, abortirani fetusi životinja i ljudi, embrij zamorca, razne vrste jaja, mišja krv i mozak, krv, srce i bubrezi različitih vrsta životinja, npr. majmuna, konja, svinja, ovaca, zečeva, pasa....





Ovi podaci predstavljaju 'poslovnu tajnu' i 'ne preporuča ih se objavljivati'.

Ne mogu vjerovati da sam dio ovih podataka čuo po prvi puta u životu.

Morati ćemo se očito svi skupa više boriti oko prava na transparentnost i informiranost kod medicinskih zahvata", napisao je u veljači 2017. na svom Facebooku Branimir Bunjac, jedan od viđenijih živozidaša u saboru.



No ono što je možda još opasnije jesu ekonomske ideje Živog zida koje su tim opasnije što bi ekonomski nepismenom uhu, a takvih je u Hrvatskoj jako mnogo, mogle zazvučati odlično.



Tako su pred izbore 2016. godine, na koje su izašli sa strankom Promijenimo Hrvatsku Ivana Lovrinovića i Udrugom Franak, kazali kako bi nedostatak novca nadomjestili - tiskanjem. A nije im strana ni nacionalizacija.



"Onoga trenutka, ako dođemo na vlast, doći će do nacionalizacije svih poduzeća u stranom vlasništvu. Jedino što će moći ostati ovdje strancima je ono što su oni sami napravili. Ali Ina, HT, Pliva, sve banke, to će sve biti nacionalizirano. I odmah nakon toga dvije trećine svih dugova građana i firmi će biti otpisani.



Država će istovremeno raditi inflaciju, puštat će nezaduženi novac u opticaj, onako, da imate para", govorio je Pernar prije nekoliko godina.



Nadalje, Živi zid u svom programu ima i još neke ekonomski neodržive ideje poput povećanja minimalne plaće. Drugim riječima, plan Živog zida je socijalističkim mjerama Hrvatsku ekonomski odvojiti od ostatka svijeta i Europe. Nacionalizacija stranog vlasništva, kao i najavljeni izlazak iz EU-a, pridonijeli bi još bržoj izolaciji zemlje.





HDZ i SDP stvorili su Živi zid



No dok god je situacija u Hrvatskoj trula i turobna, opasnosti koje Živi zid donosi neće doći u prvi plan i oni će i dalje rasti te okupljati sve veći broj ljudi nezadovoljnih svojim životima i zemlji u kojoj žive.



Živi zid su zapravo stvorili HDZ i SDP koji su svojom neodgovornom politikom, uhljebljivanjem stotina tisuća nesposobnih a podobnih i dovođenjem institucija do apsurda upropastili zemlju.



Živi zid to zna i to dobro koristi. Na stranu često sulude izjave vodećih živozidaša, činjenica je da nitko iz te stranke nije umočen u veliki kriminal koji su u posljednjih 25 godina izvršili vodeći ljudi najjačih hrvatskih stranaka. Pernar, Sinčić i ekipa to znaju i dobro koriste te im nije bilo teško sebe pozicionirati kao borce iz naroda protiv zlog sistema koji predstavljaju HDZ i SDP kao i mediji koji su godinama jeli iz ruke Gazdi i sličnim gazdama. U kontekstu režimskih medija, kako ih Živi zid voli nazivati, okomili su se na HRT koji je još jedan od simbola propasti Hrvatske od 1991. naovamo.



U tom kontekstu, nepovjerenje i bijes koji brojni imaju prema današnjem sustavu veći su od potencijalnih opasnosti koje Živi zid sa sobom donosi, a koje su velike.



Da se ostvare i samo neke od njih, poput inflacije koja neminovno dolazi sa suludim tiskanjem novca, Hrvatska će utonuti u krizu iz koje se neće moći dugo izvući. No onda bi moglo biti kasno za išta.