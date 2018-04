Kako to da nitko nije vidio gaženje hrvatske zastave?

Ilustracija: FaH



DANAS je u Beogradu tijekom posjete hrvatskog izaslanstva povodom otvorenja Hrvatske gospodarske komore došlo do incidenta koji je izazvao Vojislav Šešelj.

Nakon incidenta u kojemu je šef radikala i osuđeni ratni zločinac, Vojislav Šešelj, gazio hrvatsku zastavu i izvrijeđao delegaciju Hrvatske, Jandroković i ekipa odlučili su napustiti Srbiju.



Jandroković je još u Beogradu novinarima rekao kako je izaslanstvo odlučilo da ne može prijeći preko incidenta koji je napravio Šešelj te kako odmah odlaze u Zagreb u kojemu je kasnije održao konferenciju za medije na istu temu.



Ipak, zanimljivo je to što sam incident s gaženjem zastave nitko od članova izaslanstva niti novinara koji su bili u Skupštini Srbije nije vidio. Predstavnici hrvatske delegacije, kako je u razgovoru za Index kazala Anka Mrak Taritaš, čuli su njegove uvrede, ali sam čin gaženja zastave nisu vidjeli.

"Teško je to reći u cijeloj toj gunguli. On je na ulasku u parlament skinuo zastavu. Ja to nisam vidjela, ali smo dobili informacije od službi osiguranja. Oni su ga spriječili da dalje gazi zastavu", ispričala je Anka Mrak Taritaš za Index.

Za gaženje zastave hrvatska i srpska javnost čuli su putem bizarnog priopćenje Srpske radikalne stranke koja je, eto, imala potrebu širu javnost upoznati s divljačkim ponašanjem svog lidera. Hrvatski izaslanici naknadno su u parlamentu od nekoga čuli da je došlo do incidenta sa zastavom i onda su odlučili napustiti Srbiju.

Dakle, incident s vrijeđanjem hrvatskih izaslanika u skupštini definitivno se odvio. Šešelj je galamio, ali sve skupa nije dugo trajalo. To se dogodilo nakon što je u predvorju gazio hrvatsku zastavu. No, taj čin nitko nije vidio niti snimio. Šešeljeva stranka u priopćenju spominje pet zaštitara koji su ga zaustavili, no tijekom dana nije se pojavila niti jedna snimka ili izjava neposrednog očevica.



Zanimljivo je stoga kako je jedan ratni huškač i zločinac, od kojeg se točno ovo moglo očekivati, uspio podići takvu galamu oko događaja kojeg nitko nije vidio.