Katolibani najavili još jedan referendum, žele promijeniti izborni sustav zbog Istanbulske

GRAĐANSKA inicijativa "Narod odlučuje" odlučila je započeti prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava. Ovu vijest najavio je na svom Facebook profilu katolički radikal i Markićkin suradnik Krešimir Miletić.



"Promjena izbornog sustava ključna je za povećanje odgovornosti zastupnika biračima, a ne šefovima stranaka. Ratifikacija Istanbulske konvencije posljedica je neodgovornosti saborskih zastupnika biračima koji su ih izabrali. Prijavi se", piše u pozivu na prikupljanje potpisa.



U pozivu koji funkcionira kao letak za regrutaciju u prikupljanju potpisa, citiraju prvi članak Ustava RH: "U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu." Potpisi bi se trebali prikupljati od 13. do 27. 5. 2018.







Drugi najavljeni poziv na referendum



Zanimljivo je kako je ovo drugi najavljeni poziv na referendum iz redova bliskih Željki Markić. Također, ovo je drugi poziv na referendum nastao iz protivljenja ratifikaciji Istanbulske konvencije.



Istina o Istanbulskoj, građanska inicijativa koja se mjesecima borila protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u saboru, još prije nekoliko tjedana najavila je pokretanje referenduma. I oni će, kao i inicijativa "Narod odlučuje", potpise prikupljati od 13. do 27. svibnja.



"S obzirom na to da se vladajući oglušuju i marginaliziraju mišljenje vlastitih birača i okreću leđa narodu, preostaje referendum kao najdemokratskiji način izjašnjavanja volje građana.



Pa neka na referendumu hrvatski narod pokaže želi li Hrvatsku kao suverenu zemlju koja je sama u stanju donositi zakone i provoditi ih, koja će isticati vrijednost braka i obitelji i poticati rađanje i zdrav razvoj djece i mladih, ili ćemo relativizirati te vrijednosti i ići u smjeru genderizma i transrodnosti, zbunjivati djecu i mlade, uvesti roditelja 1 i 2 umjesto mame i tate, te biti nečija igračka i ideološka kolonija zbog parcijalnih interesa određenih moćnika", piše u pozivu na referendum inicijative Istina o Istanbulskoj.Osim notornog referenduma o braku, Željka Markić već je pokušala prikupiti potpise za referendum o promjeni izbornog zakona. U 2014. je uspjela skupiti više od 380 tisuća potpisa te je predala zahtjev za raspisivanje referenduma u Hrvatski sabor. Međutim, referendum se nije održao jer su vladajući ustvrdili kako treba imati više od 450 tisuća potpisa. Naime, tadašnji ministar uprave Arsen Bauk tvrdio je kako im treba najmanje 452.613 potpisa, odnosno 10 posto glasova.Prošle godine, zajedno s Antom Đapićem i veteranskim udrugama, pokrenula je inicijativu za promjenu izbornog zakona po kojoj se manjinski zastupnici više ne bi birali u sabor. Odnosno, 8 zastupnika manjina više se ne bi biralo na posebnoj, već na općoj izbornoj listi. Tada je to predstavljala kao borbu protiv korupcije."Inicijativa za referendum nije antisrpska, već antikorupcijska, a njen cilj je osigurati reformu hrvatskog izbornog sustava kojom će se podići opća razina poštenja u politici", objasnila je svoj naum.U isto vrijeme, dvije građanske inicijative bliske Željki Markić prikupljat će potpise za dva različita referenduma - onaj o promjeni izbornog sustava i onaj o Istanbulskoj konvenciji.Zanimljivo je kako se inicijativa za promjenu izbornog sustava naziva "Narod odlučuje". S druge strane, u pozivu na referendum protiv Istanbulske, ističe se upozorenje: "Narod će vam suditi."