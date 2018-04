KOMEMORACIJA U JASENOVCU Plenković nije rekao ništa, kći logoraša podigla šaku uz čelo

Foto: Index



DANAS je u spomen području Jasenovac održana službena državna komemoracija. Uoči nje dogodio se incident.



Naime, dvojica muškaraca koji su se predstavili kao HOS-ovci su uoči komemoracije u mjestu Jasenovac (ne na spomen području na kojem se održavala komemoracija) razvili zastavu HOS-a koja sadrži ustaški pozdrav "Za dom spremni".



Tijekom komemoracije nije bilo govora političara već je održan program u kojemu su, nakon minute šutnje, sudjelovali zbor Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) te dramski i glazbeni umjetnici.



Sudionici su do Kamenog cvijeta došli u koloni sjećanja od Memorijalnog muzeja, a skup je završio polaganjem vijenaca i molitvom za žrtve, koju su molili katolički svećenik i muslimanski imam.



Treća komemoracija ove godine



Bila je to treća od tri komemoracije koje se odražavaju u spomen na jasenovačke žrtve.



Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je u petak ujutro Spomen-područje Jasenovac i odala počast žrtvama, te u knjigu dojmova upisala da "Republika Hrvatska bespridržajno osuđuje zločine počinjene u tom logoru i s poštovanjem trajno čuva sjećanje na sve njegove stradalnike".



U znak sjećanja na žrtve ustaškog logora Jasenovac u subotu je ispred spomenika Kameni cvijet u Spomen području Jasenovac, u organizaciji Saveza antifašista boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) i Srpskog narodnog vijeća (SNV), održana komemoracija u kojoj je sudjelovalo oko 1500 građana, a iz SABA RH i SNV-a opetovano su izrazili nezadovoljstvo što se u javnom prostoru tolerira ustaški pozdrav.



Predsjednik Židovske općine Zagreb (ŽOZ) i Koordinacije židovskih općina u RH dr. Ognjen Kraus istaknuo je u prošlu nedjelju na komemoraciji žrtvama bivšega koncentracijskog logora Jasenovac da se Vlada i Hrvatski sabor moraju pridržavati hrvatskoga Ustava, odnosno toga da je neustavan pozdrav "Za dom spremni".



Tijek događaja iz minute u minutu:



11:52 Polaganjem vijenaca završena je službena državna komemoracija žrtvama Jasenovca.



11:41 Došlo je vrijeme za polaganje vijenaca. Prvi su vijenac položili preživjeli logoraš Mile Vukmirović i Branka Nešić, kći preživjelog logoraša, koja na prsima nosi sliku Josipa Broza Tita. Ona je prilikom polaganja vijenaca prvo podigla pesnicu uz čelo (partizanski pozdrav), a potom se prekrižila. Opširnije...







11:35 Došlo je vrijeme za molitvu. Prvu će predvoditi katolički župnik iz Jasenovca, koji čita iz Evanđelja. Nakon toga, molitvu za žrtve islamske vjeroispovijesti predvodi imam zagrebačke džamije.



11:34 Branka Nešić, kći preživjelog logoraša, na prsima nosi sliku Josipa Broza Tita, vođe antifašističkog partizanskog pokreta koji je oslobodio Jasenovac.







11:19 Članovi zbora HNK izveli su pjesmu židovskih partizana, nakon čega je nastavljeno čitanje potresnog svjedočanstva preživjele logorašice Marijane Krvarić Amulić.



Jednom od sudionika komemoracije je pozlilo, najvjerojatnije zbog visoke temperature zraka. Vrlo brzo pojavili su se i djelatnici hitne, koji su mu pomogli i sklonili ga sa sunca.







11:06 Čita se potresno svjedočanstvo preživjele logorašice Marijane Krvarić Amulić.



11:08 Na komemoraciji je i jedan preživjeli logoraš iz Jasenovca.



11:03 Nakon izvođenja himne održana je minuta šutnja za sve logoraše stradale u Jasenovcu.



11:00 Komemoracija je počela izvođenjem hrvatske himne.



10:59 Kolona je došla do središta spomen područja, gdje će se održati komemoracija.



10:57 Nakon što je srpskom ministru obrane Vulinu zabranjen ulazak u Hrvatsku, u selu Mlaka kod Jasenovca se na pravoslavnoj liturgiji nije pojavio nitko iz srpske vlade.



10:55 Predsjednik sabora Gordan Jandroković je rekao kako se nada da je ovo zadnja godina s više kolona u Jasenovcu.



10:50 Kolona je prošla pokraj vijenaca koje su jučer ostavili predstavnici antifašista, Srba i SDP-a.







10:44 U koloni je malo ljudi, tek oko njih 200. Tu je i Ivan Zvonimir Čičak, izaslanik predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, koji je premijera dočekao na stazi od željezničkih pragova.



10:40 Službena povorka krenula je prema središtu spomen područja. Povorku predvode pripadnici osiguranja, a iza njih hodaju Plenković, ministri i predstavnici stranih veleposlanstava.



10:38 Mjere osiguranja su na visokoj razini, pa tako Savom patrolira i policijski čamac.







10:36 Stigla je i ministrica kulture Nina Obuljen.



10:30 Do spomen područja Jasenovac došli su i predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.



10:25 Kako doznaje Index, u mjestu Jasenovac dvojica muškaraca koji su se predstavili kao HOS-ovci razvili su zastavu HOS-a na kojoj stoji ustaški pozdrav "Za dom spremni". Rekli su da su HOS-ovci nevini i da su se borili protiv banjalučkog korpusa.



10:15 U Jasenovac su stigli ministri Božinović, Štromar, Kuščević, Bošnjaković i Medved te predstavnici američke, poljske i američke ambasade. Od Keleminčevih ekstremista još uvijek nema ni traga ni glasa.







10:05 Srpski ministar Vulin, koji je najavio dolazak u Mlaku, selo pored Jasenovca, pa mu je zabranjen ulazak u Hrvatsku, komentirao je tu odluku hrvatskog Ministarstva.



9:50 Delegacije polako stižu u Jasenovac, među njima je i delegacija američke ambasade koja je nedavno oštro osudila ekstremistički performans Keleminčevih desničara, koji su u centru Zagreba mahali američkom zastavom i slavili Donalda Trumpa.