Na liturgiju u selo kod Jasenovca nije došao nitko iz srpske vlade

IAKO je bilo govora kako će liturgiji u Mlaki prisustvovati srpski ministar obrane Aleksandar Vulin, danas se tamo nije pojavio nitko od članova srpske vlade.

Patrijarh srpski Irinej posvetio je obnovljeni Hram Svetog proroka Ilije u mjestu Mlaka. Liturgiji su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, Milenko Ristić izaslanik člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića, veleposlanica Republike Srbije u Zagrebu Mira Nikolić te saborski zastupnik SDSS-a Boris Milošević i Saša Milošević iz Srpskog narodnog vijeća.

Čubrilović podsjetio na logor

Čubrilović je u izjavi novinarima, prije početka liturgije, podsjetio da je na tom mjestu tijekom Drugog svjetskog rata bio logor za žene i mjesto "na kojem su djeca odvajana od majki da se nikada više ne vide".



Naveo je i da je kroz to mjesto prošlo tisuće žena i djece, a današnje sjećanje je opomena da se takvo zlo više nikada, nikome i nigdje ne ponovi.



"To što se događalo u to vrijeme ne može se zaboraviti. Obilježavanja ove vrste samo idu smjeru poruke mira i želje da više nemamo takvih scena u civiliziranom svijetu", rekao je.

Komentirao je Vulinov nedolazak



Zamoljen da komentira to što srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin, koji je najavio da će u nedjelju posjetiti područje Jasenovca, zbog svoje ranije izjave nije u ovom trenutku dobrodošao u Hrvatsku, Čubrilović je rekao da više nitko nigdje ne odgovara zbog verbalnog delikta.



Smatra kako bi bilo bolje da se drugačije gledamo, "kao susjedi i komšije", i da šaljemo jedni drugima drugačije poruke.



"Ne vodi ničemu ni gruba riječ, a pogotovu gruba poruka. Nadam se da takvih scena ni takvih poruka više neće biti na ovom prostoru", istaknuo je.



Na velike žrtve žena i djece na tom prostoru podsjetio je i Ristić rekavši kako to ne mogu zaboraviti jer se radi o velikom stradanju srpskog naroda i svih drugih. Ristić nije želio komentirati odluku hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova da Vulin nije dobrodošao u Hrvatsku.

Vulin kazao zašto je odustao od posjete

Srpski ministar obrane Aleksandar Vulin je danas izjavio i kako su već nekoliko dana prije nego je bilo govora o njegovoj posjeti Mlaki, hrvatska ministrica vanjskih poslova, predsjednik vlade, šef HDZ-a u saboru govorili o tome da su njegove izjave, bez preciziranja o kojim se izjavama radi, vrlo opasne. "Nakon toga dobivamo informaciju da se unutar vladajuće koalicije priprema nekakva zabrana mojeg dolaska", dodao je Vulin.

Podsjetimo, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske jučer je notom koja je upućena Veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu osudilo današnju izjavu ministra obrane Republike Srbije Aleksandra Vulina u kojoj tvrdi da o njegovom dolasku u Republiku Hrvatsku "može odlučiti vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučiti hrvatski ministri".

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je u noti podsjetilo da je Republika Hrvatska suverena država, članica Europske unije i NATO-a, u kojoj o ulasku stranaca odlučuju isključivo nadležne hrvatske institucije, u skladu s hrvatskim zakonima.