Komšićevom prijatelju koji je provocirao Kristininu obitelj prijeti zatvor

Foto: Hina/Pixsell/Marko Lukunic

24-GODIŠNJI Vice Pavić, koji je nakon nepravomoćne presude Davidu Komšiću za ubojstvo Kristine Krupljan ispred sudnice provocirao Kristininog strica, nakon čega ga je ovaj napao, prijavljen je za remećenje javnog reda i mira, odnosno za naročito drsko ponašanje.

Zakonom je za to propisana kazna od 50 do 350 njemačkih maraka ili do 30 dana zatvora.



Podsjetimo, nakon presude Davidu Komšiću pred zgradom Županijskog suda dogodio se incident.



Obitelj Kristine Krupljan davala je izjavu za medije. 24-godišnji Pavić, inače prijatelj Davida Komšića, ispred zgrade suda dobacivao je obitelji, a onda je Kristinin stric potrčao i potukao se s njim.



Policajac ih je razdvojio.

















































Županijski sud nepravomoćno je proglasio krivim i osudio na 30 godina zatvora Davida Komšića za ubojstvo bivše trudne djevojke Kristine Krupljan (19), kojoj je, prema optužnici, život oduzeo nakon večernjeg izlaska s 88 uboda i rezova nožem.Komšić je tijekom suđenja tvrdio da se ne osjeća krivim za okrutno ubojstvo Kristine Krupljan koju je usmrtio lani, 22. veljače, oko 21:30 sati u Zagrebu, znajući da je ona u novoj ljubavnoj vezi s drugim i da je trudna te da želi prekinuti emotivnu vezu s njim.Nakon izricanja presude Komšićev otac povikao je: "Sramota, sudite dijete jer je došlo iz Bosne", nakon čega su ga pravosudni policajci udaljili iz sudnice.Prema optužnici, Komšić je nakon večernjeg izlaska djevojku pritisnuo na vozačko sjedalo kako se ne bi mogla osloboditi i micati, a potom joj "nožem zadao sedamdesetak ubodnih i ubodno-reznih rana te petnaestak reznih rana po tijelu i glavi".I dok tužiteljstvo smatra da je Komšić djevojku ubio iz bezobzirne osvete i ljubomore na posebno okrutan način, njegov odvjetnik Veljko Miljević tvrdi da je Komšić bio neubrojiv i u stanju "dugotrajne patnje".Tužiteljica Natalija Slavica rekla je u završnim riječima kako je dokazano da je optuženi s 88 uboda nožem ubio žrtvu koja nije umrla trenutno nego je jako patila. Optuženi je žrtvu ubio iz izravne namjere, a još je monstruoznije što je ubijena djevojka bila trudna, rekla je tužiteljica koja je zatražila od suda da uzme u obzir da je Komšić ranije osuđivan za nasilna nedjela.Komšićev branitelj Veljko Miljević kazao je pak da njegov branjenik u trenutku ubojstva nije bio ubrojiv i da ga je ponašanje oštećene kroz dulje vrijeme dovelo do stanja patnje. Miljević smatra da na njegovog branjenika treba primijeniti blažu kvalifikaciju, odnosno da ga se osudi zbog usmrćenja, a ne teškog ubojstva, te da se na njega primjeni maloljetničko pravo jer je bio mlađi punoljetnik.Komšić je i ranije bio osuđen zbog izazivanja prometne nesreće na Sveticama u travnju 2016. kada je autom usmrtio pješaka koji je prelazio cestu. Krajem prošle godine optužen je i zbog sumnje da je Kristini Krupljan, zajedno sa svojim prijateljima, u studenome 2016. presreo put automobilom, vikao na nju, vrijeđao je i oštetio joj automobil.