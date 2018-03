Nakon HDZ-a, Istanbulska konvencija posvađala SDP. I Maras okrenuo leđa Bernardiću

Foto: Žarko Bašić/ Pixsell

ISTANBULSKA konvencija pokazala se kao ideološka hridina na koju se žestoko nasukao HDZ, ali i, kako se čini, SDP. Iako isprva nije tako izgledalo, konvencija o zaštiti žena od zlostavljanja pokazala se kao tvrdi greben na površini domaće politike.

Već danima svjedočimo pravom pravcatom ratu u HDZ-u, a iz dana u dan javljaju se novi poznati i manje poznati članovi, od osnivača do mladeži, koji se otvoreno protive Plenkoviću. Takvo nešto u HDZ-u, kako nam je danas ispričao Žarko Puhovski, nikada nije viđeno.

No, ovo nije još jedan članak o HDZ-u.



Istanbulska konvencija razvalila je i SDP koji je ionako napukao od silnih unutarstranačkih obračuna posljednjih sad već možemo kazati godina. Najava da se neće glasati za Istanbulsku konvenciju ako HDZ doda ikakve ograde podijelila je SDP-ovce.



Podsjetimo, kako je Index jučer objavio, SDP je kazao kako ne namjeravaju podržati ikakve ograde.



"Naš stav je jasan. Ne, SDP neće glasati za Istanbulsku konvenciju u slučaju da vladajući dodaju bilo kakvu formulaciju ili izjavu na postojeću Istanbulsku konvenciju. Naime, na Konvenciju se mogu izjaviti samo Konvencijom predviđene rezerve, a dodatna formulacija kako je zamišljaju vladajući ne može imati pravni učinak pa je samim time i besmislena, odnosno ima za smisao samo i jedino umiriti unutarstranačke strahove, otpore i svađe u HDZ-u. Mi nemamo razloga niti želimo umirivati dio članova i biračko tijelo HDZ-a zato što je i nemir koji osjećaju zbog Istanbulske bezrazložan i besmislen", službeni je odgovor SDP-a na pitanje o ratifikaciji Konvencije.



Sa time se ne slažu svi SDP-ovci.



Gordan Maras je popodne na Facebooku napisao kako je on "bez zadrške" i kako oko ove teme nema kalkuliranja.



"Glasat ću za Istanbulsku konvenciju!





Bez zadrške sam za prevenciju i zaštitu žena od nasilja. Neka Plenković smišlja dopise, Markićka nosi transparente ispred HDZ-a, ali tekst Istanbulske konvencije se ne može mijenjati.Ljudska prava su nešto oko čega za mene kalkuliranja", napisao je Maras.

Miljenić, Glasovac, Kolarić. Tko je sljedeći?



I nije usamljen. Slično razmišlja i Orsat Miljenić.



"Ne vidim zašto bi SDP bio protiv ratifikacije Istanbulske konvencije (to više jer to nismo sami napravili kad smo bili na vlasti). Izjave uz ratifikaciju su i tako samo za domaću upotrebu i ni na koji način ne utječu na provedbu Konvencije i obveze koje država ima", napisao je Miljenić na Twitteru.



Još ranije o ovom se pitanju, opet putem Twittera, javila Sabina Glasovac.



"Glasat ću za Istanbulsku konvenciju. Pa kome pravo kome krivo. Nema te sile koja će me natjerati da glasujem protiv snažnije prevencije i zaštite žena od nasilja. Ljudska prava ne smiju biti poligon za politikantstvo", napisala je.



Za ratifikaciju je i Aleksandra Kolarić.



"Istanbulsku konvenciju treba ratificirati. Ne postoji niti jedan validan argument da SDP ne glasa za ratifikaciju. Dapače na taj način SDP bi simbolično ispravio pogrešku koju je počinilo bivše vodstvo kada je propustilo ratificirati Konvenciju dok smo bili na vlasti.



Na zaštiti žena od nasilja vjerodostojna politička stranka ne smije pokušavati ostvariti političke poene. Smatram da SDP (ako HDZ predloži ograde koje se navode u ovom tekstu) MORA glasati za ratifikaciju.



Poboljšana zaštita žena od nasilja neusporedivo je važnija od nanošenja kratkoročne političke štete HDZ-u. Radi se o javnom interesu koji SDP treba u Saboru podržati", napisala je.