Napadač iz Toronta bio je član opasne online zajednice koja poziva na masovna ubojstva i silovanja

ALEK Minassian, 25-godišnjak koji je u Torontu ubio deset ljudi, bio je član opasne zajednice rasista i mrzitelja žena na internetu, poznate pod kraticom incel, piše NBC News.

Nedugo prije napada Minassian je na Facebooku objavio poruku koja ga povezuje s otrovnom online zajednicom mrzitelja žena, koja je postala izvor sve većeg nasilja. Minassian je na Facebooku napisao: "Incel pobuna je već počela! Smijenit ćemo sve Chadove i Stacyje! Svi pozdravite vrhovnog gospodina Elliota Rodgera!"

Elliot Rodger imao je 22 godine kada je u 2014. u Kaliforniji ubio šest ljudi i ranio 14, a zatim ubio i sebe.

