Napadi na učenicu ekstremističkog vjeroučitelja: Nabit ćemo te na kolac

DVOJE djece svjedočit će protiv vjeroučitelja Krešimira Bagarića koji je, kako je Index prvi objavio, pred učenicima osmog razreda na satu vjeronauka slavio Ratka Mladića i govorio da Stjepana Mesića i Vesnu Pusić strijeljati ili objesiti te baciti u septičku jamu.



Zabrinjavajuće poruke na WhatsAppu

Koliko hrabrosti treba za takvo svjedočenje najbolje govori prepiska iz učeničke grupe na WhatsAppu. Radi se o grupi u kojoj sudjeluju učenici razreda pred kojim je Bagarić divljao i pozivao na nasilje i mržnju.



Jedna djevojčica je u toj grupi pokušala je objasniti školskim kolegama koliko je pogrešno to što je Bagarić napravio. Suočila se s vrlo neugodnim porukama i pritiscima vršnjaka.



“Nabit ćemo te na kolac”, poručili su joj školski kolege jer su posumnjali da je ona, a nije, snimila Bagarićevo divljanje. Kad im je napisala da bi zbog toga mogli s Bagarićem završiti u zatvoru, objasnili su joj da neće.







“Maloljetni smo”, napisali su joj, uvjereni da im baš nitko ništa ne može.











"Idem se ubiti"

Nakon niza optužbi djevojčica je napisala: “Da, da, ja sam snimala. Ja sam kriva. Skužili ste me. Idem se ubiti”.







No ni na to njene kolege nisu reagirali kako bi trebali. Likovali su što su, ponavljamo pogrešno, identificirali tko je snimio Bagarićevo mahnitanje.



“Evo je, priznala je. Ti si snimala. Ispada da jesi. Nadam se da nisi”, samo su neke od poruka koje su joj poslali na razrednoj grupi.







Djevojčici je na koncu pukao film pa je kolegama još jednom, da razumiju, pokušala objasniti. “Ali on je profesor vjeronauka. Faking vjeronauka”, napisala je, na što su kolege samo ustvrdile da svatko može pogriješiti.







“I ja bih svjedočio da sam bio u Zagrebu. Da je dobar inače, ali da je ovo bilo prvi put”, napisao joj je jedan od kolega. “Nemoj ga braniti. Nije ovo bilo prvi put”, odvratila im je učenica. No njeni školski drugovi nisu odustajali.



Smijali su na njegovim satovima

“Ne seri. On je inače bio dobar i na svakom satu smo se smijali i bilo je OK, a ovo je bio prvi pravi ispad”, napisali su joj. No očito su slušali drugačije satove vjeronauka od hrabre učenice. Suprotstavila se vršnjacima.







“Nije. Ajme meni jeste glupi. Ak kažete da je ovo prvi put, onda vam je IQ ispod nule”, napisala im je.



Krešimira Bagarića je zbog njegova ispada na satu vjeronauka istraživao policijski odjel za terorizam i ekstremno nasilje. Nakon ovakvih poruka, čini se da bi u zagrebačku školu Matije Gupca trebalo osim policajaca poslati još stručnjaka koji će porazgovarati s učenicima. Da im objasne da ne smiju ni u šali pomisliti, a kamoli napisati, da će nabiti kolegicu na kolac.



Što je to Bagarić govorio pred djecom na satu vjeronauka?



Podsjetimo, Index je prije tjedan dana objavio snimku predavanja koje je Bagarić održao pred djecom u školi Matija Gubec.



Index je dobio snimku Bagarićeva divljanja na nastavi u jednom osmom razredu, snimio ga je jedan od učenika. Bagariću ovo nije prvi put da se tako ponaša pa je dijete skupilo hrabrosti snimiti vjeroučitelja i dostaviti snimku Indexu.



Za početak, vjeroučitelj Bagarić učenicima je objasnio kako je po njemu trebala izgledati operacija Oluja.



"Mi smo budale, trebali smo pustiti dva koridora. Jedan do Zagreba, a drugi do Rijeke. Pa kad im ponabijaju glave na kolac, onda da uđemo. Tako je trebalo biti finoj gospodi zagrebačkoj koja misli da Hrvatska završava u Karlovcu. Debili i kreteni. Kratkovidni", iznio je svoju taktiku Bagarić. No to mu nije bilo dovoljno. Kako je snimka nastala tik nakon presude Slobodanu Praljku, Bagarić je većinu svoga izlaganja posvetio situaciji u Bosni i Hercegovini te usput pohvalio zločine koje je Ratko Mladić napravio nad Bošnjacima.



"Ispada da je đeneral bio u pravu. On je svoje zaštitio. Đeneral je bio u pravu za srpske interese. A mi imamo dudeke. Uz sve poštovanje prema dudekima. Može i učitelj biti lud ponekad", uz pohvale je ipak iznio dozu samokritičnosti Bagarić.



Nakon što je pohvalio čovjeka koji je naredio ubijanje tisuća muslimana, u okruženju godinama držao Sarajevo, a prije toga bez problema ubijao po Dalmaciji, Bagarić je učenicima obrazložio koga bi u Hrvatskoj trebalo ubiti.



Vješanje, samoubojstvo s tri hica u leđa, bacanje u septičku jamu



"Za ovo bi trebalo objesiti dva bivša predsjednika i jednu bivšu ministricu vanjskih poslova, ali odmah. Po kratkom postupku. Čovjek je otvorio predsjednički sef i transkripte je dao. Prokleto ti do sedmog koljena bilo, izdajniče. Prljavi, smrdljivi izdajniče. Nikad mira ne imao", proklinje na satu vjeronauka vjeroučitelj. No nije mu dosta kletva i zazivanje vješanja. Dao je Bagarić i druge prijedloge.



"Imaš ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić koja otvoreno po svijetu govori. To nigdje nema. Probaj zamisliti da francuska ministrica jednu stvar napravi protiv Republike. Samo te nema. Možeš birati, srčani udar, moždani udar, samoubojstvo s tri metka u leđa, kako to već ide. Jedino mi svoje prostitutke i izdajnike stavljamo na važna mjesta. Jedino smo mi tako bijedan narod, nema bjednijeg naroda od hrvatskog naroda", ustvrdio je Bagarić koji na zanimljiv način shvaća širenje kršćanske ljubavi. Na Mesića i Vesnu Pusić Bagarić vratio se još jednom ustvrdivši da im treba: "Metak u glavu po kratkom postupku. U prvu septičku jamu baciti. Izdajnika".



DORH odmah zatražio istragu, ravnateljica osudila vjeroučitelja



DORH je dan nakon objave snimke zatražio od policije pokretanje istrage protiv vjeroučitelja.



DORH je to naložio, kako navode, radi utvrđenja elemenata kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti. Bagarić je potom završio u istražnom zatvoru, u kojem će po odluci suda provesti najmanje 15 dana.



Ravnateljica Osnovne škole Matije Gupca, Ljiljana Klinger, izjavila je da je šokirana Bagarićevim ispadom, naglasivši kako je to "nedopustiv način komuniciranja i za svaku osudu".



Ocijenila je kako je riječ o zlouporabi položaja učitelja, stavovi koje je iznio "nisu u skladu ni s građanskim niti s humanim načelima, a poziv na linč i govor mržnje su za svaku osudu".