Nazvali smo ministricu Murganić i upitali je je li "tako" i u njezinom braku

HDZ-ova ministrica Nada Murganić komentirala je povlačenje optužbi Mare Tomašević protiv njenog supruga, požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića.



Podsjetimo, protiv župana je Općinsko državno odvjetništvo podignulo optužnicu za obiteljsko nasilje jer je svoju suprugu, kako se navodi u priopćenju DORH-a, "udarao rukama po glavi, hvatajući ju za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo, pri čemu je oštećenica zadobila tjelesnu ozljedu".



"To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila", kazala je ministrica obitelji Murganić novinarima nakon sjednice vlade.

Nazvali smo HDZ-ovu ministricu, u nadi da će nam razjasniti svoju izjavu.



Razgovor s Nadom Murganić prenosimo u cijelosti.

Poštovanje, imate li minutu vremena?



Baš čitam što ste skinuli. Ali to su dvije izjave bile, eeej. Jedna je bila, a ova je druga bila vezana za pitanje zašto je gospođa povukla. Ja sam rekla da ne znam zašto je povukla. A pitanje o nasilnom županu je bilo da sam kao žena inzistirala da se to naglasi. Dakle, dvije su bile, dva pitanja i dvije izjave. Ja ne znam jeste li vi to dobili polovično ili je to bio vaš osobni miks?



Ne, prenijeli smo vijest s Hine. Htio sam razjasniti...



Mogu ja vama lijepo objasniti moj hodogram? Ja ulazim u vladu i pita me netko od novinara, više vas je bilo, kako komentiram to...da li je bilo pritisaka i kako to, hm, ponašanje... župana. Ja sam rekla da, kao žena, sigurno ne mogu odobriti bilo kakav neprimjeren odnos muškarca prema ženi niti supružnika. A da je to gotovo kada izađe van u javnost jako prepoznatljivo i mi kao dužnosnici moramo voditi računa o svome ponašanju. I da to sigurno s te razine ne mogu u nijednom slučaju opravdati. I da smo zbog toga smatrali, jer je bilo pitanje oko izbacivanja iz stranke ili ne. I zbog toga smatramo, jel, da je primjeren ovakav odnos članstva prema njemu i da se o tome predsjednik, a i stranka, jasno odredila.



Nije se baš stranka jasno odredila. Koliko vam je trebalo, otprilike tri mjeseca, da ga otkantate iz stranke?



A je, premijer je odmah odgovorio i tako. Gledajte, činjenice su takve kakve jesu sada. Odredili smo da on više nije član.



Odlično, dobar potez. Recite mi, molim vas, na što ste mislili kad ste rekli, citiram, "Trebali su to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih odnosa" i "To vam je tako u braku"?



Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Nećete vi mene sada saslušati. I sad, ako se vratimo na to da li smo odmah, onaj dan, na stranicama našeg ministarstva, već ako ste me nazvali pa me saslušajte, na našim stranicama sam osudila bilo kakav nasilnički odnos, bilo, bilo kakav nasilnički. Dakle, ne radi se samo o muškarcu i ženi, niti samo u braku, nego bilo kakav nasilnički odnos, u tom kontekstu, poslat ćemo vam, ako trebate, i taj tekst.



Dakle, to je bilo prvi dan, kad vi kažete da nismo odmah reagirali. Ja jesam, i to sigurno kao žena, to znate i sami, da ja to bi, a i zbog svojih pozicija koje sam uvijek imala unutar politike i u javnom životu. Drugo, ulazim u vladu, pitaju me i kažem, jel, da smo se kao stranka odredili time što on više nije član. Vraćam se iz vlade i pitaju me da li sam čula da je Mara povukla optužnicu. Ja kažem da ne znam za to jer nisam znala. A oni me pitaju zašto mislite da je povukla. Ja kažem da ne znam. To su osobni odnosi unutar obitelji i unutar braka. Koji je ona sad imala razlog, što je ona s njim razgovarala, ja to zaista ne znam.



Molim vas, objasnite mi taj dio, nije mi jasan. Što su to odnosi unutar obitelji i unutar braka? Radi se o ženi koja je primljena u bolnicu s ozljedama.



Ne, ne, ne, ne.



Da, da, da, da.



Taj dio nasilništva, ja sam se odredila protiv. Ali, pitanje je bilo zašto je ona to povukla. Ja kažem ne znam, to su njene odluke i to su njihovi odnosi. Zašto je povukla optužnicu, na to pitanje sam ovo rekla. Dakle, ja mogu, ako vi želite, dokazati da sam ja ovo osudila kada se dogodio taj nasilnički čin i kad sam javno saznala da je bila u bolnici. Drugo, kada sam ulazila u vladu i rekla da ga zbog toga stranka, a i ja kao članica predsjedništva, glasovanjem smo odlučili da ne može biti član stranke. Ali, u povratku je bilo pitanje kako to da je ona povukla optužnicu. Ne znam. Da li bih ja to trebala znati? Ne znam, ali vjerojatno su neki razlozi između njihovog razloga bili jer ja ne vjerujem da je bilo tko osim njene vlastite odluke i njezinog muža mogao na to utjecati.



Što vam je značilo ono "To vam je tako u braku"?



Tišina.



Jeste li vi u braku?



Naravno da sam u braku.



Je li "tako" i u vašem braku?



U mom braku je, kao i u svakom braku, i dobro i lijepo, i nakon 38 godina braka ja mogu reći da sam zaista u dobrom braku.Ma nemojte me sada. Pa znate i sami da to nisam rekla, niti bih to rekla.To vam je tako u braku kad su se oni, očito su se pomirili, jel. To sam htjela reći.Ne bih više, ne želim, ne, ne. Ne želim pretpostavljati...Ma gledajte. Što sad vi meni pričate? Što vi hoćete meni reći? Da ja to odobravam? Ja to nikako ne odobravam. Zašto je žena oprostila svom mužu, ja to zaista ne znam.Nemojte na osobnu razinu. Da li bi vi to napravili i da li bi vi nekome oprostili?Zašto vi mene sada tjerate da ja komentiram...Ja vam kažem ono što je Mara napravila, tražila je zaštitu, Mara je najvjerojatnije, kao i svaka žena koja traži zaštitu, dobila. Zašto je ona povukla optužnicu, ja zaista ne znam. Hvala lijepa.Ne.Molim, doviđenja.