Plenković o skupini Borg: Neka vrate novac

PREMIJER Plenković u 15:10 sati u Sofiji se obratio novinarima. Prvo se zahvalio svom bugarskom domaćinu.

"Zadovoljan sam što smo u zaključcima ove Sofijske deklaracije pozdravi inicijativa Hrvatske, da se sastanak 2020. održi u Zagrebu. To je snažna poruka naše vlade i Hrvatske", rekao je Plenković.

Potom je govorio o tome kako Hrvatska slijedi politiku EU prema Iranu nakon američkog napuštanja nuklearnog sporazuma. Spomenuo je odnose sa Srbijom, kao i sukob Makedonije i Grčke oko imena.

"Makedonija tu odluku čeka od 2005. godine, sjećam se tog trenutka. Učinit ćemo sve da pomognemo. To je naša želja", rekao je Plenković.

Potom se osvrnuo na objavu mailova.

"Moram priznati da nisam toliko pratio medije danas. Mislim da mi je do kraja jasno o kakvom trendu napada se radi. Cijelu svoju karijeru i politički život baziram na čestitosti, poštenju i nekorumpiranosti. Drugo, slušam sada toliko puno generala poslije bitke. Ovo danas je jedna priča u kojoj akteri koji su glasni nastoje portretirati to razdoblje kao da je sve bilo najbolje. To baš nije bilo tako", rekao je Plenković dodavši da se tu radi o nekim oporbenjacima i interesnim skupinama.

"To je bio jedan od naslijeđenih tranzicijskih problema", rekao je Plenković.

"Kad su počele stizati prijetnje stečajem, kad je usplahireni Most govorio da će sve propasti, mi smo kao ozbiljna vlada razmišljali što možemo napraviti. Sjetite se, iz Agrokora tjednima nije bilo informacija, kao da se ništa ne događa. Svi akteri u tom tržištu idu s informacijama da prijeti krah. Mi smo imali tri scenarija: ne napraviti ništa i reći da je to privatno vlasništvo", nabrajao je Plenković.

"Opcija nacionalizacije za mene nikada nije dolazila u obzir, to je bila najgora opcija", nastavio je Plenković.

"Opcija koja se u tom analiziranju scenarija u kratkom roku, a mi tu pričamo o razbodlju manjem od dva mjeseca, na kraju je iznjedrila zakon o izvanrednoj upravi. I sad je polemika tko je angažiran. Opet ponavljam, dio vanjskih stručnjaka angažiran je u dogovoru HDZ-a i Mosta. U tim trenucima javno objavit da radimo zakon, mi ne bismo stigli donijeti zakon. Sjetite se da su već tada postojale blokade Agrokora", rekao je Plenković.

"Činjenica je da je zakon proglašen u skaldu sa ustavom. To je najvažnija stvar", dodao je.

"Drugo, taj zakon je ovaj tjedan postao dio pravne stečevine EU. Taj zakon je na prijedlog Hrvatske unutra", rekao je dodavši da je to međunarodna potvrda kvalitete tog zakona.

"Vjerojatno on u cijelosti nije idealan. Da smo imali vremena, on bi sigurno bio puno bolji", rekao je.

"Međutim, nije bilo vremena. Mi smo napravili ono što se tada moglo. Meni je žao što se sada, nakon što je ogroman slom vraćen u mir, bavimo sa problemima u procesu koji su manje ozbiljni nego da nismo napravili. Stoga želim da nadležne institucije rasvijetle baš sve", rekao je Plenković.

Pozvao Borgovce da vrate novac

Plenković je priznao da su naknade podizvođačima problematične. Rekao je da bi lijepa gesta bila da vrate novac.

"Što se tiče onoga što se događalo nakon imenovanja izvanrednog povjerenika i savjetnika, odabir podizvođača je po meni jedino problematično pitanje. Neka naprave jednu gestu, neka vrate novac kompaniji", rekao je Plenković.

"Niti me tko pitao niti sam znao tko će biti podizvođači. Ne dolazi u obzir da vlada trpi štetu", dodao je Plenković.

"Niti sam ijedan mail primio, niti čitao. Ja radim i druge stvari. Za mene je bilo bitno da proces ne poluči negativan efekt na čitavo društvo. Ovaj zakon je to spriječio, cilj je ostvaren. Ako neki detalji nisu bili dobri, treba ih rasvijetliti. Da je ovaj zakon problematičan, ne bi ušao u pravnu stečevinu EU", rekao je Plenković nešto kasnije.



