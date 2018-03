Plenković u Slavonskom Brodu: Žao mi je, sve će biti riješeno za 10 do 15 dana

Foto: Ivica Galović/Pixsell



PREMIJER Andrej Plenković rekao je u subotu u Slavonskom Brodu, čiji su stanovnici ostali bez pitke vode, da će se učiniti sve kako bi se vrlo brzo realizirao spajanje tog grada na sustav vodocrpilišta u Sikirevicma.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdat će posebne dozvole, krenut će se ubrzano s potrebnim radovima kako bi se sustav spojio, istaknuo je premijer nakon zajedničke sjednice Stožera Civilne zaštite Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda zbog onečišćenja vode na vodocrpilištu u tom gradu. Spoj dvaju vodoopskrbnih sustava trebao bi biti uspostavljen za 10 do 15 dana.



Predsjednik Vlade zahvalio je svim službama koje su maksimalno angažirane na području Broda i okolnih općina.





Stanovnici Slavonskog Broda i okolnih općina koje se opskrbljuju sa slavonskobrodskog vodocrpilišta ostali su u subotu bez pitke vode, jer je utvrđeno da je voda onečišćena ugljikovodicima i ne može se koristiti niti nakon prokuhavanja. Gradonačelnik Mirko Duspara, koji onečišćenje vode povezuje s ekološkim incidentom koji se dogodio u srijedu kada je tijekom tlačnog ispitivanja dijela produktovoda od rafinerije u Bosanskom Brodu do Slobodnice došlo je do istjecanja naftnih derivata, rekao je da je podnio kaznenu prijavu protiv tvrtke Crodux.Brođanima pitku vodu dostavljaju cisterne, a premijer Plenković je rekao da će Hrvatska vojska danas dostaviti još 6-7 cisterni robnih zaliha. Voda za piće bit će sustavno dostavljana građanima Slavonskog Broda i okolnih općina koliko god to bude potrebno dok se pitanje čiste i za piće sigurne vode ne osigura kroz vodovodni sustav, poručio je premijer.Na sastanku Stožera sudjelovali su i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, ministar zdravlja Milan Kujundžić i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.Plenković je rekao da su se u cijelosti informirali o aktualnoj situaciji glede onečišćenja vodocrpilišta Jelas i najvio da će se pričekati detalje istrage o uzrocima onečišćenja vode. Nakon što se struka očituje što se zaista dogodilo, znat ćemo pravu informaciju, dodao je.