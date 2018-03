POGLEDAJTE ANIMACIJU Kada točno dolazi hladni val i koliko će trajati?

Screenshot: Faceboook

ZA VIKEND nam se vraća pravo zimsko vrijeme. I potrajat će.



Kako smo bliže danima za koje je najavljeno zahlađenje i snijeg, tako je i prognoza pouzdanija pa, prema trenutnim pokazateljima, nakon sutrašnjih +17 slijedi veliki pad temperature, a stižu i nove oborine i to obilne u vidu kiše, ali i snijega.

>> VRAĆA SE ZIMA Iz Sibira stiže novi hladni val, i potrajat će. Evo gdje će pasti obilan snijeg



U subotu se, piše DHMZ, očekuje jače naoblačenje, ponegdje uz obilnu kišu. Uz pad temperature u drugom dijelu subote kiša će u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Snijega može biti i ponegdje u nižim predjelima središnje Hrvatske, a u noći sa subote na nedjelju nošenog jakim vjetrom na sjevernom Jadranu. Na Jadranu povremeno jako jugo i jugozapadnjak, od subote u okretanju na buru, najprije na sjevernom dijelu.Krajem subote i u nedjelju osjetno će zahladiti. U nedjelju će se temperatura spustiti i ispod nule. Od nedjelje nadalje moguće su minimalne temperature do -7, -8 stupnjeva.Prema podacima DHMZ-a takvo hladno, zimsko vrijeme moglo bi potrajati sve do idućeg vikenda, odnosno 7 dana. I prema animaciji koju je objavio servis Severe Weather Europe, čini se da će nas zimsko vrijeme pratiti sve do 24. ožujka, kada se očekuje novo zatopljenje i postupni rast temperatura.