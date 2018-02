Pokolj u školi na Floridi, najmanje 17 mrtvih i 14 ranjenih

Screenshot: Twitter

17 ljudi je ubijeno, a najmanje 14 ih je ranjeno u napadu vatrenim oružjem na srednju školu Stoneman Douglas High u gradu Parklandu na Floridi. Do napada je došlo nekoliko minuta prije kraja nastave, oko 14:50 po lokalnom vremenu.



>> UZNEMIRUJUĆE Objavljena snimka učenika koji se skrivaju od napadača koji puca po školi



>> Pojavila se snimka uhićenja napadača na školu u Americi



Napadač, koji je uhapšen oko sat vremena nakon napada, uključio je protupožarni alarm kako bi izvukao učenike na hodnik, a potom je otvorio vatru. Mnogi učenici ništa nisu posumnjali, pogotovo jer su nekoliko sati ranije već imali protupožarnu vježbu.



"Mislili smo da je riječ o protupožarnoj vježbi jer smo već imali jednu danas. Mislili smo da je to pa nitko nije bio nervozan. No onda se počeo spominjati napad i tad su svi počeli bježati", ispričao je jedan svjedok.



Ubijeno najmanje 17 ljudi



Senator s Floride Bill Nelson u razgovoru za Fox News kazao je kako ima "mnogo mrtvih". Njegove riječi nešto kasnije je potvrdio Robert Runcie, nadzornik više škola iz tog područja. Američki mediji su naknadno objavili da je u napadu ubijeno najmanje 17 osoba.



"Nije bilo nikakvih upozorenja ili prijetnji", kazao je Runcie.



Napadač je, kako je ranije napisano, uhapšen sat vremena nakon napada. CBS-ova snimka iz zraka pokazuje nekoliko policajaca kako okružuje muškarca u crvenoj majici. Nešto kasnije potvrđeno je da je osumnjičenik u pritvoru.. Zasad nema nikakvih informacija koje bi upućivale da je još netko sudjelovao u ovom napadu.



Očajni roditelji čekali djecu kod policijske blokade



Policija je vrlo brzo okružila školu. Mnoga djeca su ostala zarobljena unutra, skrivajući se po učionicama i ormarima. Očajni roditelji čekali su ih blizu škole, policija im nije dala da se približe.Lissette Rozenblet, majka jedne učenice, kazala je kako joj je kćer pisala nakon što je pucnjava počela. "Isprva smo mislili da je riječ o prijevari. U današnje vrijeme jednostavno ne znate", kazala je za CNN.Bila je to 29. masovna pucnjava u SAD-u ove godine.

00:17 Američki mediji objavili su da je u napadu ubijeno 17 osoba, a 14 ih je ranjeno.



23:10 Potvređeno je kako su ubijene najmanje dvije osobe.

23:05 Profesorica Engleskog jezika Melissa Falkowski kazala je kako je 19 učenika sakrila u ormar. Dodala je kako je škola nedavno imala vježba baš za ovakve situacije.

"Da nismo imali vježbu, moglo je sve puno gore završiti", rekla je.

MORE: SWAT teams are continuing to clear buildings at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida following shooting, Broward County Sheriff Scott Israel says https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/Ba0Z0BCRYa — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018

23:00 Šerif Scott Israel rekao je kako je osumnjičenik nekada bio učenik škole. No, nije znao kazati kad je to točno bilo niti zašto je napustio.

"Ne znam kad je ni zašto napustio", kazao je. Mediji pišu kako napadač ima oko 18 godina.

22:35 Robert Runcie, nadzornik škola u ovom kraju kazao je kako za ovo nije bilo nikakvog upozorenja.



"Nije bilo nikakvih upozorenja ili prijetnji", kazao je Runcie.



Dodao je kako ima više mrtvih.

22:25 Hospitalizirano je najmanje 14 osoba

22:20 Senator s Floride Bill Nelson u razgovoru za Fox News kazao je kako ima "mnogo mrtvih"

22:15 Službeno je potvređno da je osumnjičenik u pritvoru.

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

22:03 CBS je objavio snimku na kojoj se vidi kako je policija uhitila jednu osobu. Radi se o muškarcu u crvenoj majici.

UPDATE: Aerial footage above Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida appears to show police officers surrounding one person in handcuffs https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/rNQ1Ls1yei — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018

22:00 Miami Herald piše kako je poginula najmanje jedna osoba.

21:56 Dosta roditelja učenika probalo je doći do škole, ali im policija ne dopušta. Neki od njih pričaju s djecom putem mobitela i pokušavaju ih smiriti. Djeca se skrivaju po ormarima i učionicama.

21:53 Putem Twittera javio se i Donald Trump. I on je, baš poput supruge, napisao kako su njegove "misli i molitve s unesrećenima". Dodao je kako se nitko ne bi trebao osjećati nesigurno u američkim školama.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

21:50 Lissette Rozenblet, majka jedne učenice, kazala je kako joj je kćer pisala nakon što je pucnjava počela.



"Isprva, mislili smo da je riječ o prevari. U današnje vrijeme jednostavno ne znate", kazala je za CNN.



Rozenblet je kazala kako je kćer molila da zove 911. Njena kćer je pobjegla i sakrila se u obližnjem Walmartu.

21:45 "Mislili smo da je riječ o vatrogasnoj vježbi jer smo već imali jednu danas. Mislili smo da je to pa nitko nije bio nervozan. No onda se počelo govoriti da je riječ o pucnjavi, tada su svi počeli trčati", ispričao je jedan svjedok.

21:40 Prva dama SAD-a Melania Trump kazala je kako su njene "misli i molitve posvećene žrtvama". Slično je napisala i Frederica Wilson, kongresnica koja predstavlja Južnu Floridu.

"Slama srce činjenica što se ovakvi incidenti nastavljaju događati u školama, mjestima gdje bi se djeca trebala osjećati najsigurnije", napisala je.