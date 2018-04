Poljaci u pancirkama pred bolnicom u kojoj leži maleni Alfie: "Imamo tajni plan"

Screenshot: Sky News

PRED bolnicom u kojoj se nalazi teško bolesni Alfie Evans pojavili su se privatni "istražitelji" iz Poljske te izjavili da imaju tajni plan za spašavanje života dječaka, piše britanski Express.

Tim privatnih "detektiva" iz Poljske u posebno označenom automobilu i s pancirkama stigao je pred bolnicu Alder Hey, u kojoj se nalazi 23-mjesečni Alfie Evans. Radi se o ekipi privatnog "istražitelja" Krzysztofa Rutkowskija, koji iza sebe ima dvije osude zbog otmice.

Članovi tima izjavili su da imaju "treće, tajno rješenje" za malenog Alfieja, koji pati od rijetke genetske bolesti, slične onoj od koje je bolovao 11-mjesečni Charlie Gard.

Car marked 'Rutkowski Patrol' containing Polish men in military-style outfits has arrived outside #AlfieEvans' hospital in Liverpool. Eccentric Polish 'detective' (twice convicted for abduction) Krzysztof Rutkowski say they have a 'secret solution' to take Alfie to a 'safe place' pic.twitter.com/XDD2FVhGOK