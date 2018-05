Pozivi za ostavkom turskog predsjednika preplavili internet, 2 milijuna ljudi poručilo: "Dosta!"

Foto: FAH

OD UTORKA navečer oko 2 milijuna Turaka poručilo je predsjedniku na društvenim mrežama da je "dosta", u jednom od najvećih političkih ratova u povijesti interneta.

Kampanja koja poziva turskog predsjednika Erdogana na ostavku preplavila je društvene mreže. Pokrenuta je nakon što je Erdogan, koji Turskom vlada već 15 godina, u utorak u parlamentu izjavio: "Ako jednog dana naša nacija kaže da je dosta, ja ću odstupiti s vlasti".

Od tada se društvenim mrežama šire objave uz hashtag TAMAM, u prijevodu "dosta", a od utorka navečer podijelilo ih je oko 2 milijuna građana.

A post shared by FKF MUĞLA (@fkfmugla) on May 9, 2018 at 4:22am PDT

Vladini pristaše odlučili su pokrenuti protukampanju s hashtagom DEVAM, što znači "nastavi". Profesor iz Centra za istraživanje ekonomije i vanjske politike Akin Unver nazvao je ovaj okršaj jednim od najvećih političkih ratova u povijesti interneta.

A post shared by KIMAÇ ÇABUKER (@kimaccabuker) on May 9, 2018 at 6:31am PDT

Erdogan je komentar u parlamentu iznio usred povećanih političkih tenzija nakon što je pozvao na održavanje prijevremenih izbora 24. lipnja. Muharrem Ince, predsjednički kandidat opozicijske Republikanske narodne stranke (CHP) objavio je da je Erdoganovo vrijeme isteklo.

Hashtag "nastavi" dosad je objavilo oko 300 000 korisnika. Pristaše vlade upitali su protivnike čega im je dosta, a oni su spremno podsjetili, između ostalog, na nasilje i policijska ubojstva tijekom prosvjeda u Gezi parku 2013. te čistke nevjerojatnih razmjera nakon pokušaja puča 15. srpnja 2016.

Turske vlasti ranije su ograničile pristup društvenim mrežama poput Twittera i Facebooka, a pristup Wikipediji potpuno je zabranjen prošle godine. Osnivač Wikipedije Jimmy Wales također je poručio Erdoganu da je dosta te zatražio da odobri pristup Wikipediji i posluša svoj narod.

I love Turkey. I love the Turkish culture and people. The beautiful city of Istanbul... great food, great wine, great culture. I call on Erdogan to unblock Wikipedia and to listen to the people! #tamam #wemissturkey