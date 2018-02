Predsjednik uprave JANAF-a objasnio kako je bivša Krstičevićeva firma dobila posao od 240 milijuna kuna

Screenshot: N1

PREDSJEDNIK uprave Janafa Dragan Kovačević gostovao je na N1 televiziji gdje je pokušao objasniti zašto je bivša tvrtka ministra Damira Krstičevića dobila posao izgradnje spremnika za naftu na terminalu Omišalj vrijedan oko 240 milijuna kuna, a što je otkrio Index.

Bivša Krstičevićeva tvrtka dobila posao težak 240 milijuna kuna od državne firme



"Nije to njegova firma, on je bio tamo menadžer ili direktor. Izabrani su samo zato što su bili najbolji. Trebate otići na Omišalj na najveće gradilište, tamo radi 400 ljudi, to je konzorcij firmi, nije samo King ICT. KFK je firma koja ima novac i angažirali su sve. Đuro Đaković je bio 30 milijuna skuplji i nisu u stanju to napraviti. Natječaj je potpuno čist, javni je natječaj, 30 milijuna kuna je bila jeftinija ponuda tog konzorcija.



Tu su i Montmontoža, građevinske firme, sve firme koje mogu raditi rade dolje u Omišlju. Idući put bih ih molio da rade, to je vojni ustroj. Ako je Krstičević ostavio traga, dobro je ostavio. Firma radi izvrsno, imaju novac, mogli su dobiti bankovne garancije, plaćaju na vrijeme. Ja bi Đuri Đakoviću dao svaki posao, ali nažalost takva je situacija i ne mogu im dati posao ako su 30 milijuna skuplji.



Bilo je pet, šest firmi u tom konzorciju. Nismo objavili informacije, došao sam eto to objasniti. U medijima imamo tolike gluposti da ti pamet stane. To se pitanje postavlja samo zbog Krstičevića, a ne zbog netransparentnosti", smatra Kovačević koji je bio upitan može li se ministar Krstičević nakon isteka mandata vratiti u tu tvrtku i ima li tu sukoba interesa."Neka to ispita netko drugo. To je čisto do besvijesti. Mi smo dioničko društvo, štitim i najmanje dioničare. Vodim ovo kao privatnu firmu, meni su dioničari i mirovinski fondovi. Ja ovo razumijem, malo medijski da pitate što radi Damir Krstičević. Volio bih da dođete na gradilište, to je nešto fenomenalno, radi 400 ljudi, od toga je njih 120 iz inozemstva. Cilj mi je vratiti ljude iz Njemačke, zavarivače. Imate 50, 60 ljudi iz Bugarske, Srbije i Bosne koje su angažirale tvrtke. Te poslove nema tko napraviti", zaključio je Dragan Kovačević.