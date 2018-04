PRVA TODORIĆEVA IZJAVA NAKON ROČIŠTA "Ja sam izgradio Hrvatsku, zašto me žele uhvatiti?"

Foto,video: Goran Stanzl/Pixsell

IVICA TODORIĆ novinarima se obratio nakon ročišta u Londonu. Napao je Plenkovića, Dalićku i Božinovića, smijao se Perušku.

> Gotovo ročište, odluka o izručenju Todorića bit će objavljena 20. travnja

"To je toliko bezočno uništavanje kapitala, imovine, kršenje zakona, ustava, da je nevjerojatno da se to može u jednoj zemlji koja je članica EU.

Martina Dalić je žena koja se ne može kontrolirati. To je nevjerojatno koliko Božinović mora čistiti za njom. Čistiti njene SMS poruke! Ma to se ne može sakriti, sve će to izaći jednom. Neće je moći zaštititi ni Plenković ni Božinović. Ona je prvooptužena u prijavi koju smo podnijeli za zločinačko udruživanje. Uzeli su si najskuplju odvjetnicu da ih zastupa tu u Londonu, koja sramota!", govori Todorić.

"Zašto me toliko žele uhvatiti? Ja sam izgradio Hrvatsku, a oni me žele uhvatiti. Zašto? Zna se za svaki euro gdje je otišao!", rekao je.

"Ja sam od nule stvorio najveću kompaniju na području s 200 milijuna ljudi. Ja sam se borio s Nestleom, s drugim kompanijama...", pokušao je objasniti svoj uspjeh.

Na pitanje o tome zar misli da u Hrvatskoj ne bi imao pošteno suđenje, nije želio odgovoriti.

A zašto nije ostao u Hrvatskoj braniti se? "Ti si mladi čovjek, pa jesi vidio da su pripremali da me uhapse tamo", odgovorio je.

Komentirajući Peruška rekao je: "Da ga malo brže pitaš kako se zove, ne bi znao. On je drag čovjek, ali... Ma, kakav Peruško!"

"Ja sam i banane plaćao preko Agrokora! Sve se vidi na računima", rekao je.

Zašto bježite, pitali su ga novinari. "Zašto me vi lovite?", odgovorio je.

"Znate što mi je? Ja svugdje hranim golubove. Hranio sam ih i ovdje. Dobio sam dopis da na tom mjestu to nije dozvoljeno. A kompaniju su mi uzeli bez ikakve obavijesti, zamislite to!", ustvrdio je.

Na pitanje o preseljenju rekao je: "Uzeli smo u najam stan, potpisali ugovor na šest mjeseci. Onda mi je došao vlasnik, Albanac, zove me mentor jer mu nešto pomažem i pitao bi li se iselio. Rekao sam mu da me seli gdje god hoće pod istim uvjetima."