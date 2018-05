Pucanje po šavorićima

Foto: Index/FaH/Savoric.com



LEX Agrokor pisali su isti ljudi koji su kasnije na njegovoj primjeni zaradili desetke milijuna kuna. To je, naravno, puka slučajnost.



>> OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Broker iz Lexa Martini Dalić: "To moramo bolje osvijestiti kod Plenkovića"



>> Odvjetnička komora pokrenula postupke protiv Šavorića i još dvaju savjetnika



Slučajnost je, naravno, da su vodeći ljudi u toj skupini bili Plenkovićeva desna ruka Martina Dalić i premijerov dugogodišnji poznanik Boris Šavorić. Sasvim slučajno i premijer Plenković se u vrijeme pisanja Lex Agrokora tri puta nalazio s grupom Borg.



Još jedna slučajnost je da je Plenković reklamni spot za kampanju "Vjerodostojno" snimio upravo u uredu Borisa Šavorića.



Slučajnost do slučajnosti



Potpuno je, naravno, slučajno da je ista ta skupina očekivala zaradu na privatizaciji HEP-a, a sve u sklopu ideje da država vrati u svoj posjed INA-u. Jednako tako je slučajno da su tu ideju krajem 2016. najavili upravo Andrej Plenković i Martina Dalić.



Gotovo svakodnevno na svjetlost dana izlaze nove informacije koje govore o čvrstoj povezanosti premijera Plenkovića i njegove dojučerašnje desne ruke Martine Dalić sa skupinom Borg.



Plenković je jučer priznao da je išao u srednju školu i na fakultet s Borisom Šavorićem, dodavši kako "nisu baš bliski prijatelji". Znači li to da su prijatelji, premijer nije pojasnio, ali nema sumnje da je i to samo jedna u nizu slučajnosti.



Premijer "ne zna" tko je zvao njegovog poznanika u grupu koja radi na najvećem projektu vlade



Tko je zvao Šavorića u grupu Borg koja je pisala zakon koji je sam Plenković nazvao najvećim projektom svoje vlade? Premijer tvrdi da to nije bio on, a na pitanje tko je odgovara: "Ne znam." Još jedna slučajnost, reklo bi se.



Vjerujete li Andreju Plenkoviću, Gordanu Jandrokoviću i zastupnicima kojima o opstanku Plenkovića ovisi itekako unosan posao u saboru - sve su to slučajnosti.





No svima je jasno da se takve slučajnosti ne događaju u stvarnom svijetu, a naročito ne kad se govori o projektima teškima milijarde kuna. Radi se, jasno, o isprepletenosti jedne male interesne skupine i vrha politike. A ta isprepletenost mogla bi nas skupo koštati u trenutku kad se počnu donositi presude za silne tužbe koje će uslijediti nakon (ne)postizanja nagodbe o Agrokoru.Kako vrijeme odmiče, sve je jasnije da priča koju od početka propasti Agrokora guraju Plenković i njegova vlada, puca po šavovima (ili Šavorićima, kako god vam je draže).Tim povodom popričali smo s financijskim savjetnikom Andrejem Grubišićem, koji nam je dao svoje viđenje ove priče."Kad gledam činjenice, onda ispada sljedeće. Mislim da je barem dio tih ljudi iz skupine Borg htio istinski pomoći Martini Dalić da napravi to što je htjela napraviti u smislu Lex Agrokora. Spletom okolnosti, neki od njih su očigledno dobili priliku biti angažirani u Agrokoru i nisu se libili objeručke zgrabiti tu priliku i na taj način kompromitirati ono što su zvali pro bono angažmanom i zapravo to naplatiti. Nije problem u tome koliko su to naplatili, nego činjenica da su ušli u eklatantan sukob interesa, a politika je to prodavala kao nacionalni gospodarski interes", rekao nam je Grubišić, koji pojašnjava da se upravo zbog toga protivi uplitanju politike u biznis."Kad god netko kaže da štiti gospodarske nacionalne interese, ja se pitam: Koliko će to stvarno koštati, tko će to platiti i koja je to skupina koja ima stvarni, istinski interes da se ta ideja progura. Uvijek se to prodaje kao nacionalni interes. Tu imamo i primjer subvencija, koje se isto opisuju kao nacionalni interes. U stvarnosti - interes imaju oni koji te poticaje primaju. Dođe tako Tolušić i kaže da će subvencionirati 70 posto troškova osiguranja od elementarnih nepogoda u poljoprivredi. Zašto se, po toj logici, ne subvencionira 70 posto troškova osiguranja automobila? Nacionalni interes nikad nije nacionalan, uvijek je partikularan", pojašnjava Grubišić.Iz vlade nas dulje od godinu dana uvjeravaju ne samo da je Lex Agrokor bio jedina moguća opcija nego i da je njime spriječena gospodarska katastrofa koja je prijetila cijeloj zemlji. Je li to zaista baš tako?"Od prvog dana tvrdim da su to teze koje su nepotkrijepljene, i to iz više razloga: Svi oni koji to tvrde nemaju nikakvo iskustvo s takvim zakonima jer je to prvi put da se tako nešto radilo. Ako ne postoji empirijski dokaz, onda se radi o nepotvrđenoj tezi. Drugo, provlači se teza da nije bilo alternative Lex Agrokoru. Pri tome se zaboravlja da je Sberbanka već bila ušla u Agrokor sa 100 milijuna i bili su spremni dati još. Doveden je i Alvarez, koji je izletio nakon 10-ak dana. I treće, kad se država umiješa u biznis, kakve su okolnosti? Ako ljudi koji donose odluke nisu dali ni 100 kuna svog novca, za njih nema nikakvog rizika, a u isto vrijeme vuku poteze i daju izjave koje imaju posljedice na one koji su dali milijarde", tumači naš sugovornik pa usput razbija još jedan mit."Oni koji su to najviše gurali, dakle izvanredni povjerenik Ramljak i Martina Dalić, ispali su iz priče. I tu se vidi koliko su oni zapravo nebitni, a prezentirani su nam kao jedini ljudi koji mogu spasiti stvar. Govore nam da ne znamo ništa raditi i da će nam sve riješiti država. Rezultat toga je da smo najsiromašniji u Europskoj uniji, samo su Bugari iza nas", ističe Grubišić.Iz vlade nas jednako bjesomučno uvjeravaju da će "spašavanja Agrokora" proći uz 0 kuna troškova za porezne obveznike. No tko će platiti kad počnu dolaziti presude za sudske tužbe kojih će nesumnjivo biti nakon (ne)postizanja nagodbe o Agrokoru? Jasno, zbog državne intervencije u jednu privatnu kompaniju, bit će to upravo porezni obveznici, odnosno - svi mi."Jedino u što sam siguran su upravo sudske tužbe protiv države. Koliko će ih biti, možemo samo nagađati. Na kraju će tužiti svi oni koji se smatraju oštećenima u ovom procesu koji se provodio pod državnim kišobranom. Ovdje imamo eklatantan primjer onoga što se događa kad država misli da zna bolje od svih", zaključuje Grubišić.

