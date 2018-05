OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Broker iz Lexa Martini Dalić: "To moramo bolje osvijestiti kod Andreja"

Foto: Tatjana Tadić/Pixsell, Hina, Index

"BRAVO - svaka čast! Na kraju je to bilo ipak jedno lijepo iskustvo. Ja se nadam da će Rusi kupiti barem 3 mjeseca vremena da nam prođe jedan IPO-čić (kad već nije HEP) u svibnju J A onda nakon toga, neka ljeto započme u bojama našeg zakona", napisao je Tonći Korunić iz InterCapitala u mailu koji je poslao Borg grupi 31. ožujka, a nakon što je zakon prošao na vladi.





Taj mail potvrđuje kako je tzv. Borg grupa bila grupa za "specijalne zadatke" premijera Andreja Plenkovića i bivše ministrice Martine Dalić, odnosno "borgovci" su bili zaduženi za provedbu ideje da država vrati u svoj posjed Inu i to privatizacijom HEP-a. Ta ideja o kupovini Ine prodajom dionica HEP-a bila je aktualna krajem 2016. godine, a najavili su je i Plenković i Dalić. Iz mailova koje imamo vidljivo je da je i vlasnik brokerske kuće Korunić računao na angažman i u projektu inicijalne javne ponude HEP-a.

No, krenimo redom.



Plenković najavio, Dalić objasnila detalje



"Otkupit ćemo cijeli MOL-ov paket Ininih dionica. Učinit ćemo to prema modelu koji smo već razradili, koji je financijski održiv i koji u konačnici neće povećati javni dug RH", rekao je premijer Andrej Plenković na dramatičnoj izvanrednoj konferenciji za novinare koja je održana na Badnjak 2016. godine. Bila je to izvanredna konferencija za novinare na kojoj premijer nije ulazio u detalje modela otkupa Ine. Plenković je tada rekao kako je model razrađen te da će se detalji znati uskoro.



Dva tjedna kasnije Dalić je izašla s detaljima kazavši kako će se na burzi ponuditi 25 posto minus jedna dionica HEP-a, a time će se održati državno vlasništvo.



"Država će imati istu mogućnost da utječe na razvoj HEP-a kao što to ima danas", objašnjavala je Dalić dodajući kako je prodaja HEP-a odluka cijele vlade. No, sada je jasno kako to nije bila istina, jer su iza cijele operacije stajali njeni i Plenkovićevi suradnici iz grupe Borg.

"Slippage s projektom INA-HEP"

Naime, tjednik Nacional objavio je prošli tjedan kako je taj model propao zbog protivljenja unutar HDZ-a te tadašnjeg HDZ-ovog koalicijskog partnera Mosta. Oni su bili neskloni prodati državni HEP.

No, neformalna grupa Plenkovićevih prijatelja i prijatelja Martine Dalić bavila se detaljima otkupa. Nacional je objavio kako je na vrhu te grupe, kao i Agrokora, bio Ante Ramljak te da je u tome sudjelovao i Branimir Bricelj iz Altera Corporate Financea. Iz prepiske koju posjeduje Index razvidno je kako je u svemu sudjelovao i Korunić.



Martina Dalić, sada već bivša potpredsjednica vlade, također se u jednom od mailova osvrće na propali projekt prodaje HEP-a kako bi se kupila INA.





"I ima opet taj slippage s projektom INA-HEP gdje smo jasno naučili da sistem prihvaća ono sto mu se svida, a odbacuje ono sto mu se ne svida ostavljajući nas da nađemo rješenje. A rješenja nema - da bi se INA kupila to se mora platiti. Tako i ovdje da bi se Agrokor oporavio to se mora platiti i jasno povuci ekonomski potezi koji se moraju povuci. A ekonomiji se ovdje ipak bas ne vjeruje. I tako u krug. Nightmare!", napisala je Dalić u mailu od 27. veljače prošle godine.



"Moramo to osvijestiti kod Andreja"



Kako smo već ranije pisali, očigledno je grupa Borg imala snažan utjecaj na premijera Andreja Plenkovića koji se s njima redovno sastajao. Pokroviteljski su navodili kako kod njega moraju osvijestiti ideju o Lexu.





"To moramo bolje osvijestiti kod Andreja, vidim da je njemu ova prozivka issue, a ne bi trebala biti ako se stvari rasvijetle i predstave na pravi način", napisao je Korunić iz InterCapitala u mailu od 27. veljače. Iz tog je maila jasno da su Borgovci točno znali kako razmišlja Andrej Plenković te da su imali presudan utjecaj na premijera kad se radi o važnim ekonomskim pitanjima poput INE-HEP-a i Agrokora. Očito je da su ga uspjeli "osvijestiti" jer je samo mjesec danas kasnije Plenkovićeva vlada izglasala Lex Agrokor.

Dio mailova, među kojima je i gore navedeni, tada je uz Martinu Dalić, primao i Zdravko Marić, ministar financija.

Plenković se zapetljao u lažima





Podsjetimo, u Aferi Hotmail jedna od najvećih otegotnih okolnosti, a koju sada istražuje i USKOK, činjenica je da je Borg grupa, u kojoj su uz Martinu Dalić bili Ante Ramljak i Tomislav Matić iz tvrtke Texo Management, Matko Maravić i Tonći Korunić iz InterCapitala, Branimir Bricelj iz tvrtke Altera Savjetovanje i Odvjetničko društvo Šavorić i Partneri, radila na pripremi Lex Agrokora da bi taj posao bogato naplatila savjetničkim ugovorima u Agrokoru.Taj plan da određena grupa ljudi radi besplatno za vladu, a naplaćuje se u Agrokoru sadržan je u jednom od hodograma aktivnosti grupe koja je procjenjivala stanje u Agrokoru. Točnije rečeno, u planu koji je prezentiran premijeru Plenkoviću stajalo je kako će vlada birati savjetnike koje će plaćati kompanija, odnosno Agrokor. Taj plan se na kraju i ostvario.Plenković je prvo tvrdio da ne zna tko su pisci Lex Agrokora, kao i da mu nije poznata Borg grupa, no dokazali smo kako premijer nije govorio istinu. Iz komunikacije Borg grupe može se zaključiti kako je, ne samo bio informiran o djelovanju grupe, nego je i u tome aktivno sudjelovao.

Koliko je Borgovaca u vladi?



Osim redovnih sastanaka tu tezu potvrđuje i činjenica da je Dubravka Vlašić Pleše, savjetnica premijera, primila na svoj službeni vladin mail, svega nekoliko sati prije usvajanja Lexa u vladi, nacrt Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno Lex Agrokora. Mail je stigao iz ureda Branimira Bricelja iz Altere koji nije imao nikakve ovlasti u vladi.



Premijer je o tome nedavno rekao da je "normalno da savjetnica za pravna pitanja u tjednu kad se donosi zakon ima na svom e-mailu nacrt zakona". To tehnički jest točno, ali ta premijerova tvrdnja je namjerno nedovoljno precizna: primila ga je samo par sati prije nego što je usvojen na vladi. Isto tako sada se otkrilo kako je Plenković snimao predizborni spot u uredu odvjetnika Borisa Šavorića, jednog od najzaslužnijih za Lex Agrokor, a za kojeg su nam do jučer iz vlade tvrdili da nisu s njim u nikakvoj posebnoj vezi.



U vladi i dalje šute o svim bitnim pitanjima vezano za mailove. Novinarski upit poslali smo još 27. travnja, no do sada nismo dobili nikakve odgovore. Prošlog tjedna uputili smo i nove upite.



Plenković nastavlja taktiku izbjegavanja pitanja koja muče javnost



"Je li uobičajeno da savjetnica predsjednika vlade Dubravka Vlašić Pleše, nekoliko sati prije nego što će biti prihvaćen neki zakon na vladi, prima nacrt tog istog zakona od privatnih osoba i tvrtki? Koliko je takvih zakona prihvaćeno u vašem mandatu?", pitali smo Plenkovića. Također nas je zanimalo koliko tzv. Borg skupina u tajnosti piše zakone za vladu.

No, Plenković nastavlja kršiti zakone, ovog puta onaj Zakon o medijima, pa odgovore nikako da dobijemo.

