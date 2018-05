Puljak o padu Dalić: Ovo je samo vrh sante leda, vrijeme je da odsječemo hobotnici glavu

Foto: FAH

ZBOG mailova koje je proteklih dana objavio Index, desna ruka premijera Plenkovića i potpredsjednica vlade te ministrica gospodarstva Martina Dalić podnijela je ostavku.

>> VIDEO Potpredsjednica vlade Martina Dalić podnijela ostavku

>> REAKCIJE NA OSTAVKU DALIĆKE "Plenković je sve znao, on i njegova vlada moraju otići"

Podsjetimo, Index je u srijedu, 9. svibnja, objavio prvi tekst o mailovima koje su razmjenjivali potpredsjednica vlade Martina Dalić te tvorci Lexa, koji su kasnije i bogato "nagrađeni". Iz dokumentacije i mailova koje posjeduje Index, a koje smo proteklih dana objavljivali, jasno proizlazi kako su Andrej Plenković i Martina Dalić ne samo namjerno obmanjivali hrvatsku javnost govoreći neistine o stanju u Agrokoru, nego su i kao premijer i potpredsjednica vlade iskoristili svoje položaje kako bi posebna skupina, birana od strane Dalić, mogla zaraditi na poslovima u Agrokoru nakon 10. travnja.

Na ostavku je na svom Facebooku reagirala Marijana Puljak iz stranke Pametno.

"Ostavka Martine Dalić znači priznanje krivice cijelog vrha. Premijer joj je zahvalio za ostvareni veliki uspjeh, u čijim plodovima će sad uživati na nekom mirnijem mjestu, ali smo očekivali i njegovu ostavku jer je očito sve znao i u sve bio upućen na vrijeme.



U normalnom i civiliziranom društvu, za koje se borimo, oboje bi davno otišli primarno zbog osjećaja odgovornosti i poštivanja dužnosti koju obnašaju i građana koji su ih izabrali, a institucije države bi promptno istražile sve okolnosti i poduzele odgovarajuće radnje na kažnjavanju svih zlouporaba koje su ovdje očite.



Lex Agrokor je samo vrh sante leda svih korupcija, nemorala i zlouporaba položaja, trgovanja položajem i povlaštenim informacijama, namještanja natječaja i milijunskih poslova pojedincima i interesnim skupinama koji ovim prostorima vladaju od postanka Hrvatske države do danas. Njima je sve dozvoljeno i rugaju se narodu kojem stižu ovrhe za zaboravljeni račun za struju. Busanje u prsa domoljubljem, mahanje zastavama, vraćanje i zadržavanje u prošlosti samo je magla u oči kojom nas mažu kako bi nesmetano krali dok narod tjeraju na igre emocijama.



Vrijeme je da zaustavimo hobotnicu nemorala i ne odsječemo joj samo glavu nego i sve njene krakove. Neće otpasti sami već samo našim angažmanom. Vrijeme je za jednu razumnu, moralnu i stručnu vlast kojoj je javni interes ispred osobnog, koja neće varati, koja neće lagati, koja neće obećavati bajke i mahati vam nemoguće lakim rješenjima već ovu državu izvesti na pametan put u bolju budućnost. Zlo se dogodi kad dobri ljudi ne čine ništa. Nemojte stajati sa strane i gledati kako nam društvo do kraja propada, uključite se jer ljudi koje čekamo da promijene ovo društvo, to smo mi sami", komentirala je ostavku Marijana Puljak iz stranke Pametno.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

> OBJAVLJUJEMO MAILOVE MARTINE DALIĆ Ovo je dokaz da je Plenković znao baš sve o Agrokoru

> OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Tko je odabrao glavne savjetnike za spas Agrokora? Pa, Dalićkini momci s hotmaila

> OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Plenkovićev ured ih dobio na dan kad je vlada hitno izglasala Lex Agrokor

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz mailove Martine Dalić oko Agrokora instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Agrokor



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.

REAKCIJE NA OSTAVKU DALIĆKE PRATITE NA INDEXU.