Raspadaju li se avioni Croatia Airlinesa?

PROŠLOG vikenda avion Croatia Airlinesa Dash 8-Q400 krenuo je iz Zagreba prema Beču, ali se morao vratiti jer mu je napuknulo vjetrobransko staklo na pilotskoj kabini. Index sad doznaje da se Dashevi često kvare. Tako smo doznali od izvora u Croatia Airlinesu da im je jedan od Dasheva tek nedavno došao s velikog servisa - C checka i da je opet u kvaru.

"Otišao mu je prvo propeler control unit pa su to sastavili i zamijenili, a onda je otišao radio control unit. Sreća pa je u hangaru bio drugi Dash na popravku pa su s njega skidali dijelove jer ih više nisu imali. Ovaj drugi Dash je na C checku do 25. svibnja. Dashevi nisu loši zrakoplovi, ali ih uprava CA krivo koristi. Oni su predviđeni za kraće relacije, a mi s njima letimo do Kopenhagena i Bruxellesa. Znači, umjesto da letimo do sat vremena, idemo na relacije do 2,5 sata.



To je kao da stalno putujete nekim slabijim autom do Pariza svaki dan. Ti avioni imaju staru tehnologiju i hrpu lažnih indikacija, ali se zbog njih morate vratiti na pistu", objasnili su nam piloti iz Sindikata prometnih pilota Croatia Airlinesa.

Sutra pres konferencije uprave CA



Uz to, u samo 15 dana CA je morao otkazati čak 75 letova.





"U neke dane otkazano je i 10 posto letova, a doznajemo kako će do kraja svibnja CA imati čak 100 otkazanih letova. U isto vrijeme dok su se otkazivali letovi Croatia Airlinesa, umjesto njih su letjele strane kompanije i to gotovo svaki dan, a neke dane i po dvije kompanije. Između ostalih, umjesto zrakoplova CA letjeli su zrakoplovi tvrtki iz Slovačke, Litve, Bugarske, Danske, Italije, Rumunjske, Švicarske i Austrije", kažu piloti.A nedavno je Index pisao da najam aviona tvrtku CA skupo košta, iako nam iz uprave nisu htjeli otkriti koliko točno, pozivajući se na poslovnu tajnu.Piloti CA traže od ministra prometa Olega Butkovića hitnu smjenu v.d. predsjednika uprave CA Jasmina Bajića, no ministar ih ignorira, a piloti su najavili i mogući štrajk usred sezone.Poslali smo upit CA tražeći od njih da nam komentiraju najnovije informacije do kojih smo došli i još čekamo odgovor.Inače, uprava Croatia Airlinesa sutra je zakazala pres konferenciju, na kojoj se planiraju obratiti javnosti oko brojnih medijskih napisa o stanju u firmi.