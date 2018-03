REKORDERI Hrvatske šume će potrošiti 9 milijuna naših kuna na uskrsnice

Foto: Index/Google Street View/Pixsell/Dubravka Petrić



NAKON što smo prošlog tjedna pisali o uskrsnicama u dijelu državnih tvrtki, sad su nam stigli odgovori i od ostalih, kao što su Hrvatske šume, Hrvatske vode i Hrvatske ceste. Hrvatske šume su rekorderi po iznosu uskrsnice, oko 7000 zaposlenika te tvrtke dobit će 1250 kuna, što znači da će samo za uskrsnice tvrtka izdvojiti oko devet milijuna kuna.



"Nismo na državnom proračunu nego se financiramo iz vlastitog proračuna, tako da nismo na teret građanima, a uz to mi nismo gubitaši", rekli su nam u Hrvatskim šumama.

Parafiskalni namet Hrvatskih šuma

Međutim, treba istaknuti da cijelo vrijeme privatne tvrtke moraju plaćati šumama parafiskalni namet od 0,0265 posto od ukupnog prihoda tvrtke, što se po novom treba ukinuti za sve tvrtke koje ostvaruju prihode do 3 milijuna kuna.



Hrvatske šume imaju godišnji prihod od 2,1 milijardu kuna i zapošljavaju oko 7300 ljudi, a prosječna plaća iznosi iznad 6000 kuna. Na službenim stranicama hvale se kako 90 posto prihoda ostvaruju prodajom drva. No unatoč tome ubiru parafiskalni namet, "naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma", od čega godišnje dobiju oko 160 milijuna kuna. 2016. su ostvarili dobit od oko 200 milijuna kuna. Oko 900 milijuna kuna troše za plaće.



Vlada je početkom ovog mjeseca u saborsku proceduru uputila prijedlog novog zakona o šumama, kojim bi se više od 90 posto pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost oslobodilo plaćanja parafiskalnog nameta, odnosno naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.



Novim bi se zakonom od plaćanja opće korisnih funkcija šume oslobodilo 90 posto dosadašnjih obveznika, što znači da više 181 tisuća dosadašnjih korisnika neće plaćati ovu naknadu, objasnio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.



Ovu naknadu sada plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje u Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost, a to je više od 202 tisuće obveznika.



"Novim zakonom će sve tvrtke, odnosno fizičke i prave osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a koje ostvaruju ukupni godišnji prihod manji od tri milijuna kuna biti oslobođene ove naknade", rekao je Tolušić.



Prema vladinu prijedlogu, ova bi naknada bila bi zadržana u visini 0,0265 posto od ukupnog prihoda pravnih i fizičkih osoba koje u Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost, ali bi tu naknadu plaćale samo pravne i fizičke osobe s prihodom većim od tri milijuna kuna godišnje.

Inače, Hrvatske šume d.o.o. su prošlog ljeta zaposlile 320 ljudi tijekom protupožarne sezone koja traje od 1. lipnja do 15. rujna na poslovima promatranja požara, ali nisu poznate njihove plaće.

Hrvatske ceste daju 1000 kuna uskrsnice



Što se tiče Hrvatskih voda, one će svojim zaposlenicima isplatiti 400 kuna u bonu. "U skladu s Kolektivnim ugovorom, zaposlenici Hrvatskih voda za Uskrs će dobiti poklon bon u vrijednosti neoporezivog iznosa od 400 kuna", stoji u odgovoru Hrvatskih voda.



Hrvatske ceste d.o.o. svojim zaposlenicima isplatit će uskrsnice u iznosu od 500 kuna i još 500 kuna u bonu. "Dar u naravi bit će u obliku poklon bona", rekli su nam u odnosima s javnošću te tvrtke, ali nisu otkrili koliki je iznos bona.

Najveći gubitaši HŽ i HAC dijele uskrsnice, u HŽ-u ih čak i povećali





Podsjetimo, gotovo sve državne tvrtke svojim će zaposlenicima dijeliti uskrsnice. Tako će HAC, koji ima dug od oko 22 milijarde kuna, zaposlenicima podijeliti 1000 kuna uskrsnice, a HŽ koji tone u minus ne samo da dijeli uskrsnice nego ih je čak i povećao."HAC je radnicima isplatio jednokratan dodatak na plaću u neoporezivom iznosu od 500,00 kuna na plaću, dok će dar u naravi u visini neoporezivog iznosa prema važećim propisima za nabavku životnih potrepština biti isplaćen prije Uskrsa", stoji u odgovoru koji nam je stigao iz HAC-a.Istovremeno, prije samo dva mjeseca direktor HAC-a Boris Huzjan rekao je da je ukupan dug HAC-a oko 22 milijarde kuna te da je resorno ministarstvo angažiralo financijskog savjetnika da radi na procesu refinanciranja i restrukturiranja duga. To međutim ne sprječava tvrtku da dijeli najbolje uskrsnice.Iako je HŽ teški gubitaš, oni ne samo da dijele uskrsnice nego su i povećali iznose u odnosu na prije dvije godine. Tako će HŽ Infrastruktura svakom radniku isplatiti uskrsnicu od 500 kuna. Uskrsnica im je 2016. iznosila 200 kuna.U HŽ Putničkom prijevozu također će sukladno Kolektivnom ugovoru radnicima biti isplaćena uskrsnica u iznosu od 200 kuna.Tako će HŽ-ove tvrtke dijeliti uskrsnice, dok istovremeno država pokriva njihove gubitke.Što se tiče ostalih državnih tvrtki, Hrvatska pošta će, sukladno Kolektivnom ugovoru, 21. ožujka 2018. isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 500 kn na tekuće račune radnika.U iznosu od 400 kuna uskrsnice će biti isplaćene u HEP-u te Hrvatskoj lutriji, koji će sukladno Kolektivnom ugovoru radnicima za Uskrs isplatiti u naravi iznos od 400 kuna neto po radniku.Hrvatska radiotelevizija u skladu s Kolektivnim ugovorom svim zaposlenicima koji su u radnome odnosu u 2018. godini će isplatiti uskrsnicu, odnosno primitak u naravi u iznosu od 300 kuna po zaposleniku.Najlošije su prošli djelatnici Croatia Airlinesa i Jadrolinije koje neće isplaćivati uskrsnice svojim zaposlenicima.