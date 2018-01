Riječanin napisao "u životu uživa onaj tko zna, a ne onaj tko ima", sat i pol kasnije se utopio

Foto: Hina/Facebook

"U ŽIVOTU uživa onaj tko zna, a ne onaj tko ima", napisao je jučer ujutro na svom Facebook profilu Suljo Malikić. Sat i pol nakon toga, tragično je poginuo na tradicionalnom novogodišnjem kupanju na riječkim Pećinama.



Nije bio jedini. Osim Malikića, još jedan kupač izgubio je život među silovitim valovima koje je donijelo jako jugo.



>> TRAGEDIJA U RIJECI Dva muškarca poginula na novogodišnjem kupanju



Prejaki valovi



"Upozoravali su nas iz hotela da ne idemo u more zbog vjetra, ali jugo je taman počelo slabjeti. Svejedno smo se dogovorili da zbog lošeg vremena nećemo plivati, nego ćemo se samo skinuti i uhvatiti za ruke u krugu. No valovi su bili prejaki i došlo je do tragedije", ispričao je Josip Povrženić, jedan od organizatora tradicionalnog novogodišnjeg kupanja pred hotelom Jadran.







Kupanje na Pećinama organiziralo se četvrtu godinu zaredom, a sudjelovalo je petnaestak osoba. Odustali su od plivanja, ali su, unatoč jakom jugu i velikim valovima, neki odlučili ući u more i držati se za ruke. No valovi su ih povukli te su se dvojica muškaraca utopila, a još nekoliko ih je ozlijeđeno.U spašavanju su sudjelovali vatrogasci, pri čemu su se neki od njih ozlijedili.Kako doznaje Index, riječka policija provedenim očevidom zasad nije utvrdila elemente počinjenja kaznenog djela u jučerašnjoj tragediji na Pećinama."Sve okolnosti ovog slučaja se još utvrđuju, ali zasad nema elemenata kaznenog djela", rečeno nam je u riječkoj policiji.