ROĐAČKA IDEOLOGIJA Šogor nije jedini. Plenković je uhljebio sestričnu, ujaka, ali i braću slavnih HDZ-ovki

Foto: 123rf, Grgo Jelavić/PIXSELL



PREMIJEROV šogor Ivan Maslać najnoviji je sudionik ne samo stranačkog nego i konkretnijeg HDZ-rodbinskog stampeda uhljebljivanja u mandatu Andreja Plenkovića.



Pobrojali smo imenovanja iz vremena ove vlade koja se odnose na članove obitelji, a imamo i jedno kumstvo. Od sedam primjera, četiri se odnose na rodbinu i kuma Andreja Plenkovića, a troje na braću i sina njegovih ministara.



1. Ivan Maslać, premijerov šogor - drugi čovjek Zračne Luke Dubrovnik



Brat premijerove supruge Ane Maslać Plenković postat će 1. travnja drugi čovjek Zračne luke Dubrovnik, komercijalni direktor. Posao je dobio bez provedenog javnog natječaja. Prije toga radio je kao zamjenik pročelnika upravnog odjela za promet u Gradu Dubrovniku. Maslać je bio zamjenik pročelnika i u doba Vlahušića, u vrijeme dok mu je šogor bio perspektivan europarlamentarac.



Kreativnošću nove HDZ-ovske vlasti to je i ostao iako je prebačen u novi odjel - koji je njegovim dolaskom dobio drugog zamjenika. Kako sadašnjeg direktora dubrovačke zračne luke, na našoj listi pod brojem 2, uskoro čeka odlazak u mirovinu, očekuje se da bi Ivan Maslać mogao kasnije preuzeti i njegovo mjesto.



2. Frano Luetić, brat HDZ-ove europarlamentarke - prvi čovjek Zračne Luke Dubrovnik



Brat HDZ-ove europarlamentarne zastupnice Dubravke Šuice i otac HDZ-ove zastupnice Sanje Putice imenovan je krajem siječnja odlukom vlade Andreja Plenkovića za novog šefa Zračne Luke Dubrovnik na mandat od šest mjeseci. Prvi potez mu je bio instaliranje premijerovog šogora u Zračnu luku Dubrovnik, a kao direktor primat će plaću od 19.800 kuna neto.



Luetić od 1974. radi u toj tvrtki u kojoj država ima većinski udio, i bio je protukandidat prethodnom direktoru Roku Toliću. Javno se žalio da mu je 2009. nanesena nepravda jer je tada imenovana osoba koja nema ni približno radno iskustvo kao on. Zato je Luetićeva pravda zadovoljena čim je Plenković preuzeo HDZ. 64-godišnjeg Luetića Plenković je nagradio direktorskim mjestom, a ovaj mu se odmah odužio dovođenjem ženinog brata na lukrativnu funkciju. Nije se ni trudio simulirati nekakvo natjecanje pa nije raspisivao natječaj.



Kao zanimljivost, spomenimo da je u istoj, HDZ-ovoj zračnoj luci direktor tehnike Tomislav Macan, no on je tu funkciju dobio godinama prije nego što je njegov brat Krešimir Macan postao premijerov savjetnik.



3. Tonko Obuljen, brat ministrice kulture - direktor agencije HAKOM



U ožujku je Plenkovićeva vlada imenovala Tonka Obuljena, brata ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, predsjednikom Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). U vladi su u redovnom priopćenju prešutjeli to imenovanje. Obuljenu će ova funkcija donijeti plaću od 19.100 kuna.



Vladi skloni mediji izvijestili su da su njegove reference neupitne jer je taj diplomirani inženjer elektrotehnike na direktorsku funkciju došao iz tvrtke Odašiljači i veze, prešućujući da se i u tom državnom poduzeću godinama stranački uhljebljivalo. Otac je Tonka, direktora državne agencije, i Nine, njegove sestre ministrice, Nikola Ćiće Obuljen, nekadašnji HDZ-ov dubrovački gradonačelnik i zastupnik.



Dino Bošnjaković, 25-godišnji sin ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića iz redova HDZ-a, predsjednik je Mladeži HDZ-a u Ivanić Gradu i član predsjedništva Mladeži HDZ-a Zagrebačke županije. Od studenog prošle godine predsjednik je Nadzornog odbora komunalne tvrtke Ivakop iz Ivanić Grada. U telefonskom razgovoru s novinarom Indexa rekao je da je za predsjednika Nadzornog odbora Ivakopa predložen od gradonačelnika Ivanić Grada, također HDZ-ovca."Pitali su me jesam li zainteresiran za tu funkciju i rekao sam da jesam, i to je u principu to, nema tu nikakve druge priče sa strane", pravio se nevješt mladi Bošnjaković. Natječaj za tu poziciju nije trebao biti raspisan, Bošnjaković mlađi je sam potpisao svoje imenovanje, ali i to je sve - prema propisima. Od svoje se funkcije neće obogatiti, po sjednici dobiva 300 kuna, a kaže da je u procesu traženja pravog posla. S obzirom na HDZ-ov background i tatu ministra ta potraga ne bi trebala dugo potrajati.Plenkovićev ministar turizma Gari Cappelli ujedno je i predsjednik Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice koje je imenovalo premijerovu sestričnu Neru Miličić na mjesto voditeljice Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj.Plaće voditelja HTZ-ovih ureda u inozemstvu iznose više od 3000 eura i uključuju niz dodatnih povlastica, kao što je plaćanje stanarine. Zbog ovog je slučaja Andrej Plenković prijavljen Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa, iz kojeg je u međuvremenu odstranjena Dalija Orešković. "Odakle bih ja znao da je ta gospođa premijerova sestrična?" pravdao je Cappelli njezin izbor. Siroti ministar pokušao nas je uvjeriti da je nevjerojatnom slučajnošću, praktički providnošću, i ne znajući uhljebio Plenkovićevu sestričnu.Otac gore spomenute Nere Miličić, dakle Plenkovićeve sestrične i promicateljice hrvatskog turizma u Njemačkoj, jest Marko Raos, premijerov ujak za kojeg se također našlo zgodno mjesto. I ovo je također slučaj koji treba riješiti nasljednica Dalije Orešković, Nataša Novaković.Ni godine nisu problem ako ste brat premijerove majke, i usto HDZ-ov vijećnik u Makarskoj, pa je Raos u svom sedmom desetljeću života imenovan za člana Upravnog vijeća ustanove Park prirode Biokovo. Poslušni izvršitelj, koji je formalno imenovao Raosa, bio je ministar energetike Tomislav Ćorić. "Svakome bi da' krvi ispod vrata", tako je nježni ujak pričao svojevremeno o dobroti svog nećaka Andreja.I zbog slučaja imenovanja njegovog vjenčanog kuma Igora Pokaza za veleposlanika u Velikoj Britaniji premijer je prijavljen Povjerenstvu. Iako je od svih spomenutih Pokaz zapravo najmanje sporan, jer je riječ o dugogodišnjem diplomatu koji je i prije kuma Andreja imao prilično uspješnu karijeru. U diplomaciju je ušao devedesetih u istom periodu kada i sadašnji premijer i predsjednica, bio je veleposlanik u Moskvi, nekoliko je godina radio u privatnom sektoru, a Plenkovićevim dolaskom i on se vratio u diplomaciju.Svetimir Marić, brat ministra državne imovine Gorana Marića, bio je nakratko imenovan za člana uprave Tehničkih servisa željezničkih vozila, tvrtke kćeri HŽ Putnički prijevoz.Pod pritiskom medija koji su jedino ovom slučaju uhljebljivanja posvetili primjerenu pažnju, Marić je dao ostavku. Novim poslom počastio ga je Milan Bandić. Zagrebački gradonačelnik ponudio je posao "čovjeku koji radi 34 godine svoj posao pošteno i korektno" i kazao kako "može doći u Holding ili u Integrirani promet ili u ZET da nam pomogne da radimo zajedno".Formalno Holding vodi Ana Stojić Deban, no u praksi Bandić dijeli poslove perspektivnim kadrovima s politički utjecajnom braćom. Od ponuđenog je odabrao ZET, odradio sastanak sa šeficom Holdinga i postao pomoćnik direktorice Zagrebačkog električnog tramvaja Ljube Žgele.