Sabor je ignorirao smrt heroja: "Da je Stipetić bio u HDZ-u, danas bi bio proglašen dan žalosti"

DANAS je umro general Petar Stipetić.



Nakon objave o smrti heroja Domovinskog rata, suborci, prijatelji i političari objavili su svoje izraze sućuti.



Među njima, javio se i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. U ime sabora uputio je izraze sućuti obitelji bivšeg načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.



"Njegova nezamjenjiva uloga u stvaranju i obrani Hrvatske te pobjedničke Hrvatske vojske tijekom i nakon Domovinskog rata ostat će trajno zapisana u hrvatskoj povijesti, na čast njegovom imenu i svim hrvatskim braniteljima", pisalo je u brzojavu koji potpisuje Jandroković.



Bez minute šutnje



Međutim, na sjednici sabora, onog istog kojim predsjeda gore potpisani Jandroković, neće biti održana minuta šutnje za generala.



"Minuta šutnje održana je na zajedničkoj sjednici odbora za vanjske poslove i obranu na kojoj je bio i ministar Krstičević, no nije planirana na sjednici sabora", poručili su za Index iz saborske službe za medije.



Dodali su da je predsjednik sabora Gordan Jandroković "još ujutro izrazio sućut povodom smrti generala Stipetića" te da je to učinio i za vrijeme sjednice kada je izrazio sućut obitelji u ime svih zastupnika.



Minuta za Praljka



Nakon što se u haškoj sudnici prilikom izricanja presude za ratne zločine ubio Slobodan Praljak, Jandroković je zastupnike u saboru pozvao da ustanu.



Održana je minuta šutnje za Praljka, uz Jandrokovićeve prigodne riječi.







60 sekundi za čovjeka koji je natjerao cijeli korpus na predaju



Sad, kad je umro istinski junak Domovinskog rata, gore potpisani Jandroković ne želi izdvojiti jednu minutu šutnje za njega jer je, kako navode, već održana "na zajedničkoj sjednici odbora za vanjske poslove i obranu".



Ako ste ikad pogledali ijednu sjednicu Hrvatskog sabora, mogli ste posvjedočiti minutama i satima bezvrijednog, neplodnog, a često i sramotnog gubljenja vremena.



Sad nemaju vremena ni volje za jednu minutu za čovjeka odgovornog za spas izuzetno opasne situacije u Oluji, koju je svojim lošim odlukama skrivio general Ivan Basarac.



HDZ-ova većina u saboru ne može izdvojiti šezdeset sekundi za čovjeka koji je natjerao cijeli Kordunski Korpus Vojske RSK na predaju.



Generalski zbor i HRT bez riječi



HRT, koji je nakon Praljkove smrti dva dana u udarnim terminima emitirao njegove filmove, Stipetiću je posvetio jedan In memoriam - u ponoćnom terminu.



Nije se oglasio ni Hrvatski generalski zbor. Kad se ubio Praljak, organizirali su mu komemoraciju u Lisinskom. Kad je general Ivan Korade pobio petero nevinih ljudi, a zatim presudio sebi, otišli su mu na sprovod.





Iako je odlikovan brojnim odličjima, iako je bio izvrstan taktičar, iako je sudjelovao u najvažnijim bitkama Domovinskog rata, Petar Stipetić nije bio po mjeri nove, nacionalistički nabijene kaste.Na desnici su mu mnogi zamjerali karijeru u JNA, koju je napustio 1991. i prešao u Hrvatsku vojsku. Smetao im je studij na Vojnoj akademiji i služba u JNA koju je izabrao zbog stipendije koja se nudila jer nije mogao platiti pohađanje drugog studija.Nikad nije iskoristio ugled da bi se obogatio. Nikad nije ušao u stranku. Nikad nije zagadio javni prostor odvratnim nacionalističkim izjavama.I to je, kako se čini, nedostajalo Stipetiću da ga se učini herojem dostojnim hrvatske desnice.Primjerice, prošle godine u Glini, kad je obilježena pobjeda Oružanih snaga u Domovinskom ratu i predaja 21. korpusa neprijateljske vojske, nitko nije pozvao Stipetića. Ni predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, pod čijim pokroviteljstvom se odvijala ceremonija, ni Ministarstvo branitelja, nitko ga nije uopće pozvao. I to nije bio prvi put.Kolinda je tada izjavila kako su se srpske snage na tom području dobrovoljno predale, pljunuvši na Stipetićevu ulogu u Oluji, koja je ovjekovječena jednom od najpoznatijih fotografija iz Domovinskog rata.Razgovarali smo s Fredom Matićem, vukovarskim herojem, bivšim ministrom branitelja i bliskim suradnikom Petra Stipetića.Upitali smo ga što misli o izostanku minute šutnje za preminulog generala."Sutra ću tražiti stanku u vezi toga. Govorit ću nekoliko minuta, koliko budem imao mogućnosti, o generalu Stipetiću. Zatražit ću minutu šutnje", otkrio nam je Matić."Imao sam izuzetnu čast raditi s gotovo svim načelnicima ratnih stožera Hrvatske vojske. Svi su bili prva liga, uključujući i mog pokojnog generala Blagu Zadru, ali Stipetić je bio za koplje iznad svih", dodaje."Nitko mu nije ni blizu. Najmanje što je zaslužio je da se održi minuta šutnje u saboru", rekao nam je Matić."Da je Stipetić bio blizu HDZ-a, mnogi generali ne bi napravili karijeru koju su napravili jer bi on bio načelnik glavnog stožera od prvog do zadnjeg dana rata. On nije bio politički angažiran. Nikad nije bio u stranci. Bio je profesionalni vojnik. Da je samo uzeo iskaznicu HDZ-a, danas bi bio proglašen dan žalosti u Republici Hrvatskoj. Vjerojatno bi se predsjednica žurno vratila iz Argentine", kaže nam bivši Stipetićev suradnik."Vrhunski vojnik i fantastičan časnik, a sa strateške razine mu nitko nije bio do koljena u glavnom stožeru. Pristojan čovjek od kojeg nikad nisam čuo psovku. Imponiralo je biti s njim u društvu. On ne bi ni tražio ni očekivao minutu šutnje u saboru", dodao je."Njemu se predao neprijateljski korpus. Nisu mu se predala dvojica ili trojica vojnika, ni dijelovi brigade, predao mu se cijeli korpus. To se od Staljingrada nije dogodilo nigdje u svijetu. Da se Amerikancima ukazala takva čast, siguran sam da bi bili snimljeni deseci filmova.Onaj potpis pukovnika Čede Bulata na haubi automobila ravan je podizanju zastave američkih vojnika na Iwo Jimi. Ta slika je simbol Domovinskog rata i simbol pobjede. Njemu Bulat prilazi vojnički i predaje mu korpus. Osobno mi je pričao kako je časnicima korpusa ostavio pištolje kako bi pravili reda među vojnicima, a naši su ih čuvali samo u okruženju. Nije bilo ni primisli ratnog zločina. On je bio čovjek kojemu je Ženevska konvencija bila iznad svega.Kad u Vukovaru spomenete Blagu Zadru, njega cijene i Srbi. Tako isto i generala Stipetića cijene na cijelom području bivše Jugoslavije", ispričao je Fred Matić u razgovoru za Index.