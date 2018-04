SAD ISPALIO 105 PROJEKTILA NA SIRIJU Pentagon tvrdi da je napad bio uspješan i da sada sve ovisi o Asadu

Foto: Index, EPA/Hina



AMERIČKE, britanske i francuske snage pogodile su Siriju zračnim napadima rano u subotu, kao odgovor na napad kemijskim oružjem u kojemu su prošli tjedan u sirijskom gradu Dumi ubijene desetine ljudi, dok je Rusija poručila da napad neće proći bez posljedica.

>> RUSIJA BIJESNA ZBOG NAPADA "Uvrijedili ste Putina, bit će posljedica"



Američki predsjednik Donald Trump objavio je kasno u petak da je akcija izvedena. Dok je govorio, eksplozije su potresle Damask.

>> RAZVOJ DOGAĐAJA PRATITE NA INDEXU:



17:10 Ruski ministar Sergej Lavrov na press konferenciji je izjavio kako je ovo što rade Amerika i saveznici neprihvatljivo i nezakonito.

17:00 Sirijska državna televizija objavila je snimku na kojoj je, tvrdi, znanstveno-istraživački centar u Barzehu nedaleko Damaska kojega su pogodili saveznički projektili. VIŠE OVDJE

16:30 Društvene mreže pune su lažnih snimki i fotografija savezničkog napada na Siriju. Al Jazeera objavila je neke od njih za koje je pronašla originale. VIŠE OVDJE

15.15 Pentagon upravo održava press konferenciju. Objavljuju detalje o napadima. Tvrde da nemaju informacije o civilnim žrtvama niti da ima protuudara na njihove snage. Glasnogovornica Dana White rekla je novinarima da su projektili uspješno pogodili svaku metu te da su saveznici poduzeli sve mjere kako bi pogodili samo ciljane mete. "Napad je bio uspješan. Misija je izvršena. Što će biti dalje, ovisi samo o tome što će Asad učiniti", rekla je White. Objavili su i da su ispalili 105 projektila na Siriju.

Iz Pentagona su objavili kako je već počela i ruska dezinformacijska kampanja. "Porast ruskih trolova u zadnjih 24 sata iznosi 2000 posto", rekla je White.

Pressicu ste mogli pratiti uživo ovdje.





14:50 Američki predsjednik Donald Trump pohvalio se napadima na Twitteru.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!