SDP-ovci traže od Plenkovića da objasni zašto je Stier držao predavanje generalima

PRIJE desetak dana politički tajnik HDZ-a Davor Ivo Stier održao je predavanje aktivnim generalima i brigadirima Hrvatske vojske.

>> Krstičević vraća navike iz JNA. Pozvao Stiera da politički odgaja generale



''Nešto o položaju RH u Europskoj uniji'', objasnio nam je tada jedan časnik kojemu se očito nije pretjerano dalo slušati što politički tajnik jedne stranke ima za kazati.





SDP-ov Franko Vidović postavio je zastupničko pitanje Andreju Plenkoviću u kojem traži da objasni što je to Stier radio u vojsci."Slijedom napisa u medijima, molim Vas da mi odgovorite, da li je istina da je zastupnik u Hrvatskom saboru i politički tajnik HDZ-a Davor Ivo Stier održao predavanje aktivnim generalima Oružanih snaga Republike Hrvatske? Ako je, molim Vas da mi odgovorite u kojem svojstvu je on držao predavanje, koja je bila tema predavanja, u kojem prostoru je održao predavanje te da li je to predavanje prouzročilo trošak i u kojem iznosu. Također Vas molim da mi odgovorite da li je po Vašem mišljenju normalno da politički tajnik HDZ-a drži predavanje aktivnim hrvatskim generalima", stoji u upitu.