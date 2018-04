ŠKOLSKI PRIMJER U Belom Manastiru zaposlili profesoricu hrvatskog i povijesti da predaje zemljopis

Foto: Druga srednja škola Beli Manastir

INDEX je prije nekoliko tjedana pisao o uhljebljivanju u jednoj omiškoj školi. Naime, Osnovna škola Josip Pupačić raspisala je natječaj u kojemu su tražili jednog profesora ili profesoricu tjelesnog odgoja. Nakon otprilike mjesec dana, umjesto jednog, pokušali su uhljebiti dva profesora na jednom mjestu, i to sinove aktualnih profesora tjelesnog odgoja iz te iste osnovne škole.



>> DOBAR POSAO U OMIŠU Nisu znali čijeg sina uhljebiti u školu pa su probali zaposliti obojicu



Priča iz Belog Manastira



Nakon objave ovog članka, redakciju su nam zatrpale pritužbe na slične situacije diljem Hrvatske. Jedna od njih je i priča iz Belog Manastira.



Druga srednja škola u Belom Manastiru raspisala je natječaj u travnju 2016. godine. Tražili su jednog profesora geografije i jednog profesora latinskog jezika. Jednog.



U natječaju za profesora geografije, naglašeno je kako se traži zamjena.







Rezultati natječaja



Nakon otprilike mjesec dana, objavljeni su rezultati natječaja.



Na mjesto profesorice latinskog jezika izabrana je Mirna Glavan. Mirna je po struci profesorica hrvatskog jezika i povijesti.



Na mjesto profesora geografije, umjesto traženog jednog, zaposleno je troje profesora. Josipa Dobrenić, Vedran Rutnik i, opet, Mirna Glavan. Mirna je po struci profesorica hrvatskog jezika i povijesti.



U natječaju za jednog profesora geografije navedena satnica iznosila je 29 sati, od toga 16 sati neposredne nastave tjedno. U rezultatima natječaja satnica je razdijeljena na tri dijela; 8 sati Dobreniću, 6 sati Glavan i Rutniku 2 sata.







Umjesto jednog - troje



Ponovimo, samo da bude jasno.



U istom natječaju tražen je jedan profesor latinskog i jedan profesor geografije. Posao profesora latinskog dobila je profesorica hrvatskog jezika i povijesti. Posao profesora geografije na zamjeni dobila su tri profesora, od kojih je jedna profesorica hrvatskog jezika i povijesti.



Pokušali smo razgovarati s Blaženkom Kalčić, ravnateljicom škole.



Upitali smo je da nam pojasni zbog čega je odabrano troje profesora na mjesto jednog.



"Zašto to sad pitate?", odgovorila nam je nakon kraće stanke.



"Naš profesor, kojega je trebalo zamijeniti, bio je saborski zastupnik. On se vratio i ponovno radi u našoj školi. Ljudima smo privremeno nadopunili normu", nastavila je ravnateljica.



Ponovili smo pitanje; zbog čega je na mjesto jednog čovjeka zaposleno troje.



"Nismo imali prijavljenog profesora. Nije bilo na tržištu profesora koji može odraditi normu. Profesor se u međuvremenu vratio iz Hrvatskog sabora i on sad ponovno radi", kaže nam ravnateljica Kalčić.



Zaposlili ste troje profesora jer niste mogli naći nijednog?



"Da, da", potvrđuje ravnateljica.



Postavili smo joj izravno pitanje što je po struci Mirna Glavan. Ona ista Mirna Glavan, profesorica hrvatskog jezika i povijesti koju je zaposlila kao profesoricu latinskog i geografije.



"Zašto ja... Ja nemam vama obavezu to odgovarati. Ne znam ni s kim razgovaram", glasio je odgovor osobe koja vodi srednju školu.



Podsjetili smo je da smo se predstavili na početku razgovora.



"To je bilo privremeno rješenje, profesor se vratio iz Hrvatskog sabora i ponovno radi i ima punu normu", kaže nam ona.



Pokušali smo joj postaviti još jedno pitanje, ali ravnateljica je odbila razgovarati.



"Ne bih, hvala. Ne bih, hvala. Ne bih, hvala. Ja ne moram vama odgovarati na pitanja", rekla nam je.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ovo nije prvi ni posljednji članak o temi uhljebljenja u hrvatskim školama. Ako znate za sličan slučaj, javite nam na desk@index.hr.



Rekli smo joj da ćemo joj poslati službeni, pismeni upit na mail, s čime se ravnateljica Blaženka Kalčić složila. Poslali smo ga još prije par tjedana, a odgovor ćemo objaviti čim nam stigne. Ako stigne.Osim ravnateljice, nazvali smo i profesoricu hrvatskog jezika, povijesti, a povremeno i geografije i latinskog, Mirnu Glavan.Na početku razgovora, otkrila nam je kako više ne predaje u Drugoj srednjoj školi, već u Prvoj srednjoj školi Beli Manastir.Potvrdila nam je kako predaje hrvatski jezik i povijest."Tako je, to sam i završila", kaže nam Glavan.Također, potvrdila nam je kako je bila izabrana na natječaju za profesore latinskog i geografije, kao nestručna zamjena.Direktno smo je upitali zašto je izabrana na tu poziciju, s obzirom na to da njena struka nema pretjerane veze s predmetima koje je predavala."Zašto vas to zanima, ako vas smijem pitati?", glasio je odgovor.Pojasnili smo joj da nas zanima jer je profesorica u javnoj školi koja se financira novcem poreznih obveznika."Mhm, dobro. To je bio javni natječaj, da", otkrila nam je nakon pojašnjenja.Zanimalo nas je zbog čega je baš ona zaposlena."Zato jer se nije javila nijedna stručna osoba, ni za latinski ni za geografiju", odgovorila nam je.Upitali smo je otkad ne radi u toj školi."Već neko vrijeme", kaže profesorica Glavan. Nije nam točno znala reći koliko dugo ne radi u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir.Zanimalo nas je koji je bio razlog njenog premještaja iz te škole."Zato što je izašao natječaj na koji se sada javila stručna osoba", odgovorila nam je profesorica Mirna Glavan.Podsjetimo, ravnateljica nam je rekla da se "profesor vratio iz Hrvatskog sabora i ponovno radi".Upitali smo ju je li prije toga ikad radila u toj srednjoj školi."Gospodine, ja sam završila fakultet tada. Znate?", priupitala nas je."Tako je", potvrdila je.Upitali smo je što predaje u sadašnjoj srednjoj školi."Ja mislim da ovo zaista nema smisla. Vi možete nazvati školu pa ćete saznati što predajem u njoj", poručila je profesorica hrvatskog jezika i povijesti Mirna Glavan u razgovoru za Index.Nakon razgovora s njom, pokušali smo kontaktirati Prvu srednju školu Beli Manastir. Nekoliko puta smo zvali ravnatelja, zbornicu, tajništvo i administraciju. Nijednom nam se nitko nije javio.