Slovenija je poslala prve kazne hrvatskim ribarima, prijete zabranom ulaska u zemlju

SLOVENIJA je poslala prve kazne hrvatskim ribarima za koje smatra da love u njenom moru, a sljedećeg će tjedna nastaviti na sličan način provoditi zakon, objavili su slovenski mediji.



Kako je navedeno u priopćenju na internetskoj stranici slovenske policije, hrvatskim je ribarima iz Savudrije i Umaga poslano prvih 14 uplatnica za podmirenje kazni, prema zakonu o prekršajnom postupku, "zbog nedopuštenog prelaska slovenske granice".



Nove odluke i zabrana ulaska u Sloveniju



Odluke o kaznama su poslane fizičkim osobama koje su počinile prekršaj, a ne hrvatskim institucijama, jer se radi o pojedinačnim postupcima, a početkom sljedećeg tjedna bit će poslane nove odluke o globama za hrvatske ribare na isti način, objavila je slovenska policija.



Napomenula je da se onima koji ne plate kaznu može zabraniti ulazak u Sloveniju.



Slanjem kazni opet se aktualizira situacija s početka ove godine.



Podsjetimo, prije nekoliko tjedana slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec ustvrdio je da slovenska policija ima pravo naplaćivati kazne hrvatskim ribarima koji uđu u slovenske vode u Piranskom zaljevu.



"Potpuno neprimjerene, besmislene i nemoguće"



Na ovo je reagirala naša ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić i prokomentirala kako su slovenske prijetnje visokim novčanim kaznama hrvatskim ribarima "potpuno neprimjerene, besmislene i nemoguće". Uključio se i Andrej Plenković, rekavši kako bi se i Hrvatska mogla odlučiti na to da kažnjava slovenske brodove.



Kazne do 41 tisuće eura



Kazne se kreću od 500 eura pa sve do 41.000 eura i naravno da su takve cifre bile dovoljne da uzbune ribare. Visina kazne ovisi o stupnju prekršaja. Tako se samo ilegalni prelazak granice kažnjava od 500 do 1200 eura. Za ilegalno ribarenje kazne su puno veće. Najveće su ako se, uz sve to, inspektora ne pusti na brod.



Nakon izjave slovenskog ministra, u Zagrebu se održao sastanak predstavnika oštećenih ribara s hrvatskim vlastima. Nakon sastanka, ribari su s neskrivenim zadovoljstvom objavili kako im je obećano da vlada stoji čvrsto iza njih.



"Od večeras mirno spavamo, država stoji iza nas", rekao je predstavnik udruge Mare Croaticum. No nitko od njih nije želio konkretno kazati čime im je vlada zajamčila slobodu ribarenja i zaštitu.



"Država će sve riješiti"



Tom prilikom Index je razgovarao s Danijeleom Kolecom, predstavnikom Udruge profesionalnih ribara Mare Croaticum koji je objavio kako država striktno stoji iza ribara kojima su danas počele stizati prve slovenske kazne. Nije nam htio otkriti nikakve detalje dogovora s hrvatskim dužnosnicima.



"Neću vam ništa reći i neću ići u detalje. Ako sam ja rekao da je to tako, tako će i biti. Država će sve riješiti, jednostavno smo se dogovorili neke stvari i oni stoje iza nas. I gotova priča", rekao nam je Kolec."Hrvatska izbjegava sve incidente na moru i to je normalna stvar. Kako će oni to riješiti, to me se ne tiče. Samo nek se riješi. Samo da možemo ići za Ljubljanu ili Trst a da nemamo nikakvih posljedica", poručio je ribar.Upitali smo ga boji li se kazni."Mislim da Slovenija blefira. Nije baš tako da oni tako lako mogu kažnjavati. Na osnovi čega? Jer me tamo vidio? Slovenci dosta dobro dezinformiraju javnost i plaše ljude", govorio je prije nekoliko tjedana Kolec.Goran Vojković, Indexov kolumnist koji je doktorirao pravo mora, pojasnio nam je na koji način funkcionira kažnjavanje hrvatskih ribara."Ako se prekršajna kazna ne plati u nekom zadanom roku, ona se pretvori u kaznu zatvora. Ljudi mogu imati praktičnih problema, pogotovo što žive uz samu granicu. Mogu imati ozbiljnih problema kad uđu u Sloveniju. Problem je što su se vlade počele prepucavati preko ljudi koji tamo žive i rade. To su obični ribari, a ne stručnjaci za pravne finese. To su ljudi koji se bore za svoj život i mogu imati realne probleme da im netko nešto zaplijeni ili ako ih blokiraju u Sloveniji", kaže Vojković."Ako netko pokrene ovrhu iz Slovenije, vlada to može zakonski blokirati. Ne može nitko naplatiti prekršaj iz Slovenije ako Hrvatska to ne želi. Međutim, ako netko tko je kažnjen dođe na slovenski teritorij, Slovenci mogu tu osobu zadržati, mogu joj zaplijeniti vozilo, a mogu i tu osobu poslati na odsluženje zatvorske kazne zbog neplaćanja prekršaja.Ako se odbije plaćanje kazne, neće moći prijeći slovensku granicu. Riskiraju da više uopće neće moći ući u Sloveniju. Primjerice, ako idu u smjeru Trsta kupiti nešto, ovi ih mogu zaustaviti i naplatiti im kaznu, i to od nekoliko desetaka tisuća eura. Ili ako ta novčana kazna nije naplaćena, može se zamijeniti izdržavanjem zatvora", kaže nam pravnik."Može im iz proračuna platiti kaznu. Hrvatska može njih zaštititi dok su u Hrvatskoj. Ali što ako čovjek putuje? Što ako ide u Italiju? Tu mu Slovenci na granici kažu da duguje 30 tisuća eura i da će privremeno zadržati njegov kombi dok ne plati. Vlada onda može platiti kaznu ili se može svađati sa Slovencima i nastojati da se kazna oprosti", rekao je Goran Vojković u razgovoru za Index.Pokušajmo ovu situaciju objasniti na zamišljenom praktičnom primjeru:Recimo da je Slovenija novčano kaznila hrvatskog ribara u Piranskom zaljevu. Ribar odbija platiti kaznu i očekuje od vlade da ga zaštiti. Međutim, savudrijski ribar također želi otići u Trst po mreže i ostali ribarski pribor. Ako želi do Trsta, kopnenim putem mora ići preko Slovenije. Kad uđe u zemlju, Slovenci mu kažu kako duguje, recimo, 10 tisuća eura i kao kauciju mu uzimaju vozilo dok ne plati kaznu. Slovenci imaju tri opcije: mogu zahtijevati plaćanje kazne na licu mjesta, mogu ribara strpati u zatvor ili mogu ostaviti kaznu da traje, uz zadržanu kauciju. Vjerojatno je da neće odmah nekoga zatvoriti, ali ostavit će prekršajnu kaznu koja s vremenom prerasta u zatvorsku kaznu.