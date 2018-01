Vlada je ribarima u Piranu obećala miran san. Stručnjak: "Ti ljudi mogu završiti u zatvoru"

Foto:Pixsell/Dusko Marusic



PIRANSKI zaljev, Arbitražni sud, ribari u Savudrijskoj vali, slovensko-hrvatski odnosi - pojmovi su iz komplicirane zavrzlame koja se oteže godinama, a koja je i dalje aktualna.



Međutim, ova pravna trakavica posljednjih dana dolazi do usijanja. Javnost budno prati izmjenjivanje hrvatskih i slovenskih policijskih brodova koji nadgledaju kretanje nekolicine hrvatskih i slovenskih ribara.



Naime, Slovenija je, barem ako je suditi prema njihovu gardu, odlučila praktički provoditi odluku Arbitražnog suda. Hrvatska, s druge strane, negira presudu i ustraje na tome da za Hrvatsku i dalje vrijedi granica iz 1991. godine te da hrvatski ribari imaju pravo ribariti u područjima gdje ribare već desetljećima, bez obzira na to što ta područja sada svojata Slovenija.



Vrtoglave novčane kazne



Situacija nije ostala samo na riječima. Sve češće se uz navođenje problema hrvatskih, a i slovenskih ribara, spominju vrtoglavo visoke novčane kazne.



Tako je slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec ustvrdio da slovenska policija ima pravo naplaćivati kazne hrvatskim ribarima koji uđu u slovenske vode u Piranskom zaljevu.



Na ovo je reagirala naša ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić i prokomentirala kako su slovenske prijetnje visokim novčanim kaznama hrvatskim ribarima "potpuno neprimjerene, besmislene i nemoguće". Uključio se i Andrej Plenković, rekavši kako bi se i Hrvatska mogla odlučiti na to da kažnjava slovenske brodove.



Kazne se kreću od 500 eura pa sve do 41.000 eura i naravno da su takve cifre bile dovoljne da uzbune ribare.



"Država stoji iza nas"



Danas se u Zagrebu održao sastanak predstavnika oštećenih ribara s hrvatskim vlastima. Nakon sastanka, ribari su s neskrivenim zadovoljstvom objavili kako im je obećano da vlada stoji čvrsto iza njih.



"Od večeras mirno spavamo, država stoji iza nas", rekao je predstavnik udruge Mare Croaticum. No nitko od njih nije želio konkretno kazati čime im je vlada garantirala slobodu ribarenja i zaštitu.



U već dodatno zapaljivu mješavinu dodan je i ultimatum ratnog veterana Petra Janjića Tromblona kojim prijeti kako će sam sa sto brodova i ratnim veteranima otići u Piranski zaljev ako Plenković u roku od 72 sata, koja teku od jučer, ne riješi ovaj sve kompliciraniji problem. Na to se nadovezala i izjava eurozastupnice Ruže Tomašić koja smatra kako bi u Piranski zaljev trebalo po potrebi poslati vojsku.



Pogledi iz različitih perspektiva



Zanimao nas je stvaran raspon problema u Savudrijskoj vali. Zanimali su nas različiti pogledi na aktualni problem koji zaokuplja hrvatsku i slovensku javnost te koliko su realne prijetnje kaznama slovenskim i hrvatskim ribarima.



Razgovarali smo s Danijeleom Kolecom, predstavnikom Udruge profesionalnih ribara Mare Croaticum koji je danas objavio kako država striktno stoji iza ribara. Također, razgovarali smo i sa stručnjacima. Iskoristili smo Indexova kolumnista Gorana Vojkovića koji je doktorirao pravo mora. Razgovarali smo i s predsjednikom Euromediteranskoga foruma i zaposlenikom na Institutu Ruđera Boškovića Tončijem Tadićem, kao i s uglednim hrvatskom diplomatom Ivicom Maštrukom.

Ribar Danijele Kolec



"Neću vam ništa reći i neću ići u detalje. Ako sam ja rekao da je to tako, tako će i biti. Država će sve riješiti, jednostavno smo se dogovorili neke stvari i oni stoje iza nas. I gotova priča", odmah nam je odgovorio Kolec kad smo pokušali saznati detalje sastanka s dužnosnicima.



"Hrvatska izbjegava sve incidente na moru i to je normalna stvar. Kako će oni to riješiti, to me se ne tiče. Samo nek se riješi. Samo da možemo ići za Ljubljanu ili Trst, a da nemamo nikakvih posljedica", nastavlja ribar.



Pokušali smo još jednom s upitom o kakvim se mjerama radi.



"Ne mogu s nekim stvarima u javnost. Ako kažem da će tako biti, bit će. Ako bude nešto drugo, onda ćemo morati drukčije", odvratio nam je.



Plan A, B i C



Upitali smo ga boji li se kazni.



"Mislim da Slovenija blefira. Nije baš tako da oni tako lako mogu kažnjavati. Na osnovi čega? Jer me tamo vidio? Slovenci dosta dobro dezinformiraju javnost i plaše ljude", rekao nam je Kolec."Ne mogu vam dati detalje jer ćete ih vi objaviti i Slovenci će ih onda znati. I onda će imati kontra mjere. I zato ne želim dati detalje. Loše je ako Slovenci budu to znali. Znate li vi njihove detalje? Oni imaju i plan A i plan B i plan C", dodaje Danijele.Upitali smo ga misli li stvarno da bi Slovenci zlonamjerno iskoristili detalje današnjeg sastanka ribara i vladinih dužnosnika."Uvijek su to radili i dalje to rade. Itekako su umreženi na našem teritoriju i sve prate što radimo. Kako oni znaju naše podatke, tko radi na kojem brodu, ime, prezime, sve živo? Bilo bi vrijeme da svi pokažemo jedinstvo.Vi ne možete pregovarati sa Slovencima. Izbjegavali su međunarodno pravo, radili su nebulozne zakone. Jako su me razočarali. Prije mjesec dana sam im nudio kondominij, ali nisu ga prihvatili. Ne žele ga prihvatiti, a njime bi riješili probleme u pet minuta", rekao je predstavnik udruge Mare Croaticum u razgovoru za Index.Pravnika smo upitali na koji način funkcionira potencijalno kažnjavanje ribara."Ako se prekršajna kazna ne plati u nekom zadanom roku, ona se pretvori u kaznu zatvora. Ljudi mogu imati praktičnih problema, pogotovo što žive uz samu granicu. Mogu imati ozbiljnih problema kad uđu u Sloveniju. Problem je što su se vlade počele prepucavati preko ljudi koji tamo žive i rade. To su obični ribari, a ne stručnjaci za pravne finese. To su ljudi koji se bore za svoj život i sutra mogu imati realne probleme da im netko nešto zaplijeni ili ako ih blokiraju u Sloveniji", kaže Vojković."Ako netko pokrene ovrhu iz Slovenije, vlada to može zakonski blokirati. Ne može nitko naplatiti prekršaj iz Slovenije ako Hrvatska to ne želi. Međutim, ako netko tko je kažnjen dođe na slovenski teritorij, Slovenci mogu tu osobu zadržati, mogu joj zaplijeniti vozilo, a mogu i tu osobu poslati na odsluženje zatvorske kazne zbog neplaćanja prekršaja.Ako se odbije plaćanje kazne, neće moći prijeći slovensku granicu. Riskiraju da više uopće neće moći ući u Sloveniju. Primjerice, ako idu u smjeru Trsta kupiti nešto, ovi ih mogu zaustaviti i naplatiti im kaznu, i to od par desetaka tisuća eura. Ili ako ta novčana kazna nije naplaćena, može se zamijeniti izdržavanjem zatvora", kaže nam pravnik."Može im iz proračuna platiti kaznu. Hrvatska može njih zaštititi dok su u Hrvatskoj. Ali što ako čovjek putuje? Što ako ide u Italiju? Tu mu Slovenci na granici kažu da duguje 30 tisuća eura i da će privremeno zadržati njegov kombi dok ne plati. Vlada onda može platiti kaznu ili se može svađati sa Slovencima i nastojati da se kazna oprosti", rekao je Goran Vojković u razgovoru za Index.Pokušajmo ovu situaciju objasniti na zamišljenom praktičnom primjeru:Recimo da je Slovenija novčano kaznila hrvatskog ribara u Piranskom zaljevu. Ribar odbija platiti kaznu i očekuje od vlade da ga zaštiti. Međutim, savudrijski ribar također želi otići u Trst po mreže i ostali ribarski pribor. Ako želi do Trsta, kopnenim putem mora ići preko Slovenije. Kad uđe u zemlju, Slovenci mu kažu kako duguje, recimo, 10 tisuća eura i kao kauciju mu uzimaju vozilo dok ne plati kaznu. Slovenci imaju tri opcije: mogu zahtijevati plaćanje kazne na licu mjesta, mogu ribara strpati u zatvor ili mogu ostaviti kaznu da traje, uz zadržanu kauciju. Vjerojatno je da neće odmah nekoga zatvoriti, ali ostavit će prekršajnu kaznu koja s vremenom prerasta u zatvorsku kaznu.Tadića smo upitali koliko su zapravo osnovane slovenske prijetnje hrvatskim ribarima."Treba voditi računa o tome da su Hrvatska i Slovenija potpisale sporazum o pograničnom prometu i suradnji. Sporazum dopušta Slovencima ribolov do polovice zapadne obale Istre. Hrvatskim ribarima dopušta ribolov u cijeloj Savudrijskoj vali. Stupa na snagu od trenutka kad se utvrdi granica. Ako je za Sloveniju utvrđena granica, onda se primjenjuje sporazum, što znači da hrvatski ribari mogu bez problema loviti ribu u cijeloj Savudrijskoj vali. Ako granica nije utvrđena, onda nemamo o čemu razgovarati. Slovenci su prvo trebali reći je li utvrđena granica. Ona jest utvrđena, što znači i da je sporazum na snazi. Prema tome, nemaju što gnjaviti naše ribare", smatra Tadić."Tu mašta doista staje. Ne znam što oni mogu izvesti, ali vidjeli smo svega: otimačinu nuklearke, okupaciju vojarne, maltretiranje seljaka u Međimurju, vidjeli smo blokadu HŽ-a za obnovu pruge koja je navodno na njihovu teritoriju, vidjeli smo sve moguće majmunarije na moru, vidjeli smo frku oko Ljubljanske banke, vidjeli smo blokade za ulazak u EU i NATO i sad blokade za OECD. Što god Hrvatska pokuša napraviti u Europskoj uniji, Slovenija će nastojati izlobirati da Hrvatska to ne postigne. Idući scenarij je prisiljavanje i lobiranje u Europskoj komisiji da se Hrvatska blokira od svih mogućih poteza u Europskoj uniji jer ne poštuje arbitražu. Slovenci će to sigurno početi raditi", rekao nam je Tonči Tadić.

Diplomat Ivica Maštruko



Iskusnog diplomata smo upitali je li moguće da dođe do nekog ozbiljnijeg incidenta između dviju država.



"Vlada je u dogovoru sa slovenskom stranom da se izbjegavaju bilo kakvi incidenti. Na tome će inzistirati i hrvatska i slovenska strana jer bi došlo do međunarodne osude. U tom smislu je savjetovano i ribarima da ne izazivaju. Vezano za kazne, nisam siguran kako će to funkcionirati. Ako dođe do toga da se kazne naplaćuju, vjerojatno će država to preuzeti na sebe", kaže on.



Ono što je bitno je to da se tu radi, s obje strane, o pedesetak ribara. Ako i toliko. To je tako malen i beznačajan broj za bilo koju, i pet puta siromašniju i jadniju državu nego što je Hrvatska. Radi se smijurija. Ovdje se prije radi o nadigravanju s obje strane i igranju na emocije građana. Na ovom primjeru možete vidjeti kako sitne stvari mogu izazvati velike probleme", rekao je Ivica Maštruko u razgovoru za Index.