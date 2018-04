Splitski SDP organizirao potpisivanje peticije o gradnji crkve u Splitu 3

Screenshot Index

U GRADSKOM kotaru Split 3, na inicijativu gradskog SDP-a, organizirano je potpisivanje peticije kojom će od Vijeća kotara tražiti sazivanje zbora građana, na kojem bi se izjasnili o prijedlogu gradnje crkve na najavljenoj lokaciji u njihovu kvartu.



Ovako je izgledala nedavna građanska rasprava o gradnji crkve:







Splitski SDP, naime, traži povlačenje prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) na potezu sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste, gdje bi se u budućnosti trebala graditi nova crkva, ali i zdravstveno-dijagnostički centar.Traži i da se aktualni DPU stavi izvan snage te da se to pitanje riješi promjenama Generalnog urbanističkog plana (GUP), nakon čega bi se krenulo u izradu novog DPU-a."Želimo da se građani ovog gradskog kotara izjasne o našem prijedlogu na zboru građana u trajanju od 12 sati tajnim glasanjem. Prikupljamo potpise za izjašnjavanje građana, naša je stranka jasno iznijela svoj stav, a to je da smo protiv gradnje, ne crkve kao crkve, već crkve na ovoj lokaciji. Bitno je da se u obuhvatu projekta Split 3 poštuje ono što je predviđeno projektom Split 3 jer je to gradski kotar i susjedni kotarevi, koji su obuhvaćeni tim projektom, urbanistički najbolje riješeni u Splitu, a po tome je naš grad poznat širom svijeta", kazao je predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur. Napominje da vjeruje u pozitivan ishod.Peticija se može potpisati do srijede, 11. travnja, na platou ispred Robne kuće Prima 3, od 9 do 14 sati i popodne od 16 do 20 sati.