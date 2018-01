Stanković prekinuo gosta i održao govor o prijetnjama u medijima: "Najjači su mi fakultetski krkani"

Screenshot HRT

ALEKSANDAR Stanković je na kraju emisije Nedjeljom u 2 dao svoj komentar. Nakon gostovanja Vlahe Orepića, osvrnuo se na problem mržnje u medijima.



"Nije normalno da se nekome psuju majke"



"Za kraj jedno osobno razmatranje o temi o kojoj smo razgovarali Orepić i ja. Dakle, to je komentar, nije mišljenje HRT-a i to je moje osobno razmišljanje, a tiče se mržnje u medijima.



Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuju majke, bilo partizanske, bilo ustaške, bilo četničke, bilo kakve majke nije normalno da se psuju. Nije normalno da se nekome prijeti vješanjem na Trgu bana Jelačića, nije normalno da se nekome prijeti klanjem i sličnim razbibrigama. I da nitko na to ne reagira. Čak i vi koji to čitate i slušate pa vam je eto smiješno, dajte malo razmislite što vam se to događa u glavi.









"Fakultetski obrazovani krkani"



Inače, najjača sorta su mi ovi fakultetski obrazovani krkani, intelektualci koji bace neko malo huškanje na Fejsu pa onda sladostrasno uživaju kad im kojekakvi besprizornici odobravaju, nabijajući na kolac, spaljujući i vrijeđajući zamišljene neprijatelje.Svi vi koji se tako iživljavate u medijima i na društvenim mrežama, dajte bar na trenutak razmislite tko vas je učio da drugima psujete majke i da drugima prijetite ubojstvom. Jesu li vas to učile vaše majke? Jesu li vas to učile vaše unuke, s kojima se ujutro slikate u parku i onda te slike ponosno stavite na Facebook? A zatim odete na taj isti Facebook i onda se iživljavate na drugima. Jesu vas to možda naučila vaša djeca koju svake nedjelje ugostite u svom toplom domu? Pa nakon što ste im spremili hranu za ponedjeljak i izljubili ih na vratima, skoknete na neki portal i bacite se na sadističko masakriranje drugih i drukčijih.A kad govorimo o medijima, ne samo o Facebooku, država može i mora sankcionirati medije koji dozvoljavaju i potiču iživljavanje na drugima. Portali koji u komentarima prenose prijetnje trebaju biti sankcionirani. Kaže država da tu ne može ništa. To je laž. Naravno da može. Ne može, jedino ako joj odgovara da se svi međusobno mrzimo da ne bi vidjeli lopovluk i korupciju. I evo prijedloga, kad se prijeti, kad se huška i kad se drastično vrijeđa druge ljude, zabranite, recimo, na mjesec dana komentare ispod tekstova. Sve. Ako se to opet ponovi, kazna za nakladnika sto tisuća kuna. Neće se ponavljati. Ovaj apel je u prvom redu usmjeren na sabor, na vladu, na političke stranke i na moju strukovnu novinarsku udrugu da novim zakonskim prijedlogom o električnim medijima konačno stane na kraj nesnošljivosti u medijima.Ljudi su se oduvijek mrzili i mrzit će se, ali to ne smije imati javnu potvrdu jer se mržnja na taj način potiče i proširuje.Za kraj, kupio sam jutros flomaster i napisao sam ovo", rekao je Stanković i podignuo papir s natpisom 'Zaustavite mržnju u medijima'.