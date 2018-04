Stanovnici Slavonskog Broda i danas čekaju u redovima pred cisternama za vodu, tko će odgovarati?

Foto: Ivica Galović/ Pixsell

NA PODRUČJU Slavonskog Broda i okolnih općina stabilizirana je opskrba vodom na opskrbnim punktovima, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije nakon sastanka u nedjelju.



Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara rekao je da građane vodom opskrbljuje 13 cisterni te da su spremnici postavljeni u sve mjesne odbore.



"Danas su stigli spremnici od dvije i pet tisuća litara koji će biti postavljeni i pred sve vrtiće. Za idući tjedan planiramo pripremu spremnika za osnovne i srednje škole da djeca budu opskrbljena pitkom vodom. Što se tiče pitke vode u bocama, dobar dio je podijeljen građanima", rekao je Duspara.



Napomenuo je i da je šest tisuća litara vode u bocama Crveni križ u subotu podijelio bolesnima, nepokretnima ili nemoćnima, koji ne mogu doći do opskrbnog mjesta, a dodao je i kako je na sastanku Stožera odlučeno da će se vodu u bocama odsada skladištiti za njih.



Svi ostali možemo koristiti spremnike i cisterne, dodao je.



Duspara je potvrdio da ponude za pomoć i dalje stižu iz drugih gradova i županija.



Na pitanje novinara što je sa sanacijom mjesta na kojem je zabilježeno istjecanje naftnih derivata i za koje se pretpostavlja da je uzrok onečišćenja slavonskobrodskog vodocrpilišta, Duspara je odgovorio da sanacija nije u njegovoj nadležnosti.



Sanacija nije u mojoj ingerenciji, jer nije na području Grada Slavonskog Broda. To sam pitanje potezao i na sastanku s premijerom jer mislim da sanacija nije dobro odrađena. Vjerujem da će se sada netko zapitati i pokrenuti. Prije svega, treba utvrditi točno mjesto istjecanja, a mjesto zagađenja koje je poznato treba bolje sanirati, smatra Duspara.



Novinari su Dusparu pitali ima li kakvu povratnu informaciju vezano u kaznenu prijavu, a on im je odgovorio da ne može ulaziti u rad policije i Državnog odvjetništva, ali da osobno misli kako ima elemenata za kazneni progon.



"Mislim da ima elemenata za kazneni progon. Bez obzira tko je napravio ovo, činjenica je da je nama tvornica vode izbačena iz funkcije. Činjenica je da je 90.000 građana ostalo bez pitke vode. U ratu nismo bili bez pitke vode. U pitanju je da li ćemo tvornicu vode više moći osposobiti za rad", rekao je Duspara.



Duspara: Treba utvrditi tko je i za što odgovoran





Novinari su Dusparu podsjetili da je direktno prozvao Crodux za onečišćenje vodocrpilišta."Prozvao sam ih jer su jedina tvrtka koja je tamo nešto radila. Možda je i neka deseta tvrtka, na policiji je da utvrdi. Netko je po nečijem nalogu radio", kaže Duspara podsjećajući na nalaze županijskog Zavoda za javno zdravstvo od 19. i 20. veljače koji pokazuju da je voda tada bila ispravna za piće."Treba utvrditi tko je i za što odgovoran. Pogotovo jer je nastala ogromna šteta", kategorično je ponovio Duspara.Novinare je zanimalo i kakvi su novi rezultati uzoraka vode koji su poslani u zagrebački laboratorij, međutim, slavonskobrodski gradonačelnik u nedjelju nije imao nove podatke."Očito je da ljudi u laboratoriju imaju Uskrs, pa to ide nešto sporije. Nama je ovdje situacija dosta ozbiljna. Bilo bi bolje da što prije dobijemo vodu iz tvornice i nemamo ovaj problem koji imamo", rekao je Duspara.Novinare je zanimalo hoće li priključenje Slavonskog Broda na vodocrpilište Sikirevci riješiti problem opskrbe pitkom vodom."Riješit će problem jednim dijelom. Sikirevci mogu dati 100-120 litara u sekundi, a nama treba 300. Idealno rješenje bi bilo, odnosno morati će se napraviti još jedan cjevovod od Sikirevaca da bi se pokrilo područje Slavonskog Broda i općina. Problem nije jednostavan i puno košta", rekao je Duspara.O situaciji na području šest općina novinare je izvjestio Stjepan Bošnjaković, predsjednik Stožera Civilne zaštite Brodsko-posavske županije."Danas su došla 22 dodatna spremnika i 5 cisterni Hrvatske vojske i jedna MUP-a. Vjerujem da sustav funkcionira i može odgovoriti na situaciju u kojoj se našao Slavonski Brod i šest općina", rekao je Bošnjaković.U Slavonskom Brodu problemi su počeli u srijedu kad je na trasi naftnog produktovoda pukla cijev tijekom tlačne probe i kad su iz cijevi počeli istjecati naftni derivati Dva dana kasnije analiza vode sa slavonskobrodskog vodocrpilišta utvrdila je onečišćenje vode.Tvrtka Crodux energetika koja je provodila radove na cjevovodu tvrdi da je istekla količina od 150 do 200 litara naftnih derivata i da ta količina nije mogla zagaditi vodu sa slavonskobrodskog vodocrpilišta.Radovi na cjevovodu dio su mjera koje se provode radi plinifikacije rafinerije nafte u Bosanskom Brodu i smanjenja onečišćenja zraka koje dolazi iz njenih pogona u Slavonski Brod.