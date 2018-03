Što se događa u Siriji? Turska vojska gazi sve pred sobom, u samo par dana pobjeglo je 150.000 ljudi

Foto: Hina/ EPA (na fotografiji su turski saveznici iz Sirije koji slave osvajanje Afrina)

TURSKI predsjednik Recep Tayyip Erdogan danas je slavodobitno objavio kako turske trupe i njihovi sirijski partneri kontroliraju sirijski grad Afrin, piše CNN. Time je, de facto, Turska ispunila svoj cilj, a to je da iz grada istjera Kurde koji su ga do tada držali.



Erdogan je kazao kako su turski vojnici preuzeli potpunu kontrolu nad gradom oko 8:30 po lokalnom vremenu. Pohvalio se i kako se nad gradom koji se nalazi 50-ak kilometara od Turske od jutros vijori turska zastava.



"Većina terorista je već pobjegla. Naši specijalci i snage Slobodne sirijske vojske čiste preostala područja s teroristima, kao i mine koje su možda za sobom ostavili", rekao je Erdogan. Zanimljivo, Erdogan je svoj govor održao u Canakkaleu gdje se obilježava godišnjica bitke kod Galipolja. Poznata je to bitka koja se dogodila u jeku Prvog svjetskog rata, 1915. godine, a u njoj su osmanske snage zabilježile veliku pobjedu, jednu od rijetkih u tom ratu. Ta bitka je tako postala jedno od izvorišta turskog nacionalizma.



Novinari bili u Afrinu



Dva novinara francuske novinske agencije ušla su u nedjelju ujutro u Afrin i vidjela sirijske pobunjeničke borce, saveznike Ankare i turske vojnike u svim gradskim četvrtima gdje su uklanjali mine.



Dva turska tenka bila su stacionirana ispred upravne zgrade dok su u blizini odjekivali slavljenički pucnjevi, dodaju reporteri koji su vidjeli i zastave Turske i sirijske revolucije izvješene na više zgrada.



Novinari France Pressea su također vidjeli desetke civila koji odlaze iz središta grada prestrašeni zbog eksplozija u operaciji razminiranja.





Usto, u Afrinu nije bilo nikakvih okršaja dok su reporteri bili ondje.Afrin je bio glavni cilj ofenzive koju je Turska 20. siječnja povela protiv kurdske milicije, Postrojbe narodne zaštite (YPG), skupine koju Ankara naziva terorističkom, ali je važan saveznik Washingtona u borbi s džihadistima u Siriji.

Veliki egzodus stanovništva



Sirijski opservatorij za ljudska prava izvijestio je da su pobunjenici srušili u gradu drevni spomenik, smatran simbolom kurdskog otpora i da nije poznata sudbina tisuća civila koji su ostali u gradu.



Gotovo potpuno okruženje Afrina i napredovanje proturskih snaga prouzročilo je ovih dana masovan egzodus civila, potičući strah od nove humanitarne katastrofe u zemlji poharanoj ratom u kojemu je od 2011. izginulo više od 350.000 ljudi, a milijuni su raseljeni.



Iz samog Afrina posljednjih je dana pobjeglo oko 150.000 civila.

Kurdi kreću u gerilsku borbu

Kurdska administracija sirijske regije Afrin objavila je u nedjelju da će kurdske snage koje se bore protiv turskih i njihovih saveznika u tom području promijeniti taktiku s izravnog sukoba na gerilsku.



"Naše snage posvuda su u Afrinu. Te snage će napadati položaje turske vojske i njezine plaćenike kad kod im se pruži prilika", rekao je Othman Sheikh Issa, supredsjedatelj izvršnog vijeća Afrina.



"Naše snage po cijelom Afrinu postat će njihova stalna noćna mora."



Issa je rekao da su kurdski borci pokazali "neviđenu postojanost i otpor" u borbi, ali su kurdske vlasti odlučile evakuirati civile iz Afrina kako bi izbjegle još goru humanitarnu katastrofu.