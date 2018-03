Strani mediji pišu da Hrvatska kupuje vojne avione zbog oružane utrke sa Srbijom

Foto: Index/123rf



O HRVATSKOJ kupovini novih - ili bolje rečeno starih - vojnih aviona, oko koje se javlja sve više pitanja, raspisali su se i svjetski mediji.

''Hrvatska se sprema kupiti ostarjele izraelske borbene lovce u poslu vrijednom 500 milijuna dolara'', naslov je članka novinske agencije Agence France-Presse koji je objavio Times of Israel. AFP podsjeća da je Zagreb prošle godine raspisao natječaj za nabavku vojnih aviona koji bi zamijenili zastarjele avione MiG-21 ruske proizvodnje, te da su se na natječaj, osim Izraela, javili i Grčka, Švedska, Južna Koreja i SAD. Nakon što je Vijeće za obranu podržalo izraelsku ponudu, vjeruje se da je konačna odluka vlade samo formalnost. Najviši hrvatski dužnosnici izrazili su zabrinutost oko MiG-21, za koje mediji izvještavaju da su od njih 12 samo četiri potpuno operativni, prenosi AFP.

Euronews također piše kako je ''Hrvatska spremna kupiti izraelske avione F-16'', točnije eskadrilu 12 rabljenih lovaca F-16. Švedski Saab ponudio je eskadrilu novih lovaca Gripen po cijeni od nekih 800 milijuna eura, odnosno gotovo milijardu dolara.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

AP: Hrvatska vodi mini-utrku u naoružanju s ruskom saveznicom Srbijom

Associated Press, čiji članak je objavio američki ABC News, piše kako će ''Hrvatska kupiti unaprijeđene izraelske borbene lovce'' i to kako bi ojačala svoju obranu uslijed ruskog naoružavanja susjedne Srbije. To će biti najveći vojni posao Hrvatske otkad se odvojila od Jugoslavije koju je predvodila Srbija, u krvavom ratu 1991.-1995., ističe AP te dodaje da su rabljeni avioni F-16 znatno modificirani pomoću izraelske avionike.

Dok Euronews piše da je švedska ponuda od 12 novih Gripena teška gotovo milijardu dolara, AP piše o mnogo manjoj cijeni od nekih 700 milijuna dolara. AP također naglašava da Hrvatska vodi ''mini-utrku u naoružanju'' s ruskom saveznicom Srbijom, koja je nedavno dobila šest rabljenih ruskih borbenih lovaca MiG-29. Moskva pokušava povećati svoj utjecaj na Balkanu, prvenstveno kroz Srbiju, zaključuje se u ovom članku.

Kineska agencija: Izraelski lovci unaprijeđeni najmodernijom tehnologijom

I kineska novinska agencija Xinhua piše da će ''Hrvatska kupiti izraelske borbene lovce F-16'' te da je do te odluke vlada došla sinoć nakon dugog sastanka stručnog tima iz Ministarstva obrane i glavnog stožera oružanih snaga. Xinhua navodi da je vrijednost posla viša od tri milijarde kuna, odnosno 420 milijuna dola, koje će biti isplaćene u deset godišnjih rata. Borbeni lovci F-16 su, prema obrambenim stručnjacima, unaprijeđeni najmodernijim tehnološkim sustavima, a izvođač unaprjeđenja bio je Israel Aerospace Industries (IAI). Usto, ovi F-16 mogu se opremiti naprednim izraelskim oružanim sustavima, uključujući zrak-zrak projektile Python, koje proizvodi Rafael Advanced Defence Systems. Ako prodaja bude realizirana, prvi lovci u Hrvatsku će doći krajem 2020.