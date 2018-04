Svjedoci napada u Torontu: "Ljudi su letjeli zrakom"

Foto: Twitter/Benjamin Alvarez



BIJELI kombi udario je osam do deset ljudi u Torontu, objavila je lokalna policija. Incident se dogodio u ulici Yonge, nedaleko od avenije Finch, u 13:30 po lokalnom vremenu. Još nije poznato ima li mrtvih.

Nakon što je udario pješake, kombi se brzo udaljio s mjesta napada. No kombi je nedugo zatim pronađen u blizini napada, a muškarac koji ga je vozio je odmah uhićen.

Iako nema podataka o smrtno stradalima, BBC javlja kako su na licu mjesta viđeni bolničari kako u vozilo hitne pomoći unose narančastu vreću u kojoj se, prema svemu sudeći, nalazi mrtvo tijelo.

Iz gradske bolnice Sunnybrook potvrđeno je da je primljeno sedmero pacijenata.

Policija nije objavila ime, godine, spol ili mogući motiv napadača. Međutim, društvenim mrežama se širi snimka privođenja napadača.

"Gazio je sve što mu se našlo na putu..."

Javili su se i svjedoci stravičnog napada. Jedan je svjedok za lokalne medije ispričao da je vidio bijeli kamion kako juri prema pločniku.

"Ljudi su vikali 'Zaustavi auto!', no on se nastavio kretati i udario je nekoliko ljudi od kojih je troje ostalo nepomično ležati", kazao je svjedok.

Drugi je svjedok, pak, rekao da je vozač gazio sve što mu se našlo na putu - ljude, hidrante, poštanske sandučiće...

"Vidio sam da je najmanje šest ili sedam ljudi letjelo zrakom. Kao da ih je odmah ubio", ispričao je drugi svjedok za City News Toronto.



Još se ne zna radi li se o terorističkom napadu.

Na Twitteru se oglasio gradonačelnik Toronta John Tory.

