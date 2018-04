Tko je gradonačelnik Slavonskog Broda koji je zaratio s Čermakovim Croduxom i ministrom

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

IME Mirka Duspare, gradonačelnika Slavonskog Broda, nikad se nije toliko spominjalo kao proteklih nekoliko dana. Logično, jer taj je grad pogodila nezapamćena ekološka katastrofa sa zagađenjem vode, a Duspara se postavio kao zaštitnik građana koji trpe velike posljedice zbog cijele situacije.

No tko je Mirko Duspara, čovjek koji je zaratio s Croduxom bivšeg generala Čermaka čiji je benzin iscurio nakon pucanja produktovoda, što Duspara i mnogi građani Slavonskog Broda smatraju izravnim razlogom za ekološku katastrofu? Tko je čovjek koji se posvađao s ministrom energetike Tomislavom Ćorićem koji, kako je rekao na današnjoj press konferenciji, više s Dusparom uopće ne namjerava komunicirati?

Bivši HSP-ovac



Mirko Duspara od 2005. je gradonačelnik Slavonskog Broda. Tada je još bio član HSP-a iz kojeg je izbačen 2012. godine nakon sukoba s predsjednikom te stranke Danijelom Srbom. Tada je rekao da je izbačen jer je htio demokratizirati HSP. Srb mu je zabranio ulaz na sjednicu te stranke te je na ulaz postavio zaštitare koji su Duspari fizički priječili ulaz.Smatra se da je tom izbacivanju iz stranke zapravo kumovao Srbov prethodnik Anto Đapić.



Nakon što je izbačen iz HSP-a, Duspara je na izborima nastupao kao nezavisni kandidat. Na posljednjim je izborima ostvario gotovo jednak rezultat kao na onima 2013. U prvom krugu je osvojio 43 posto glasova, a u drugom 54 posto. Na oba izbora u drugom je krugu pobijedio HDZ-ovog kandidata.



Ovo mu je peti mandat na čelu Slavonskog Broda. Iako je političku karijeru započeo na desnici, danas vlada uz podršku SDP-a u gradskom vijeću. Desničarima se zamjerio i jer mu je predizborni šator postavila firma iz Kragujevca.

Duspara je po struci liječnik. Specijalist je anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja. Radio je u Medicinskom centru Slavonski Brod. Dragovoljac je Domovinskog rata, od 1991. godine pripadnik Saniteta, 108. i 139. brigade Hrvatske vojske. Oženjen je i otac petoro djece.

Afera sa zemljištem



U imovinskoj kartici vidljivo je da njegova plaća na čelu grada iznosi 18 tisuća kuna neto zbog čega spada u red najplaćenijih gradonačelnika. Vlasnik je novog automobila Opel Crossland X iz 2018. godine vrijednog 132 tisuće kuna. Uštedio je 40 tisuća eura od, kako je napisao u imovinskoj kartici, rođendana, krstitki, prvih pričesti i krizmi. Vlasnik je manjeg voćnjaka i kuće s okućnicom vrijedne 800 tisuća eura.



Upravo je ta kuća, odnosno zemljište na kojoj je izgrađena, bila predmet afere koja je isplivala nakon što je Duspara postao gradonačelnik. Korijeni su joj zapravo u ranim devedesetima kada je bivši gradonačelnik, HDZ-ov Mato Vukelić, Duspari, koji je tada radio kao anesteziolog u brodskoj bolnici, i još šestoro ljudi omogućio da kupe zemljište za neuobičajeno niskih 16 tisuća kuna. Protiv Vukelića je zbog toga vođen sudski postupak, ali je predmet otišao u zastaru.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Za kupnju zemljišta Duspara je trebao platiti komunalni doprinos u iznosu od 39 tisuća kuna na 24 rate. On je tražio da ga se toga oslobodi zbog teške materijalne situacije, iako su i on i supruga bili zaposleni u bolnici. Pozvao se i na to da je sudionik Domovinskog rata i 40-postotni ratni vojni invalid. Molba mu nije prošla, ali Duspara doprinos nije plaćao zbog čega je završio na sudu. Županijski sud je pravomoćno 2003. godine odlučio da Duspara mora platiti 128 tisuća kuna.No današnji brodski gradonačelnik taj iznos nije podmirio jer mu je njegov prethodnik Meter iste godine uvažio molbu za otpisom 87 tisuća kuna tog duga. No nije poznato je li Duspara na kraju platio i preostale 43 tisuće kuna s obzirom na to da je međuvremenu postao gradonačelnik. Priču je inače bio otkrio Feral Tribune.

Nokautirao ga član HSP-a Ante Starčević



Još jedna zanimljiva crtica iz Dusparine biografije seže iz 2013. godine. Tada ga je pred suprugom u jednom šoping centru nokautirao Ante Karin, član HSP-a Ante Starčević, čija je predsjednica tada bila Ruža Tomašić. Karin je također bio sa suprugom, ali i djecom, a nakon verbalnog vrijeđanja Dusparu je udario nekoliko puta šakom u glavu. Brodski gradonačelnik završio je na kirurškom odjelu tamošnje bolnice. Karin je inače nastavnik u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Slavonskom Brodu, a prije HSP-a AS bio je županijski vijećnik HDZ-a.



Da se Duspara poprilično udaljio od desnice pokazuje i njegovo koketiranje sa SDP-om na čijoj je listi umalo završio na parlamentarnim izborima 2015. godine. Duspara je otvoreno hvalio premijerski mandat Zorana Milanovića i suradnju s tadašnjim premijerom i predsjednikom SDP-a.



Duspara je, kako god bilo, na čelu Slavonskog Broda već gotovo 14 godina. Dosad mu je najveći problem s kojim se kao gradonačelnik susretao bilo zagađenje iz rafinerije u Bosanskom Brodu, no taj problem, iako dugotrajan, nije bio ovakvog intenziteta kao zagađenje vode koje je već danima jedna od glavnih tema u Hrvatskoj.



Brodski je gradonačelnik, čini se, unatoč uključenosti države u cijelu situaciju odlučio odigrati itekako aktivnu ulogu. Danas je upao na područje na kojem se izlio benzin, a s kojeg ga je na kraju uklanjala policija. Za ekološku katastrofu je izravno optužio Crodux, protiv kojeg je podnio i kaznenu prijavu, a ušao je i u otvoreni sukob s ministrom energetike Ćorićem.



Hoće li mu to građani Slavonskog Broda honorirati još jednim mandatom ili će za cijelu situaciju okriviti i Dusparu, kako je to danas učinio Ćorić, ostaje za vidjeti.