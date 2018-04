TRUMP NAJAVLJUJE OSVETU "Putin, Rusija i Iran su odgovorni za potporu životinji Asadu"

Foto: Gulliver Getty/EPA

ISLAMISTIČKA sirijska skupina Jaish al-Islam napustit će Dumu, zadnje pobunjeničko uporište na vratima Damaska, ali će prije toga osloboditi sve zarobljenike, potvrdio je sirijski režim predsjednika Bašara al-Asada.



Istovremeno, stižu osude kemijskog napada na pobunjenike koje sirijska vlada opovrgava. Najžešća je ona američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je rekao da će se "platiti visoka cijena" za navodni napad za koji optužuje Siriju, Iran i Rusiju.



48 sati



Prema sporazumu pobunjenika i sirijske vlade, borci Jaish al-Islama imaju 48 sati vremena da napuste Dumu i evakuiraju se prema sjevernom gradu Jarablusu, na granici s Turskom.



"Postignut je sporazum o evakuaciji svih terorista Jaish al-Islama u roku od 48 sati, kako bi se zaputili u Jarablos, grad pod kontrolom pobunjenika u sjevernoj pokrajini Alepo", objavila je državna novinska agencija Sana, dodajući da pobunjenici moraju osloboditi sve "taoce" koje drže u zatvorima.



U međuvremenu se oglasilo rusko ministarstvo vanjskih poslova i izvješća o napadu kemijskim oružjem u Siriji nazvali lažnima.



"Suludi kemijski napad"



Ministarstvo upozorava da svaka vojna akcija, temeljena na "izmišljenim i lažnim opravdanjima", može imati ozbiljne posljedice.



"Nastavlja se širenje lažnih vijesti o korištenju klora i drugih otrovnih tvari od strane sirijskih vladinih snaga. No jučer se pojavila još jedna izmišljena informacija o navodnom kemijskom napadu u Dumi. Već smo nekoliko puta u zadnje vrijeme upozorili na te opasne provokacije. Cilj takvih lažnih nagađanja, koje nemaju nikakvo uporište, je zaštititi teroriste (...) i pokušati opravdati moguću vanjsku upotrebu sile", ističe rusko ministarstvo.



Američki predsjednik Donald Trump je osudio "suludi kemijski napad" u Siriji.



"Puno mrtvih, uključujući i žene i djecu u suludom kemijskom napadu u Siriji (...) predsjednik Putin, Rusija i Iran su odgovorni za potporu životinji Asadu. Skupa će se cijena platiti. Smjesta treba otvoriti to područje za liječničku pomoć i potvrdu. Još jedna humanitarna katastrofa bez ikakvog razloga. Bolesno", napisao je Trump na Twitteru.

