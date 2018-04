Trump zaprijetio Rusiji i Siriji: "Pripremite se, naše rakete stižu"

Foto: 123rf, EPA



DONALD Trump odgovorio je na Twitteru ruskom veleposlaniku u Libanonu, koji je ranije zaprijetio da će "svaki američki projektil ispaljen na Siriju biti uništen, kao i mjesto njegovog lansiranja".

Trump je na Twitteru objavio: "Rusija obećava da će oboriti svaku raketu ispaljenu na Siriju. Pripremite se, jer one dolaze, lijepe i nove i 'pametne'! Ne biste trebali biti partneri sa životinjom koja svoj narod ubija plinom i uživa u tome!"

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!