VIDEO Pitali smo građane treba li Crkva sudjelovati u novom Zakonu o pobačaju, pogledajte što kažu

NOVI Zakon o pobačaju trebao bi stići sljedeće godine. U međuvremenu se treba uskladiti s Ustavom i proći javnu raspravu. No kada će verzija zakona biti poznata javnosti, još se ne zna.

Buru u javnosti izazvala je izjava ministra zdravstva Milana Kujundžića da će u pripremi Zakona o pobačaju sudjelovati i Katolička crkva.

"Okupljamo stručnjake koji će reći svoje mišljenje o tom pitanju. S jedne strane treba čuvati život od začeća, to je moj stav, a s druge strane okupiti sva mišljenja i smisao je da bude što manje pobačaja", kazao je Kujundžić. Potvrdio je da će zakon biti restriktivniji, odnosno da će "biti poduzete mjere da se broj pobačaja smanji".

"Da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluči na pobačaj. Svi će biti uključeni u pripremu Zakona o pobačaju, i Katolička crkva", zaključio je.

Treba li Crkva zaista sudjelovati u kreiranju novog Zakona o pobačaju? To pitanje postavili smo Zagrepčanima, a odgovori koje smo dobili su - šaroliki.

"Smatram da odluka treba biti na ženi, no treba uvijek uzeti u obzir i tu religijsku stranu", "Mislim da bi trebala, kao jedan od sudionika. Ako liječnici, etičari mogu, onda može i crkva. Ja mislim da bi", neki su od odgovora koje smo dobili na naša pitanja.

"Svakako, da. Pobačaj, to nije dobro", "Pretpostavljam da bi svi trebali imati nekakvo mišljenje. Ako smo demokratska država, na kraju sabor donosi zakone, no pretpostavljam da su svi dobrodošli u raspravu", odgovori su na upit Indexovih novinara.

"Što se tiče kršćana, oni mogu odlučivati u crkvi. I samo tamo"

"Što se tiče kršćana, oni mogu odlučivati u crkvi. I samo tamo", "Mislim da se ona ne bi trebala miješati u to previše ali ne znam", "Glupost, totalna glupost. Crkva nek se bavi svojom pastvom, svojim misijama, a ne da se miješa u politiku i zakone", "Kao što imaju i nevladine udruge i raznorazni subjekti, tako i crkva ima pravo na to", odgovorili su oni koji smatraju da crkvi nije mjesto u pripremi novih zakona.

"Mislim da to nije do crkve ni do vjere i da se crkva ne bi trebala petljati", "Nije njihovo da određuju što će netko napraviti", "Ja mislim da bi to ipak trebao biti jedan slobodan izbor žene. Jer na ovu današnju situaciju, niti je dobro vodit ljubav, niti je dobro ne vodit. Samo to recite, ništa drugo", odgovorili ste nam.