Vulin odgovorio na zabranu ulaska u Hrvatsku: Smeta im što Srbija govori istinu

POVODOM priopćenja hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova prema kojem srpski ministar obrane Aleksandar Vulin nije dobrodošao u Hrvatsku, Vulin je izjavio kako vlastima u Zagrebu smeta što Srbija govori istinu, piše Blic.

Vulin tvrdi kako se radi o pokušaju da se ušutkaju oni koji govore istinu. "Najstrašnija istina o Jasenovcu jest ne samo to što se dogodilo, nego što se sadašnja Hrvatska neće čak ni pokajati niti izraziti kajanje za ono što je uradila", dodao je Vulin.

Njegove izjave smatraju vrlo opasnima

"Njemačka je to završila. Rekla je: 'Kajemo se za zločine iz Drugog svjetskog rata'. Teško je otići u Jasenovac na grob poklane djece, a poslije u Bleiburg na grob koljača te djece. Nas boli svako ovo podsjećanje, ali netko već jednom mora kazati: 'Kajemo se, nećemo u Bleiburg položiti vijence na grobove ustaša'", kazao je srpski ministar obrane Aleksandar Vulin.

Kazao je i kako su već nekoliko dana prije nego je bilo govora o njegovoj posjeti Mlaki, hrvatska ministrica vanjskih poslova, predsjednik vlade, šef HDZ-a u saboru govorili o tome da su njegove izjave, bez preciziranja o kojim se izjavama radi, vrlo opasne.

"Nakon toga dobivamo informaciju da se unutar vladajuće koalicije priprema nekakva zabrana mojeg dolaska", dodao je Vulin.

Nije htio na komemoraciju

Srpski ministar obrane Aleksandar Vulin kazao je kako nije ni planirao odlazak u Jasenovac na komemoraciju u organizaciji hrvatske vlade.



"Zašto bih ja bio s hrvatskom vladom, gdje nema nijednog Srbina, nijednog Židova, nijednog Roma? Ja sam htio biti sa svojim narodom u obnovljenoj crkvi u Mlaki, tamo gdje su ustaše sakupljale djecu i vodile ih na klanje u Jasenovac... Ja sam htio biti sa svojim narodom, a ne s hrvatskom vladom koju bojkotiraju svi Srbi, Židovi i Romi zbog toga što dopuštaju nekažnjeno oživljavanje ustaštva", kazao je Vulin.

"Smeta istina"

Komentirao je izjavu koja se, kako kaže, u Hrvatskoj smatra neprimjerenom, a odnosi se na to da o njegovom eventualnom posjetu Hrvatskoj može "odlučiti samo vrhovni komandant Vojske Srbije". "Smetale su njima moje izjave o Stepincu, smetaju im izjave o Jasenovcu, smeta im što podsjećam koliko su Srbi diskriminirani... To njima smeta. Ovo je bio povod. A hajde i da razjasnimo taj povod. Zanimljivo je da im nije smetalo da ja u istoj rečenici kažem - o tome mogu da odlučim ja ili vrhovni komandant Vojske Republike Srbije Aleksandar Vučić", smatra Vulin.



Pojasnio je kako je ministar obrane dužan prije putovanja koje ima političku težinu razgovarati s predsjednikom Srbije koji mu daje ili ne daje dozvolu za putovanje.



"Mislio sam da je u Europi sloboda kretanja zajamčena da se svatko može kretati, ako nije počinio neko kazneno djelo. A ovo je samo procedura koja se odnosi na sve. Ali tražili su povod - ma smeta im Vučić, smeta im ime, smeta im što je vrhovni komandant, smeta im što Srbija govori i smetaju im Srbi koji govore", istakao je ministar.

Mržnja prema Vučiću crna mrlja



Dodaje kako mu je zamjereno i što je kazao da je mržnja kojom je dočekan srpski predsjednik Aleksandar Vučić crna mrlja na obrazu Hrvatske te podsjetio da su Vučića u Hrvatskoj dočekale "ustaše koje su ga vrijeđale na najbrutalniji način".



"Srbija će reagirati na ovu provokaciju i državnički, onako kako reagira suverena, sigurna, stabilna država, i to možete očekivati u najskorije vrijeme", istaknuo je Vulin.



Dodao je kako srpska strana pokušava održati dobre odnose s Hrvatskom.



"To što je Vučić istrpio nije htio ni na koji način istrpjeti Jandroković. Ovdje on nije htio istrpjeti nikakvu provokaciju, kao da je čekao povod da odmah prekine posjet", dodao je srpski ministar obrane.

Nota poslana jučer



Podsjetimo, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske jučer je notom koja je upućena Veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu osudilo današnju izjavu ministra obrane Republike Srbije Aleksandra Vulina u kojoj tvrdi da o njegovom dolasku u Republiku Hrvatsku "može odlučiti vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučiti hrvatski ministri".



Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je u noti podsjetilo da je Republika Hrvatska suverena država, članica Europske unije i NATO-a, u kojoj o ulasku stranaca odlučuju isključivo nadležne hrvatske institucije, u skladu s hrvatskim zakonima.